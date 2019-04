VALGKAMP: Finland er uten en valgt regjering, og er blitt styrt av et forretningsministerium siden 8. mars. Men dagens valg kan ende i mer politisk kaos. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Går til urnene i dag: Mot rekordjevnt valg i Finland

Det ligger an til mer politisk kaos i Finland: Fire partier ser ut til å lande nesten helt likt, og det avgjørende spørsmålet kan bli hvem som vil gå i regjering med de omstridte Sannfinnene.

Oppdatert nå nettopp







I dag holdes valg i Finland , og ifølge meningsmålinger ser det ut til å bli en thriller: Fire parter ser ut til å få mellom 14 og 19 prosent støtte. Ingen av partiene ser ut til å nå 20 prosent, noe som er uvanlig i Finland.

Stemmestasjonene åpnes klokken ni lokal tid, men over en tredjedel av finnene har allerede stemt.

SANNFINNE: Partileder Jussi Halla-aho i Sannfinnene ligger an til å gjøre et godt valg. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Socialdemokraterna leder på målingene før parlamentsvalget, samtidig som Sannfinnene ser ut til å få klar fremgang. Partiet er et nasjonalistisk og populistisk parti, som på mange måter kan sammenlignes med Sverigedemokraterna. Sannfinnene fikk 17,6 prosent i valget i 2015.

Bakgrunn: Dette skiller partiene i finsk politikk

– Det avgjørende spørsmålet er om Samlingspartiet kan tenke seg å regjere med dem, sier forsker Göran Djupsund til TT.

LEDER: Antti Rinne, partileder for de finske Socialdemokraterna, som ligger an til å bli største parti. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Socialdemokraterna, som har vært i opposisjon siden det siste valget, er i tet på den siste målingen fra Yle med 19 prosent.

Finland har vært ledet av et forretningsministerium etter at den finske regjeringen gikk av 8. mars i år. Statsminister Juha Sipilä fra Centerpartiet fikk ikke gjennomslag i Riksdagen for en omfattende helsereform og besluttet at hans sentrum-høyre-regjering skulle gå av.

Nå er helsereformen ett av flere betente temaer under valget. Også klimaspørsmål og innvandring ser ut til å ha påvirket opinionen i forkant av valget, melder NTB.

Publisert: 14.04.19 kl. 08:17 Oppdatert: 14.04.19 kl. 08:33