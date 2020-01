Politiets teknikere undersøker en svalgang i en boligblokk i Husby i Stockholm etter eksplosjonene natt til tirsdag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB scanpix

To eksplosjoner i boligblokker i Stockholm – 50 evakuert

En person er skadd og rundt 50 er evakuert etter to eksplosjoner i to boligblokker i Husby nordvest for Stockholm.

Eksplosjonene skjedde med få minutters mellomrom ved 2-30-tiden natt til tirsdag. Bygningene ligger om lag 500 meter fra hverandre, ifølge Aftonbladet.

– Min dør bare fløy inn flere meter. Den var helt ødelagt, sier en av beboerne til TT. Han bor i fjerde etasje.

– Det var der det smalt. Alle dører der er blåst inn, legger han til.

To boligblokker har fått omfattende skader, men kun den ene er evakuert. En person er brakt til sykehus med lettere skader.

Grunnen til evakueringen er de store skadene og at det er mange løse ledninger, ifølge Fredrik Dackland fra redningstjenesten i Stockholm.

En fotograf fra nyhetsbyrået TT mener at begge eksplosjonene skjedde i fjerde etasje i hver av bygningene.

– Balkongen er helt utblåst, og det ser ut som det har eksplodert på svalgangen i fjerde etasje. Det er massevis av glass overalt, og flere ruter har blåst ut i bakgården, sier Fredrik Sandberg.

Politiet har sperret av området, og teknikere er på plass for å undersøke stedet.

Publisert: 21.01.20 kl. 08:06

