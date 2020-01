ISRAEL: Her blir statsminister Kjell Magne Bondevik ønsket velkommen til Det hellige land av Israels statsminister, Benjamin Netanyahu i februar 1999. Midt på bildet ses Mona Juul, senere norsk ambassadør til Israel. Foto: DAVID SILVERMAN / REUTERS

Kjell Magne Bondevik: President Trumps Midtøsten-plan er fullstendig dødfødt

Tidligere statsminister og Israel-venn Kjell Magne Bondevik reagerer kraftig på fredsplanen som president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu presenterte tirsdag.

For mindre enn 10 minutter siden

– Denne såkalte fredsavtalen til Donald Trump er et diktat, og et fullstendig dødfødt dokument, sier Kjell Magne Bondevik, som både har vært utenriksminister og statsminister.

Verdens øyne var rettet mot Det hvite hus tirsdag ettermiddag da den amerikanske presidenten og Israels statsminister Benjamin Netanyahu la fram det Trump har kalt «Århundrets avtale», en plan for en endelig fred mellom Israel og Palestina. Avtalen har latt vente på seg, men så ble den lansert etter at Trumps svigersønn, Jared Kushner, i flere år har jobbet med det.

I faktaboksen under her kan du se hovedtrekkene i planen.

Trumps fredsplan * Planen innebærer at Israel får beholde bosetningene i de okkuperte områdene, som FNs sikkerhetsråd har slått fast er ulovlige og i strid med folkeretten. * Israel får i henhold til planen også annektere Jordandalen, som er palestinernes kornkammer. * Planen åpner for etablering av en demilitarisert palestinsk stat, men denne får ikke kontroll over egne grenser eller eget luftrom og begrenset kontroll over vannressursene. * Den palestinske staten får etablere hovedstad i Shuafat, 5 kilometer nord for Jerusalems gamleby, men planen slår samtidig fast at Jerusalem er Israels «udelelige hovedstad».

Ubalansert plan

Bondevik er helt oppgitt over seansen i Det hvite hus tirsdag.

– Jeg kan ikke forstå at en amerikanske president kan få seg til noe slikt, og att på til forlange å bli trodd. Dette er ingen fredsplan og kan heller aldri bli det på basis av dette dokumentet som har innhold som palestinerne ikke er i nærheten av å kunne akseptere, sier Bondevik.

Han mener det karakteriserer som en såkalt plan er ubalansert og ikke ivarertar vesentlige palestinske interesser.

– Man må kunne spørre seg om hvilke rådgiver den amerikanske presidenten har hatt. Det er umulig å forstå hva Trump har tenkt på, og hvordan han med troverdighet kunne legge fram noe som aldri vil kunne danne grunnlag for noen videre forhandlinger, sier Bondevik.

POLITISKE VENNER: Under et av sine Oslo-besøk spaserte den tidligere amerikanske presidenten Bill Clinton gatelangs sammen med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik Foto: Helge Mikalsen

Både som utenriksminister og statsminister hadde Kjell Magne Bondevik et tett forhold til, og interesse for det som foregikk rundt fredsprosessen i Midtøsten. Han husker godt en samtale han hadde med den amerikanske presidenten Bill Clinton som var nær på få til en fredsavtale mellom palestinernes president og Israels daværende president Ehud Barak i 2000.

– Den israelske statsministeren hadde strukket seg veldig langt mens forhandlingene mellom han og Arafat pågikk i Camp David, men til slutt valgte Arafat å si nei til fredsplanen. Til stor skuffelse for veldig mange, og ikke minst for president Bill Clinton som hadde vist et stort engasjement for for å få til endelig løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne. Det tilbudet palestinerne sa nei til, var kanskje det beste de kunne få, sier Bondevik.

GAZA: Som norsk statsminister møtte Kjell Magne Bondevik palestinernes president, Yasir Arafat på Gaza-stripen. Foto: AHMED JADALLAH / X00395

Israelvenn

Han nøler ikke med å kalle seg en venn av Israel, men legger til at det ikke er ensbetydende med at han godtar alt Israel foretar seg. Siden 2006 har den tidligere statsministeren ledet Oslosenteret for fred, og opptrer som mekler og rådgiver i flere land i den tredje verden.

– Israel var, og er en demokratisk stat i et område omgitt av autoritære regimer, men jeg kan ikke ukritisk støtte dem i alle situasjoner. Jeg har israelske venner og jeg har palestinske venner. Jøder og palestinere er begge folk som har lidd og opplevd ufattelig mye smerte.

– Og jeg er en stor tilhenger av en palestinsk stat, men jeg tror ikke at den såkalte fredsplanen til den amerikanske presidenten fører til en levedyktig stat for palestinerne. Det er trist, sier Kjell Magne Bondevik.

Publisert: 29.01.20 kl. 17:47

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser