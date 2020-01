Foto: VG/PRIVAT

Dette er de gjenværende IS-kvinnene

Fire kvinner med norsk statsborgerskap, med til sammen fire barn født i den såkalte Islamske staten (IS), sitter fortsatt internert i to ulike leirer i Nord-Syria.

Beslutningen om å hente hjem en norsk IS-kvinne (29) og hennes to barn fra en interneringsleir i Syria ble fattet av regjeringen allerede i månedsskiftet september/oktober i fjor.

Selv om Frp var med på diskusjonene i regjeringen, og først nøyde seg med å ta dissens, så viste hjemhentingen seg å være så politisk betent at partiet denne uken valgte å gå ut av regjering.

Det kan komme flere vriene saker:

Alle de fire IS-kvinnene har krav på konsulær bistand dersom de ber om det, og alle barna født av norske mødre i Syria kan bli norske statsborgere dersom det kan bevises slektskap via DNA. Per nå har ingen av dem en aktiv søknad til UD om konsulær bistand.

– Hypotetisk problemstilling

I forrige uke spurte VG utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hvordan regjeringen ville reagere dersom barna til andre IS-kvinner blir syke og mødrene ber om hjelp til å hentes hjem. Hun svarte at problemstillingen var «hypotetisk».

– Det ligger ingen presedens for å hente andre mødre. Dersom de andre mødrene ønsker å få barna sine til Norge, så er regjeringen åpen for å vurdere det, svarte Eriksen Søreide.

– Skulle IS-kvinner ønske å komme hjem uten noen form for assistanse fra Norge, så må de regne med å bli straffeforfulgt, fortsatte hun.

Advokatfullmektig og folkerettsjurist Mads Harlem, som jobbet med saken til IS-kvinnen som nå er hentet hjem, har fortalt VG at han står klar til å bistå de øvrige kvinnene, dersom de ber om bistand.

Tre av IS-kvinnene ble kjent med hverandre gjennom organisasjonen Islam Net, og hadde bånd til Profetens Ummah. Den fjerde var en av tre konvertitter som dro til Syria fra Nord-Trøndelag. Dette er de gjenværende IS-kvinnene:

Aisha Kausar Shezadi (28)

FORTSATT I SYRIA: Aisha Shezadi (28) var den mest kjente kvinnen i det ekstreme islamistmiljøet på Østlandet i Norge, og var identifisert i VG og andre norske medier allerede før hun dro til Syria. Foto: Knut Erik Knudsen

Internert i Roj-leiren: Shezadi ble landskjent da hun reiste rundt og holdt foredrag for skoleklasser med ansiktssløret nikab. VG avdekket at hun blant annet hyllet Taliban i foredragene. Shezadi ble ansett som en lederskikkelse blant kvinnene i det norske islamistmiljøet.

Da hun dro til Syria i 2014 tok hun med en sønn fra Norge, som mistet livet under dramatiske omstendigheter. I Syria har Shezadi vært gift med IS-krigeren Bastian Vasquez, som hans kone nummer to. Etter at Vasquez døde, ble Shezadi gift på nytt med en mann fra Tunisia. Hun har en ny sønn på to år, som er født i terrorkalifatet.

I fjor sommer ble det kjent at hun hadde sluppet ut av IS-området, og hun ba UD om hjelp til å komme hjem. Men da VG kontaktet Shezadi i fjor vår, uttrykte hun et ønske om å dra til Pakistan i stedet.

Hun har ikke trukket søknaden, men UD har likevel avsluttet konsulær bistand, etter at Shezadi har sagt til mediene at hun ikke lenger vil hjem til Norge. Dersom hun returnerer til Norge venter trolig tiltale for å ha sluttet seg til en terrororganisasjon.

Trønderkvinne (33)

KONVERTITT: 33-åring fra Nord-Trøndelag Foto: Privat

Internert i al-Hol: Den etnisk norske kvinnen, oppvokst i Verdal, er internasjonalt etterlyst. Hun konverterte til islam etter en reise til Egypt i 2010. Hennes ektemann ble drept i Syria vinteren 2015.

Kvinnen dukket i april i fjor opp i al-Hol leiren, der hun i et intervju med Aftenposten forsvarte IS-kalifatets grusomme handlinger med et ekstremt syn på islam. Hun sa hun helst vil bo blant muslimer, men at hun vil til Norge for å få utført en medisinsk operasjon. Hun sa også at hun savnet norsk mat som fiskegrateng, og kattene sine.

Etter det VG er kjent med, er hennes helsetilstand dårlig, og hun trenger hjelp for å bevege seg rundt i leiren. Kvinnens mor har fortalt at hun frykter at datteren er blitt utsatt for tortur i interneringsleiren.

Det er uklart om kvinnen ønsker en retur til Norge. Hun har ikke en pågående søknad om konsulær bistand. Vil trolig bli siktet for både deltagelse i og rekruttering til en terrororganisasjon dersom hun returnerer.

Storesøster fra Bærum

DRO I 2013: Den eldste av «To søstre» Foto: Privat

Internert i al-Hol: I oktober 2013 forsvant de to søstrene, da på 16 og 19 år, fra deres hjem i Bærum. Kvinnene er omtalt i boken «To søstre», av forfatter Åsne Seierstad. Faren deres har flere ganger forsøkt å hente hjem sine døtre.

Storesøsteren skal ha giftet seg med en fremtredende islamist med eritreisk bakgrunn, som selv dro fra Norge til Syria for å bli IS-kriger. De to skal ha fått to døtre i IS-området. Barnefaren er antatt drept, men dette er ikke bekreftet.

Aftenposten har skrevet at kvinnen er i live i al-Hol leiren. Hun ønsker å returnere til Norge med sine to små barn, men vil ikke gi dem fra seg. Hun vil ikke si hva hun mener om terrorstaten, men forteller at hun har opplevd grusomme ting. Hun har ikke bedt om konsulær bistand.

Lillesøster fra Bærum

DRO I 2013: den yngste av «to søstre» Foto: Privat

Internert i al-Hol: Skal ha forlatt Norge i oktober 2013 da hun var 16 år, etter at storesøsteren skal ha dratt henne inn i et radikalt miljø. Faren har fortalt at jentene hadde vært vanlige, skoleflinke jenter, som hadde gjennomgått en rask radikalisering i løpet av noen måneder.

VG har fått opplysninger om at den yngste jenta skal ha blitt skadet i Syria for noen år siden. Skal ha fått en datter i IS-området, og er ifølge Aftenposten nå i al-Hol leiren sammen med storesøsteren. Har ikke søkt om konsulær bistand.

Publisert: 22.01.20 kl. 20:37 Oppdatert: 22.01.20 kl. 20:58

