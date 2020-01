TETT PÅ: USAs president Donald Trump og hans daværende sikkerhetsrådgiver John Bolton i Det hvite hus i mai 2019. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

New York Times: Bolton motsier Trumps forsvar i upublisert bokutkast

Demokratene hevder at «Bolton sitter med bevisene», og krever at den tidligere sikkerhetsrådgiveren i Det hvite hus kalles inn som vitne i riksrettssaken.

Ifølge avisen New York Times hevder nemlig John Bolton i utkastet til sin kommende bok at president Donald Trump fortalte ham at han ville fryse bistanden til Ukraina helt til de gikk med på å hjelpe til med å undersøke demokratene – inkludert tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Trumps forsvar har hele tiden hevdet at valget om å holde tilbake midlene til Ukraina ikke hadde noe som helst med dette å gjøre, men heller var knyttet til et ønske om å få bukt med korrupsjonen i landet.

John Bolton er flere ganger nevnt som et av vitnene Trump og hans forsvar frykter mest, og det New York Times hevder er innholdet i hans upubliserte bokutdrag kan gi en smakebit på hvordan et eventuelt vitnemål fra den tidligere sikkerhetsrådgiveren kunne sett ut.

Utdragene er ifølge avisen blitt sendt til flere i hans nære krets, i tillegg til Det hvite hus – hvor Bolton sluttet å arbeide i september i fjor.

Trump sa forrige uke til pressen i Davos i Sveits at han ikke ønsker seg Bolton i vitneboksen, fordi dette kan skade USAs nasjonale sikkerhet:

– Beklagelig

Nyhetsbyrået AP skriver at de ikke har fått innholdet i Boltons bok bekreftet, men at boken, som skal gis ut på forlaget Simon & Schuster, er sendt til Det hvite hus for gjennomgang – noe som skal være standard for tidligere ansatte med sikkerhetsklarering.

Boltons advokat Charles Bolton bekrefter overfor Washington Post at han sendte den foreløpige versjonen av boken til Det hvite hus 30. desember for gjennomgang.

– Det er beklagelig, ut fra New York Times-artikkelen som ble publisert i dag, at prosessen med forhåndsgodkjenning og gjennomgang av boken er blitt korrumpert, og at andre enn de som har vært direkte involvert i å gjennomgå manuskriptet har delt informasjon, sier han i en uttalelse.

Boltons talsperson Sarah Tinsley sier at den tidligere sikkerhetsrådgiveren ikke har delt utkastet med noen andre.

«Sitter på bevisene»

John Bolton har gjort det klart at han kommer til å vitne dersom han stevnes.

De syv demokratene som fører riksrettssaken mot Donald Trump i Senatet hevder saken fra New York Times viser behovet for å kalle inn Bolton som et vitne.

– Presidenten har stanset vår forespørsel om Boltons vitnemål. Nå ser vi hvorfor. Bolton går direkte imot kjernen av presidentens forsvar. Dersom rettssaken skal være rettferdig, må senatorene insistere på at Bolton kalles inn som vitne, og at han gjør sine egne notater og andre relevante dokumenter tilgjengelige, skriver Adam Schiff, som fungerer som demokratenes aktor, på Twitter.

Minoritetsleder i Senatet, demokraten Chuck Schumer, skriver at «John Bolton sitter på bevisene».

Majoritetsleder i Senatet Mitch McConnell har ingen kommentar til saken, sier hans kontor til nyhetsbyrået AP. Det hvite hus har foreløpig ikke svart på henvendelser fra New York Times og AP.

Vil ikke åpne for nye vitner

For å få gjennomslag for å kalle inn vitner, må Demokratene få støtte fra fire republikanere, og det er omtalt som lite sannsynlig at dette kommer til å skje.

Overfor VG har Mark Meadows, en av kongressmedlemmene på Trumps andre forsvarsteam, tidligere argumentert for at de vil være helt unødvendig å kalle inn vitner i saken:

– Hele etterforskningen skjer i huset. Hvor mange flere vitner med førstehåndskunnskap må vi ha før Demokratene tror på det? Vi har hatt presidenten, visepresidenten, Tim Morrison, ambassadør Volker, vi har hatt presidenten i Ukraina, nummer to og tre ... alle sier at det ikke er noe her.

Publisert: 27.01.20 kl. 03:19

