RIKSRETT-EKSPERT: Laurence Tribe er professor i konstitusjonell rett og har skrevet en bok om bakgrunnen og grunnlaget for riksrett. Her er han avbildet i 2006. Foto: Ullstein Bild, Getty Images

Demokratenes ekspert til VG: Advarer om diktator-oppførsel fra Trump

WASHINGTON, D.C. (VG) Harvard-professor Laurence Tribe hjalp Demokratene med å skrive anklagene mot Donald Trump. Overfor VG erklærer han at systemet for å kontrollere USAs president har sviktet.

For tredje gang i historien skal amerikanske folkevalgte samles for å ta stilling til om en president skal finnes skyldig i en riksrettssak. Til tross for den lange prosessen har det aldri vært tvil om resultatet: Republikanerne vil sørge for at Donald Trump går fri fra anklagene om maktmisbruk og motarbeidelse av Kongressens arbeid.

Laurence Tribe, professor i konstitusjonell rett ved Harvard og forfatter om en bok om riksrett, mener det er en fallitterklæring.

– Uavhengig av hvordan tiltalene var formulert, ville de funnet en unnskyldning. Deres virkelig motiv for stemme for ham er frykt for presidenten og hvordan han kan påvirke fremtiden deres eller mulighetene for gjenvalg, sier Tribe i dette intevjuet med VG.

– Det er en grunnleggende svikt i systemet vårt. Det var utformet for å håndtere lovløse presidenter som dette. Men det var ikke utformet for omstendigheter der presidenten er i full kontroll av Senatet – i motsetning til at Senatet skal fungere som en maktbalanse overfor presidenten.

Eks-studenter

I tillegg til å være en ekspert på riksrett har professoren inngående kjennskap til prosessen som har ledet frem hit.

I kulissene har han vært en sentral, men lite synlig, rådgiver for Demokratene. Selv om han har uttalt seg offentlig om riksrettssaken og kranglet med Trump-forsvarer Alan Dershowtiz på Twitter, har han vært tilbakeholden om sin egen rolle.

Overfor VG røper han hvordan han ble involvert.

– Noen av demokratene som er involvert er mine tidligere studenter, blant andre Adam Schiff. Og jeg har kjent Nancy Pelosi lenge.

LEDERFIGUR: Demokratenes Adam Schiff leder etterretningskomiteen i Representantenes hus og har vært Demokratenes hovedanklager under riksrettssaken. Han er også en av Laurence Tribes tidligere studenter. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tribe hadde hyppig kontakt med dem under granskingen i Representantenes Hus. Like før justiskomiteen skulle avgi sin rapport ble han spurt om å komme til Washington, D.C.

– Jeg ble bedt om å tilbringe en dag sammen med dem mens de formulerte tiltalene mot presidenten. Jeg dro til Washington og vi hadde samtaler som varte en hel lørdag, sier Tribe, som oppsummerer rollen sin slik:

– Det har vært en kombinasjon av formelle og uformelle råd. Men alt har skjedd uoffisielt.

– Umoralsk president

Tribe frykter Trump at onsdagens avstemning vil gi Trump fullmakt til å gjøre som han vil.

– Hvis han ikke taper valget, vil se en president som oppfører seg mer som en diktator enn en president, sier han.

– Vi er prisgitt en demonisk, despotisk, narsissistisk og umoralsk president. Jeg tror det er en enorm fare for at han vil misbruke den makten. Om han vil bruke den til å likvidere en fremmed leder uten lovlig autoritet eller om han vil bruke den til å gå etter fiendene sine i USA, er uklart. Men vi befinner oss i en ekstremt sårbar situasjon.

– Alvorlig maktmisbruk

I to uker har Trumps forsvarsteam i Senatet avvist at han presset Ukraina til å etterforske Joe Biden for egen, politisk vinning. Og om det skulle være sant, er det uansett ikke en gyldig grunn for riksrett, har de hevdet.

Tribe mener det ikke er tvil om at anklagene er bevist, og fnyser av argumentene.

– Hvis ikke dette bør føre til riksrett, vil ingenting gjøre det. Det er alvorlig maktmisbruk som innebærer det grunnleggerne av grunnloven fryktet aller mest: at en president ville søke hjelp fra en fremmed makt til å tukle med valg. Det er svikt i tilliten til presidenten og korrupsjon av presidentembetet og presidentvalget.

I forrige uke innrømmet den republikanske senatoren Lamar Alexander at Trump trolig hadde gjort han var anklaget for. Flere partikolleger fulgte opp med å kritisere Trumps oppførsel, samtidig som de insisterte på at riksrett er feil.

– Å si at det ikke kan føre til riksrett er enten et uttrykk for ynkelig uvitenhet eller en påstand Lamar Alexander selv ikke kan ha trodd på. Han leter etter en måte å rettferdiggjøre sin feige og korrupte stemmeavgivning.

I FOKUS: Mange var spente på om senator Lamar Alexander ville stemme for å innkalle vitner i riksrettssaken. Han stemte nei. Her er han avbildet i Senatet 30. januar. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Republikanerne har kritisert Representantens hus for å overlate vitneførsel til Senatet, i stedet for å selv kalle inn vitner. Hva tenker du om det?

– Huset gjorde det som var realistisk mulig. De stevnet Don McGahn i april og domstolen har fortsatt ikke avgjort saken. Hvis de skulle ventet på at domstolen skulle ta stilling til alle saker, ville vi ikke engang ha startet riksrettsprossen nå. I tillegg gjorde Pat Cipollone det klart allerede i oktober at Det hvite hus ikke kom til å etterkomme noen av forespørsler. Det viste at prosessen ville blitt endeløs.

Vil tvinge domstolene til å svare

På spørsmål om hvordan han mener systemet kan eller bør endres, svarer Tribe at det er flere muligheter:

Hvis Demokratene får flertall i Senatet og beholder flertallet i Representantenes hus, kan man innføre lover som krever at domstolene tar stilling til stevninger fra Kongressen innen ti dager.

– Det ville gjort det mulig for John Bolton å bli stevnet av Representantenes hus, noe som ville ført til en raskere prosess og en noe sterkere posisjon i Senatet.

Tribe sier det på lang sikt også er mulig å endre reglene for riksrettsprosessen.

– Men jeg har ikke tenkt nok på hvordan det kan gjøres. Det som er klart er at vi ikke beveger oss mot et parlamentarisk system, selv om det i i det lange løp ville gjort det ekstraordinært maktmisbruket vi nå opplever mindre sannsynlig.

Publisert: 05.02.20 kl. 20:38 Oppdatert: 05.02.20 kl. 20:53

