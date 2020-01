VIL BLI: Flere kinesiske turister har tatt kontakt med UDI for å kunne utsette hjemreisen fra Norge til Kina. Foto: STRINGER / EPA

«Virusfaste» kinesiske turister i Norge: Vil ikke hjem nå

Kinesiske turister i Norge har tatt kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI) i håp om å kunne utsette hjemreisen til Kina, samtidig som dødstallet fortsetter å stige.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter presserådgiver Vibeke Schjem til VG.

Coronaviruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i begynnelsen av januar. Nå har over 130 personer mistet livet som følge av virusutbruddet, og over 5000 har fått påvist smitte i landet. De nye tallene kom sent tirsdag kveld fra kinesiske myndigheter.

Det er også registrert smittetilfeller i Taiwan, Hongkong og Macao, samt i Japan, Thailand, Sør-Korea, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Frankrike og Australia.

– Utbruddet av coronaviruset gjør ikke at kinesere som oppholder seg i Norge med ulike visum automatisk får forlenget disse. UD fraråder per i dag kun å reise til Huabei-provinsen, ikke resten av Kina, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Han opplyser at de følger nøye med på utviklingen, og ber om at man følger med på UDIs nettsider for oppdateringer.

Samleside: Alle artikler om coronaviruset

Oppsøkte norsk advokat

Det finske flyselskapet Finnair opplyste tirsdag at de stopper alle flyginger til Beijing, Daxing og Nanjing frem til slutten av mars. Hongkong har fra før stoppet tog- og fergeforbindelsene til Kina.

USA fraråder amerikanere mot å reise til Kina i sin helhet, mens utenriksdepartementet i Norge fraråder nordmenn å reise til Hubei-provinsen. Tirsdag kveld opplyste britiske myndigheter at de nå fraråder alle reiser til fastlands-Kina, bortsett fra helt nødvendige.

Les også: Dette skjer hvis coronaviruset blir påvist i Norge

Advokat Trond Olsen Næss i advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson representerer et kinesisk ektepar som ønsker å utsette hjemreisen til Kina. Han sier til VG at ekteparet er svært bekymret for spredningen av coronaviruset.

– Oppholdstillatelsen deres løper ut i disse dager, sier han.

Advokaten ber norske myndighetene ordne opp.

– De må innføre en generell «returstopp», slik at kinesiske borgere ikke blir pålagt å returnere når oppholdstillatelser eller visum utløper. De må få mulighet til å søke ny tillatelse eller gis forlenget utreisefrist. Dette gjelder særlig de som ikke har en tillatelse som etter loven kan fornyes, sier han.

Kina-forsker om sykehus-scener: «Potensielt en smittebombe»

FAKTA OM VIRUSET Coronaviruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Senere har det også blitt påvist i Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Saudi-Arabia, Singapore, USA, Frankrike, Tyskland og Australia.

Viruset kalles 2019-nCoV og er et luftveisvirus som noen ganger kan føre til alvorlig sykdom hos mennesker.

Viruset kan smitte mellom mennesker. Symptomene på smitte er feber, tørr hoste, i noen tilfeller vansker med å trekke pusten, og tegn på lungebetennelse. Viruset fører til luftveisinfeksjoner.

Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset.

Det nye viruset er 79 prosent genetisk likt med SARS-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv.

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot det nye coronaviruset.

De fleste av pasientene hadde tilknytning til Huanan sjømatmarked hvor det også selges dyr. Markedet ble stengt 1. januar for miljøsanering og desinfeksjon.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise.

WHO anbefaler ingen reiserestriksjoner til området. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisende til Wuhan som lav. Kilde: FHI og NTB

Advokat: Fullt mulig

Advokaten sier til VG at i lys av en situasjon der reiserådene nærmest endrer seg fra time til time, bør det innføres akuttregler.

– Det er ikke uvanlig at man såkalt suspenderer en utreiseplikt. Det er noe som skjer fra tid til annen, da på grunn av krig i et land, sier advokaten.

UDI anbefaler de som har returbilletter til en flyplass som er stengt å kontakte reiseselskapet for å booke om til en annen flyplass.

– Vi forstår at dette kan medføre ulemper, men det er svært viktig at de det gjelder forholder seg til datoene i det visumet som de har fått utstedt, opplyser Karl Erik Sjøholt i UDI.

Tromsø: Ingen ekstratiltak

Reiselivssjef Chris Hudson i Visit Tromsø sier byen har omtrent 5000 kinesiske turister i løpet av et år, men at de ikke har satt i verk spesielle tiltak som følge av coronaviruset, utover ekstra håndhygiene.

– Vi har tett dialog med kommunelege og følger rådene derfra nøye. Vi vil ikke overdrive slik at vi skaper unødvendig frykt, sier han.

De kinesiske turistene utgjør et mindretall av asiatiske turister til Tromsø, opplyser han.

Tromsø hadde i 2019 rundt 10.000 gjestedøgn fra kinesiske turister, og er nå inne i høytidssesongen for nordlysturisme.

Les mer om hvordan ekspertene mener reiselivsnæringen i Norges vil rammes av viruset.

Publisert: 28.01.20 kl. 23:41 Oppdatert: 28.01.20 kl. 23:52

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser