SAVNET: Joshua Vallow og Tylee Ryan har vært savnet siden september. Foto: Politiet

Mystisk forsvinningssak vekker oppsikt i USA

I fire måneder har Joshua Wallow (7) og Tylee Ryan (17) vært savnet. Samtidig har tre personer i tilknytning til familien blitt funnet døde.

Nå nettopp

Ingen har sett søskenparet siden slutten av september. De ble sist sett i Rexburg i den amerikanske delstaten Idaho.

FBI tror barna er i fare, og politiet fant først ut at de var savnet da de etterforsket dødsfallet til stefarens ekskone, skriver CBS. Hun ble funnet død i sitt hjem 19. oktober. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

Da moren og stefaren ble oppsøkt av politiet sa de at Joshua var hos en venn av familien i Arizona. Politiet fant raskt ut at dette ikke stemte, men da de kom tilbake dagen etter var paret borte.

Moren har aldri meldt barna savnet, men andre familiemedlemmer er bekymret for de to.

I slutten av januar ble moren og stefaren funnet på Hawaii. Politiet ransaket bilen, uten å finne spor etter noen av barna.

– Dette er en av de mest uvanlige situasjonene jeg har hørt om, sier Justin Kollar i Hawaii-politiet til CBS.

Paret er riktignok ikke siktet for noe ennå, opplyser politiet på Hawaii, men dette kan endres etter at moren ikke fulgte en ordre om å fysisk vise frem barna for helsemyndighetene i Idaho torsdag, skriver ABC.

BESTEFORELDRENE: 200.000: Besteforeldrene Kay og Larry Woodcock har utlovet en dusør på nærmere 200.000 kroner for opplysninger som kan bidra til å finne barnebarna. Foto: John Roark / AP / NTB scanpix

Flere dødsfall

Ifølge CBS startet det å skje uvanlige ting rundt familien allerede i juli: Da ble morens eksmann skutt og drept av hennes bror. Saken er fortsatt under etterforskning, men mannen hevder han skjøt i selvforsvar. Han døde selv i desember, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig.

I tillegg ble altså ekskona til barnas stefar funnet død i oktober.

– Om barna dukker opp, vil det løse en del problemer for moren, men vi må også vente på testresultater, sier Len Humphries i Idaho-politiet til CBS.

Ifølge Hawaii-politiet er det ikke kjent hvor lenge paret har vært på Hawaii.

– Vi vil fortsette å hjelpe politiet i Rexburg, og gjør hva vi kan for å finne barna, sier de i en uttalelse.

Rexburg-politiet ønsker ikke uttale seg om saken, ettersom det er en pågående etterforskning.

– Det vi kan si er at Tylee og Joshua ikke var med paret på Hawaii, og det er ikke noe bevis på at de har vært der, sier de i en uttalelse ifølge CBS.

Publisert: 31.01.20 kl. 02:27

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser