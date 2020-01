I SØKELYSET: F.v. Lisa Murkowski, Susan Collins, Lamar Alexander, Mitt Romney.

Skjebnedag i riksrettssaken: Kan ha avgjort viktig spørsmål

WASHINGTON, D.C. (VG) Fredag blir en skjebnedag i riksrettssaken mot Donald Trump. Men senatoren Lamar Alexander kan allerede ha avgjort det viktige slaget.

Etter to intense uker skal Senatet fredag ta stilling til om det skal kalles inn vitner eller ikke – et spørsmål som har dominert riksrettssaken så langt.

Hvis svaret blir nei, kan riksrettssaken avsluttes innen kort tid, kanskje allerede fredag. Hvis svaret blir ja – slik Demokratene ønsker – kan det hende saken vil drøye i uker eller måneder.

Demokratene er i mindretall og trenger minst fire ekstra stemmer for å få gjennomslag. To republikanske senatorer har signalisert at de vil bryte med resten av partiet og si ja til vitner. Ytterligere to senatorer er blitt fulgt med argusøyne.

Én av dem, Lamar Alexander, sier fredag morgen norsk tid at han ikke kommer til å stemme for å innkalle vitner – og kan med det ha avgjort det viktige slaget.

– Jeg har jobbet med andre senatorer for å forsikre meg om at vi ville ha rett til å etterspørre mer dokumentasjon eller flere vitner, men det er ikke behov for mer for å bevise noe som allerede er blitt bevist, skriver han i en uttalelse på Twitter.

Presset på de fire senatorene økte etter avsløringen om John Boltons bokbombe, der han hevder at Trump holdt tilbake 391 millioner dollar for å presse Ukraina til å etterforske Demokratenes Joe Biden.

Nøkkelpersoner

De fire republikanske senatorene er:

* Mitt Romney, Utah:

Romney har markert seg som en uredd kritiker av Trump.

– Jeg tror det blir stadig mer sannsynlig at andre republikanere vil slutte seg til oss som mener at vi bør høre John Bolton, sa han på mandag.

* Susan Collins, Maine:

Collins er en såkalt moderat fra en delstat Hillary Clinton vant i 2016. Mandag sa hun at opplysningene om Bolton styrker behovet for å føre vitner. I en uttalelse sent torsdag kveld amerikansk tid opplyste hun at hun sier ja til vitner.

* Lisa Murkowski, Alaska:

Murkowski kritiserte i desember Mitch McConnells uttalelser om at han ville koordinere hele prosessen med Det hvite hus. Mandag tvitret hun at hun er nysgjerrig på hva Bolton har å si.

* Lamar Alexander, Tennessee:

Alexander har motsagt Trumps politikk i flere saker, blant annet i spørsmålet om finansiering av muren mot Mexico. Han går av med pensjon i år. Alexander sier til CNN at han vil bestemme seg etter torsdagens runde i Senatet.

SNUR RYGGEN TIL: Lamar Alexander går forbi journalistene og inn til republikanernes møterom i middagspausen torsdag kveld lokal tid. Foto: GETTY IMAGES

– I det blå

I Senatet torsdag fortsatte senatorene å stille spørsmål til begge parter i riksrettssaken.

I pausen torsdag kveld gikk Mitt Romney inn til republikanernes møterom med dressjakken over armen. Han ignorerte spørsmål fra pressen, som sto like utenfor. Det gjorde også Alexander, Murkowski og Collins.

Republikaneren Ted Cruz stoppet imidlertid opp ved de røde tauene som markerer hvor journalistene får lov til å stå. Samtidig som flere amerikanske medier melder at Republikanerne er optimistisk med tanke på flertall, holdt han døren åpen:

– Jeg tror det fortsatt avstemningen om hvorvidt flere vitner er nødvendig, er i det blå, sa han til pressen.

– To republikanere har begge antydet at de vil stemme den veien. Jeg tror det er flere andre som kan, eller ikke kan, følge etter. Jeg vet ikke. Vi har hatt, og jeg har hatt, omfattende diskusjoner med senatorer som vurderer dette. Når alt kommer til alt må hver enkelt gjøre sin beslutning. Vi vet ikke før avstemningen er over, sier Cruz.

– Kan ikke blir frikjent

Demokratenes ønsker å kalle inn flere vitner, men særlig John Bolton.

Enkelte republikanere har luftet ideen om at senatorene bør få lese Boltons bokutkast i stedet for å kalle ham inn som vitne. Demokratene har fnyst av forslaget og gang på gang understreket hvor viktig vitner er for å belyse saken mot Trump.

Uavhengig av om det blir kalt inn vitner, vil Trump etter alle solemerker frikjennes siden det kreves to tredjedels flertall for å finne ham skyldig.

Men Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantens hus, advarte torsdag om at en frikjennelse vil ha liten verdi dersom det ikke føres vitner.

– Du kan ikke bli frikjent hvis du ikke har en rettssak. Du har ikke en rettssak hvis du ikke har vitner eller dokumentasjon, skrev hun på Twitter.

Det er aldri ført en riksrettssak uten vitner. Under riksrettssaken mot Bill Clinton i 1999 vitnet Monica Lewinsky bak lukkede dører. Et utdrag av videoopptaket ble spilt av i Senatet. Samme fremgangsmåte ble fulgt for to andre vitner.

Hvis det blir nei

Dersom Senatet stemmer nei til vitner kan riksrettssaken avsluttes ganske raskt. Republikanernes John Barrasso sier til Politico at planen er å runde av fredag eller natt til lørdag amerikansk tid.

I Clinton-saken holdt begge parter sluttinnlegg. Deretter diskuterte senatorene saken bak lukkede dører i flere dager før de stemte over tiltalene mot presidenten.

Hvis det blir ja

Dersom Senatet sier ja til vitner kan det føre til en ny dragkamp: Trump har antydet at han som president har makt og myndighet til å hindre Boltons vitnemål. Men selv om Det hvite hus skulle gå til retten er det et usikkert grep, ifølge NBC News, som peker på to forhold:

Bolton er fri til å gjøre hva han vil frem til en domstol treffer en avgjørelse, noe som kan ta tid.

Domstolene avviser ofte å behandle saker om presidentens makt og myndighet fordi det anses som en politisk, ikke juridisk, sak.

– Hvis 51 senatorer stemmer for å kalle ytterligere vitner, vil timeplanen bli mer kaotisk og mer uforutsigbar. Men hvis det skjer, forventer jeg at Demokratene umiddelbart vil stevne John Bolton. Jeg forventer også at Hunter Biden stevnes umiddelbart, sier Cruz.

Han legger til at han tar høyde for en rettsprosess som kan ta uker eller måneder.

