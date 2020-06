SKUTT: Her er ett av skuddhullene i bilen de to tenåringene som ble skutt i Seattle skal ha kjørt. Foto: STEPHEN BRASHEAR / EPA

16-åring skutt og drept i Seattle

En 16-åring er drept og en 14-åring skadet etter en skyteepisode i den demonstrantstyrte politifrie sonen i Seattle.

Nå nettopp

Demonstranter som har tatt navnet Capitol Hill Organized Protest har i flere uker hatt kontroll over noen kvartaler rundt Capitol Hill i storbyen Seattle. Området har de valgt å kalle Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ).

Protesten kom i kjølvannet av drapet på George Floyd, og demonstrantene sier de ikke har planer om å forlate området før kravene om blant annet rettferdighet for alle en slutt på politivold.

20. juni ble en 19-åring skutt og drept i protestområdet. Mandag ble en 16-åring skutt og drept, mens en 14-åring er kritisk skadet, skriver Seattle Times.

De to tenåringene skal ha sittet i en bil da «flere uidentifiserte personer» skal ha skutt mot den, skriver avisen. Ingen er så langt mistenkt.

les også Trump til borgermester: Ta tilbake byen din, ellers gjør jeg det

Demonstrantene hevder på sin side at mandagens skyteepisode ikke har noe med deres protester å gjøre.

– Jeg føler meg tryggere her enn noe annet sted, sier en av initiativtagerne Daivd Lewis til Seattle Times. Videre takket han Seattle Department of Transportation for ikke å ha tatt ned barrikadene og mener det redder liv.

Det er ikke politisjef i Seattle Carmen Best enig i.

– Nok er nok, sier Best, og legger til:

– Vi er nødt til å ha muligheten til å gå inn i området igjen. Flere personer har blitt skadet, og vi er nødt til å gjøre noe med det. To personer er drept. Et barn er skadet etter en skyteepisode.

POLITISJEF: Carmen Best. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

8. juni valgte politiet å trekke seg ut av CHAZ-området etter flere voldsomme protester. Siden har demonstrantene satt opp veisperringer og barrikader. Det ble også opprettet «grenseposter» hvor folk hadde bevæpnet seg.

Myndighetene i Seattle har fått hard medfart av USAs president Donald Trump for at politiet har trukket seg ut av området.

Byens borgermester Jenny Durkan har tidligere uttalt at det viktigste for myndighetene er å bevare sikkerheten i sonen, ettersom det er flere hundre bolighus i området.

Etter at det forrige helg var minst to skyteepisoder inne i sonen, sa borgermesteren imidlertid at myndighetene måtte jobbe for å ta tilbake kontrollen i området.

Publisert: 30.06.20 kl. 04:38

Les også

Mer om Seattle Rasisme-opprøret

Fra andre aviser