KREVENDE: Redningsarbeidere leter fortsatt etter folk i gjørmemassene i dagbruddet i Hpakan i Myanmar. Foto: ZAW MOE HTET / AFP

Gruveulykken i Myanmar: – Alle forsvant i løpet av et minutt

Dødstallet etter torsdagens jordskred i et gruveområde i Myanmar fortsetter å stige. Gruvearbeid i området er satt på pause inntil videre.

162 personer er så langt bekreftet omkommet, og 55 personer er skadet etter et jordskred i Hpakan i delstaten Kachin, nord i Myanmar.

Det melder CCTV Asia Pacific.

Skredet skjedde torsdag morgen lokal tid ved et dagbrudd der det utvinnes jade.

Torsdagens ulykke er den mest dødelige som har rammet bransjen, ifølge NTB/AFP.

Skredet ble utløst av kraftige nedbør, og store jord- og leirmasser rev med seg over hundre mennesker som gravde etter jadestein.

MANGE DØDE: Arbeidet med å identifisere de omkomne pågår fortsatt i Hpakan i Myanmar. Foto: ZAW MOE HTET / AFP

Flyter i vannet

Sky News har snakket med en gruvearbeider som så haugen med ustabile avgangsmasser i ferd med å kollapse, før han hørte folk rope «løp!».

– Alle som var i bunnen av bakken forsvant i løpet av et minutt. Hjertet mitt er tomt. Jeg har fortsatt gåsehud. Folk satt fast i gjørmen og ropte på hjelp, men det var ingen som kunne hjelpe dem, sier gruvearbeideren.

Haugen med gruveslam raste ut i en innsjø i dagbruddet og begravde mange i gjørme og vann.

– Det er så mange mennesker som flyter i vannet, sier et vitne til AFP.

På sin Facebookside melder det lokale brannvesenet at flere mennesker ble kvalt av gjørmebølgen.

LETER FORTSATT: Redningsarbeidene måtte avbrytes på grunn av kraftig nedbør torsdag, men letingen pågår. Foto: ZAW MOE HTET / AFP

Kroppene til de omkomne har blitt lagt i rader, og flere av dem mangler sko som skal ha blitt revet av da gjørmebølgen traff de, skriver The Guardian.

– Halvparten av ofrene er enda ikke identifisert. Mange var migranter som bodde i telt ved siden av gruven, sier presseansvarlig Thar Lin Maung til Reuters.

Redningsarbeidet har pågått gjennom natten, men nedbør har gjort arbeidet krevende og farlig, da det kan føre til ytterligere skred.

Bilder fra stedet viser folk som vasser i gjørmen i søket etter savnede arbeidere.

– Vi kan ikke grave for å finne kroppene som er begravd under vann, sier politioverbetjent Than Win Aung til AFP.

Konfliktfylt gruvearbeid

Det statlige Myanmar Gems Enterprise annonserte torsdag at de vil stanse all gruvedrift i området i tre måneder under regnsesongen. Driftstansen trer i kraft i juli, skriver nyhetsbyrået Xinhua.

– Det er farlig å utføre gruvearbeid i områdene der, da det vil være mye nedbør under regnsesongen, sier U Min Thi, fungerende direktør av Myanmar Gems Enterprise til nyhetsbyrået.

Myanmar er verdens største utvinner av den grønne jadesteinen, som blant annet er en populær smykkestein, og den myanmarske jadehandelen er verdt mer enn 30 milliarder dollar.

Kontroll over de store inntektene jadeutvinningen i Hkpan i Kachin har forårsaket voldelige konflikter mellom hæren i Myanmar og Kachin Independence Army i nesten 60 år, melder The Guardian

Ulykkesbelastet industri

De mange jadegruvene i landet har vært rammet av en rekke ulykker de siste årene. Sikkerhetstiltakene er elendige og arbeiderne får luselønn, skriver NTB.

Titusenvis av unge i Myanmar reiser til Hkapan, kjent som Jadelandet, i håp om å komme seg ut av fattigdom. I stedet ender mange opp avhengige av heroin, ifølge EPA.

I fjor raste et jordskred ned en åsside i landsbyen Thae Pyar Kone og tok med seg 16 boliger og et kloster. Minst 22 døde og over 40 ble skadet i raset.

I 2015 døde over 90 personer i et jordskred i området. Det skredet gikk også i nærheten av en jadegruve.

Publisert: 03.07.20 kl. 10:34

