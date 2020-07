MINNES BROREN: Michelle (t.v.) og Ashley Monterrosa husker broren Sean som en sjenert og hardtarbeidende mann som brydde seg mye om andre. Foto: Thomas Nilsson / VG

Broren ble skutt av politiet: – Han fortjente ikke å bli drept

SAN FRANCISCO (VG) Sean Monterrosa (22) ble skutt av politiet en uke etter drapet på George Floyd. Nå kjemper familien for endring.

Linn Kongsli Hillestad

Thomas Nilsson (foto)

Sent på kvelden, mandag 1. juni, sendte Sean Monterrosa en SMS til begge søstrene sine. Han ba dem signere et opprop etter drapet på George Floyd. Kort tid etter ble 22-åringen selv drept av en politimann.

– Han kjempet for å gjøre en forskjell helt til siste slutt, sier lillesøster Ashley Monterrosa (20) til VG.

Den natten broren ble drept var stemningen spent over hele USA. Millioner av demonstranter hadde trukket ut i gatene etter at George Floyd ble kvalt til døde av politibetjent Derek Chauvin i Minneapolis. Det var portforbud i byer over hele landet på grunn av plyndring og opptøyer.

SKUTT AV POLITIET: Sean Monterrosa døde en uke etter George Floyd. Nå demonstrerer søsknene Michelle (t.v.) og Ashley og faren Neftal utrettelig mot politivold.

Michelle Monterrosa (24) ble vekket av at brorens kjæreste ringte. Hun gråt hysterisk og ropte at hun hadde snakket med Sean i telefonen og hørt skudd. De tre søsknene deler lokasjonsdata på telefonene sine, så Michelle og Ashley sjekket hvor brorens telefon var registrert sist. Det var utenfor et apotek i Vallejo, en liten by 40 minutters kjøring utenfor San Francisco.

Søstrene kjørte for å lete etter svar, men de fikk ingen klarhet i hva som hadde skjedd. Først ettermiddagen etter fikk de bekreftet at han var død.

– Etter det har alt bare gått nedover, sier Michelle.

På en pressekonferanse to dager etter skyteepisoden sa politisjef Shawny Williams at Monterrosa, som har latinamerikansk bakgrunn, var mistenkt for å delta i en plyndring av apoteket.

Han løp mot en mistenkt bil, men stoppet plutselig, knelte og plasserte armene over livet. Politiet skal angivelig ha trodd at de så en pistol, men i virkeligheten var det en hammer i genserlommen hans. En politibetjent løsnet fem skudd ut gjennom bilvinduet, og ett av dem traff 22-åringen i halsen.

– Basert på den informasjonen vi har, er dette temmelig opprørende politiatferd, sier advokat John Burris.

GLAD I SPORT: Sean Monterrosa var stor fan av amerikansk fotball og det lokale laget 49ers.

Advokaten har jobbet med ofre for politibrutalitet i en årrekke, og representerte Rodney King, som ble brutalt banket opp av politiet i Los Angeles i 1991. Nå bistår han familien Monterrosa.

– Hadde han en pistol, var den i så fall ikke trukket frem. Han utgjorde ingen umiddelbar fare for politibetjenten – eller noen andre – og han fikk ingen advarsel eller mulighet til å overgi seg, sier han.

Familien er sikre på at han var i ferd med å overgi seg. Politiet har presisert at de mener han inntok en slags skyteposisjon, selv om han ikke hadde pistol.

Flere omstridte episoder

Videobildene som kan gi klarere svar, er ennå ikke frigitt.

– Hvis vi ikke får tilgang til overvåkningskameraene eller bildene fra kroppskameraet til politimannen i løpet av to uker, går vi til søksmål, sier Burris.

På stedet hvor Sean Monterrosa ble skutt, står det noen utbrente lys, og det ligger rester av gule politibånd på bakken. Selv om politibrutalitet mot fargede har stått høyt på agendaen i USA etter drapet på George Floyd, er ikke Monterrosa den eneste med latinamerikansk eller afroamerikansk bakgrunn som har dødd i kontroversielle politiepisoder den siste måneden.

ÅSTEDET: 22-åringen ble skutt utenfor et apotek i den lille byen Vallejo.

Erik Salgado (23) ble skutt over 40 ganger under en biljakt i Oakland.

Andres Gardado (18) ble skutt etter en konfrontasjon med politiet i L.A.

Rayshard Brooks (27) døde etter en mye omtalt skyteepisode i Atlanta.

Michael Thomas (62) ble skutt av politiet etter meldinger om husbråk i L.A.

David McAtee (53) ble skutt under en politikonfrontasjon i Louisville.

Ashley og Michelle Monterosa har demonstrert mot politibrutalitet før, men er nå enda mer aktive.

– Jeg vil at broren min skal være den siste, sier Michelle.

Ønsker rettferdighet

De sitter i en bakhage sør i San Francisco. Dagen før deltok de i nok en demonstrasjon sammen med faren Neftal.

– Det er vanskelig, men vi trenger rettferdighet, sier han lavmælt.

På pressekonferansen da dødsfallet ble offentliggjort, poengterte politiet at 22-åringen hadde kriminell bakgrunn. Statsadvokaten i San Francisco har bekreftet at han var under etterforskning for narkotikasalg og bruk av skytevåpen, men han var ikke tidligere dømt.

– Uansett spiller det ingen rolle. Politibetjenten som skjøt, visste ikke om broren min hadde et rulleblad, han bare drepte ham uansett, sier Ashley.

ELSKET BØKER: Det er satt opp et lite bibliotek utenfor Monterrosas barneskole, fordi han var så glad i å lese. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun minnes en bror som jobbet iherdig fra han var tolv for å spe på økonomisk, og som drømte om å kjøpe og pusse opp et hus til moren.

– Han fortjente ikke å bli drept, sier Michelle.

Politimannen som skjøt Monterrosa, har tidligere vært involvert i tre skyteepisoder. Han og de andre betjentene involvert er tatt midlertidig ut av tjeneste. Torsdag erklærte den lokale statsadvokaten seg inhabil og ba riksadvokaten om å etterforske hendelsen.

Politiet sier i en uttalelse at dødsfallet var et «tragisk tap av liv» og at de vil utlevere videoer så raskt som mulig. VG har stilt en rekke oppfølgingsspørsmål, men foreløpig ikke fått noen svar.

Publisert: 04.07.20 kl. 22:41

