VIKTIG SYMBOLSAK: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besøkte i 2018 Aya Sofia sammen med sin kone Emine. Her holder han opp hånden i en såkalt rabia-hilsen, assosiert med Det muslimske brorskap. Foto: Kayhan Ozer / Presidency Press Service

Tyrkia: For 86 år siden ble moskeen museum – nå annulleres avgjørelsen

Tyrkias øverste domstol har fredag annullert et vedtak fra 1934 som gjorde Aya Sofia-byggverket i Istanbul til et museum. Nå ligger alt til rette for at bygningen igjen kan fungere som en moské.

President Recep Tayyip Erdogan har over mange år ønsket å omgjøre den kjente turistmagneten til moské. Reuters melder fredag at den tyrkiske presidenten vil holde tale klokken 20.00 fredag kveld, etter at avgjørelsen nå er kjent.

Landemerket Aya Sofia (eller Hagia Sofia) er blitt en tung ideologisk symbolsak i Tyrkia, og debatten bidrar til å skape enda mer splittelse i befolkningen.

I løpet av sin snart 1500 år lange levetid, har et av verdens mest kjente bygg vært både kirke, moské og museum. Bygningen har siden 1985 stått på UNESCOS Verdensarvliste.

BØNN: En besøkende ber i Aya Sofia under coronapandemien 26. juni. I dag rommer bygget elementer fra både kristendommen og islam. Foto: OZAN KOSE / AFP

Den russisk-ortodokse kirke uttaler fredag at det er beklagelig at kirkens bekymringer i saken ikke ble tatt hensyn til. De sier ifølge Reuters sier de at avgjørelsen kan føre til enda større splittelse.

Lanserte forslaget i 1994

Aya Sofia-saken går rett inn i kjernen av en større utfordring i Tyrkia. Det tyrkiske samfunnet preges i stor grad av skillet mellom de religiøse Erdogan-tilhengerne og de sekulære som hegner om arven etter landsfader Atatürk.

Ifølge grunnloven er Tyrkia fortsatt en sekulær republikk, men Recep Tayyip Erdogan har gradvis visket ut skillelinjene mellom religion og styre, og promoterer islam blant annet gjennom det statlige religionsdirektoratet Diyanet, bygging av islamske skoler og moskeer.

Bakgrunn: Slik blir Erdogans Tyrkia mer islamisert

Allerede i 1994, da Erdogan stilte til valg som borgermester, tok han opp muligheten for å gjøre om praktbygget til moské. I årene med Erdogan ved makten har Aya Sofia fått både bønnerom og imam.

Rommer 1500 år med historie

Bygget ble i sin tid oppført som en katedral på ordre fra den østromerske keiseren Justinian i år 537. I nesten tusen år var dette kristendommens største kirke. Men i 1453, under sultan Mehmet II i Det osmanske riket, ble kirken omgjort til moské.

SIDE OM SIDE: Kristendommen og islam lever side om side i Aya Sofia.

Så kom Mustafa Kemal Atatürk og grunnla Tyrkia på ruinene av det osmanske imperiet, og endret status på bygget i et ledd i sin sekularisering av samfunnet. Siden 1934 har Aya Sofia vært et museum til glede for Istanbuls millioner av betalende turister.

Publisert: 10.07.20 kl. 15:52

