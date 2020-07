HJEMME FRA FELT: Ola Hoel Johannessen (39) jobber til vanlig som anestesisykepleier ved Ahus. I mars reiste han på et tre måneder langt oppdrag til feltsykehuset i Kabul. Foto: Maud Lervik

Norsk sanitetssoldat i Kabul: – Håper situasjonen forandrer seg

SESSVOLLMOEN (VG) Bekymringen er stor for underrapportering i smittetall i Afghanistan. Også på innsiden av militærleiren i Kabul har coronaviruset blitt en enorm tilleggsbelastning.

Nå nettopp

– I en leir med 6000 personer som absolutt bør være friske er det selvsagt ikke ønsket at coronaviruset sprer seg. Det ble mye fokus på corona, sier anestesisykepleier Ola Hoel Johannessen til VG om det tre måneder lange oppdraget på feltsykehuset Norge leder i den afghanske hovedstaden.

Leiren har vært nærmest lukket for utenforstående i frykt for et smitteutbrudd, men å holde smitten ute har ikke vært mulig.

Av rundt 1700 coronatester og en rekke blodprøver sanitetsstyrken i Kabul har gjort, har omkring 350 vært positive – også for norske soldater.

Smittede håndteres i henhold til smittevernplaner i garnisonen, operasjonen i Kabul (Resolute Support Mission) og de respektive nasjonenes retningslinjer, sier kommunikasjonssjef major Endre Nedberg i Forsvarets sanitet til VG.

Tilbake på Sessvollmoen leir utenfor Gardermoen deler Hoel Johannessen opplevelsene fra Kabul. Han setter pris på fleksibiliteten hovedarbeidsgiveren Ahus viste da det relativt brått ble bestemt at han skulle reise ned. Totalt omkring 40 norske soldater er i leiren i Norges og NATOs tjeneste.

FORTELLER: Utenfor Forsvarets sanitets splitter nye lagerbygning på Sessvollmoen leir tar Ola Hoel Johannessen og flere fra saniteten imot forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Maud Lervik

Sanitetsstyrkenes hovedoppgave, som er å gi skadebegrensende og livreddende krigskirurgi til sårede soldater og å holde de internasjonale styrkene friske, har langt på vei blitt byttet ut med testing, smittesporing og behandling av coronapasienter.

Det er imidlertid det som skjer på utsiden av leiren som vekker størst bekymring.

Selv om Hoel Johannessen ikke har vært utenfor, vet han at forholdene er svært dårlige.

– Jeg håper situasjonen har forandret seg til neste gang. Det vil nok ta tid før leiren åpnes som normalt igjen. Men med den tragedien som er utenfor og med elendige vilkår for å kunne beskytte seg selv, tror jeg ikke vi går en lys tid i møte, sier han.

I TJENESTE: Anestesisykepleier Ola Hoel Johannessen (39) på feltsykehuset mens han behandler en soldat i narkose som hadde akutte magesmerter. Foto: Privat

Samtidig som coronaviruset herjer, pågår konflikten med dødelige angrep som også rammer helsepersonell og sykehusfasiliteter i landet. I løpet av årets tre første måneder, ble over 500 sivile drept. 150 av dem var barn, viser FNs første kvartalsrapport i år.

Frykter underrapportering i hele landet

FN og WHO rapporter også om dyp bekymring for den sivile befolkningen på grunn av coronaviruset. Kun 0,2 prosent av befolkningen er testet.

Toppen er ennå ikke nådd, men ventes sent i juli eller i begynnelsen av august, viser modeller som refereres til i rapporten.

– Coronapandemien får ekstreme konsekvenser for det afghanske folk. På grunn av begrensede offentlige helseressurser og testkapasitet, og fravær av et nasjonalt dødsregister, er bekreftede smittede og døde av viruset trolig underrapportert i hele landet, skriver de i sin siste situasjonsrapport.

Norges i Afghanistan Norge har soldater i Afghanistan som en del av NATO-operasjonen «Resolute Support Mission». Operasjonen har ikke kampstyrker, men fokuserer på trening, rådgivning og assistanse til afghanske sikkerhetsstyrker. Norge bidrar i hovedsak med spesialsoldater som lærer opp afghanske sikkerhetsstyrker. I 2020 bidrar Norge også med ledelse og et kirurgisk team til felt sykehuset i leiren i Kabul. USA har ledet sykehuset tidligere. Kilde: Forsvaret Vis mer

Ifølge de offisielle tallene har Afghanistan har drøyt 33.000 bekreftede smittetilfeller og 898 coronarelaterte dødsfall, viser VGs oversikt. I nabolandet Iran er dødstallene ti ganger så høye.

En dag sanitetsstyrkene gjennomførte testing av et titalls afghanske arbeidere som skulle inn i leiren, var 50 prosent smittet, forteller Hoel Johannessen. De slapp ikke inn.

– Det er ikke representativt, men resultatet kan kanskje speile undersøkelser gjort i Kabul by vi fikk høre om som viste det samme: At 50 prosent av den sivile befolkningen var eller hadde vært smittet, sier han.

Talspersoner fra de afghanske sikkerhetsstyrkene i fire ulike områder sier til Washington Post at de mistenker mellom 60 og 90 prosent smitte i egne rekker.

UTSTYR: Når Norge har ledelsen for feltsykehuset, innebærer det også å stille med utstyr. I den digre lagerbygningen på Sessvollmoen leir ved Gardermoen lagres det. Foto: Maud Lervik

Måtte legge smittede på respirator

Smittede soldater som har blitt dårlige eller vært i risikosonen i leiren evakueres raskt hjem eller til andre sykehus, som eksempelvis de tre smittede amerikanske soldatene som i vår ble evakuert med fly i kuvøser utviklet under Ebola-utbruddet i 2014. Andre smittede har blitt satt i isolasjon i leiren.

– Men noen banket også på døren på akuttmottaket og var kjempedårlige. Da har du ikke noe valg, sier Hoel Johannessen.

Han er glad for at han selv fikk selv erfaring med alvorlig syke coronapasienter i jobben som anestesisykepleier på Ahus i ukene før han reiste til Kabul.

Noen av pasientene ved feltsykehuset behøvde pustehjelp. Én måtte legges på respirator mens Hoel Johannessen var der. Den smittede mannen jobbet ved en av ambassadene i Kabul.

– Dette var første pasienten i det militære traumesystemet som måtte intuberes og respiratorbehandles. Da fikk vi virkelig prøvd oss, for pasienten var i elendig form, forteller han.

Etter et døgn på intensivovervåkning ble pasienten luftevakuert til et annet sykehus for videre behandling.

– Vi fikk etter hvert høre at han var på bedringens vei. Men han hadde helt sikkert ikke klart seg om vi ikke fikk behandlet ham, sier Johannessen.

Feltsykehuset har i utgangspunktet ikke anledning til å ha personer liggende over lengre perioder, og de sendes derfor raskest mulig videre.

– Hadde dere kapasitet til å håndtere situasjonen?

– Vi hadde ressurser nok til å håndtere det som kom. Men dersom det på et tidspunkt hadde kommet flere, skal det ikke så mye til i et system som dette før man må begynne å prioritere.

Strenge coronaregler

Alle butikker, kafeer og restauranter i det som i praksis er en liten by har vært helt stengt. Avstandsregler, munnbind, begrensninger på hvor mange som får oppholde seg sammen innendørs og omfattende karantene- og isolasjonspraksis har vært blant tiltakene for å holde koalisjonsstyrkene friske.

– Vi forsøkte egentlig å flate ut kurven der nede også – ved å sette veldig mange i karantene og isolasjon for å unngå en peak, for det kunne vi ikke håndtert. Da ville noen mistet livet, tror Johannesen.

Sivile afghanere som jobber i leiren har ikke fått reise ut og hjem til familien sine. Selv om sykehuset er et fullverdig bygg med det utstyret som trengs for å drive akuttmottak og kirurgi, er det ikke beregnet for behandling av coronapasienter.

– Alt man tar på blir «forurenset» dersom en smittet pasient kommer. Akutte pasienter fra Kabul med skuddskader og andre alvorlige tilstander, hadde i tillegg 50 prosent sjanse for å være smittsomme. Det er en veldig vanskelig situasjon å jobbe i, og mange måtte endre tankesett, sier Johannessen.

BIDRAG: Generalmajor Jon Reicheldt i Forsvarets sanitet tar imot forsvarsminister Frank Bakke-Jensen – der corona og smittevern også står i fokus. Foto: Maud Lervik

Smittevernutstyr og omstillingsevne har de imidlertid hatt nok av. Det får den norske styrken ros av fra generalmajor Jon Reicheldt i Forsvarets sanitet for.

– Vi har hatt en diger tilleggsutfordring med covid. Folkene der nede har gjort en kjempejobb. Jeg vet at det har vært veldig utfordrende, også å reise fra familien sin mens coronaen herjer her hjemme. Det er 10 nasjoner som samarbeider i leiren og afghanere som går inn og ut, sier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er på besøk på Sessvollmoen, blant annet for å se på sanitetens fasiliteter der og høre om hvordan både soldater og sivile i Norge kurses i krigskirurgi.

TRENINGSROM: I et rom fylt med blinkende lys, røykmaskin og et miksebord som kan simulere lyden av krig får forsvarsminister Frank Bakke-Jensen se hvordan soldater som skal sendes ut trenes i forkant. Foto: Maud Lervik

Bakke-Jensen setter pris på å få det han kaller en realitetsorientering på besøk på Sessvollmoen.

– Vi har fått en ekstraordinær situasjon med covid-19 der nede. Da er jeg veldig glad for at det er nettopp vi som har ansvar for sykehuset der også. Forsvaret visste tidlig hvordan de skulle rigge seg med coronaen, og jeg er svært fornøyd med å ha den kompetansen i Kabul, sier han.

Mindre akutt krigskirurgi

Noen masseskadesituasjon har ikke oppstått mens Norge har ledet feltsykehuset under coronapandemien, men de har vært beredt ved flere anledninger. For eksempel da en barselavdeling i Kabul ble rammet av terror – som norske spesialsoldater var med på å bekjempe. Men ingen pasienter kom til feltsykehuset herfra.

Kirurg Lars Fredrik Norum (56), som til vanlig jobber ved Sørlandet sykehus, hadde han ingen akutte kirurgiske operasjoner i løpet av det tre måneder lange oppholdet i Kabul i vår, men forteller at det tsjekkiske teamet hadde et par tilfeller.

På grunn av rollen hans ved en eventuell masseskadesituasjon ble han i stor grad skånet fra å jobbe med coronapasienter.

– Det er veldig viktig at det kirurgiske teamet holder seg friske. Dersom det hadde smelt og vi hadde vært syke, ville det vært en katastrofe. Så vi har holdt oss i en slags beredskap, forteller han.

I LEIR: Lars Fredrik Norum (56) hadde sitt åttende utenlandsoppdrag denne våren. Foto: Privat

Norum har på sin side vært bekymret for den psykiske helsen til soldatene i leiren. Selv om mange i leiren har vært smittet mener han at flere av tiltakene var å ta for hardt i.

– Jeg tror den øverste ledelsen, på et høyere nivå enn Norge, innførte tiltak som var mer militærteknisk begrunnet enn medisinsk – i frykt for å få kritikk for å gjøre for lite. Folk satt ukevis i isolasjon og ensomhet, og mange av dem hadde det nok ganske tungt – med et begrenset område å være på, sier Norum.

I sommer styrkes bidraget med mer norsk helsepersonell ved feltsykehuset i Kabul, i tillegg til at det er noen utskiftninger. I månedsskiftet august/september reiser neste kontingent med omkring 35 norske sanitetssoldater ned, opplyser major Endre Nedberg, kommunikasjonssjef i Forsvarets sanitet.

Publisert: 17.07.20 kl. 05:33

