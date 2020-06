BEVÆPNET: Mannen og kvinnen retter våpnene mot demonstrantene. Mannen til høyre i bildet holder en mikrofon, ikke et våpen. Foto: LAWRENCE BRYANT, REUTERS

Retter våpen mot demonstranter i St. Louis

Her retter en mann og en kvinne våpen mot demonstrantene som søndag kveld tok til gatene med krav om at Lyda Krewson, ordføreren i St. Louis, må gå av.

Det melder flere medier, blant annet AP, USA Today og britiske The Guardian.

En video av demonstrasjonen, som ble delt på sosiale medier, viser at mannen holder en halvautomatisk rifle og kvinnen en pistol. Opptrinnet skjer utenfor deres hjem i det velstående området Central West End i St. Louis, som demonstrantene passerte på vei til ordførerens hus.

Ba politiet om hjelp

Politiet i byen opplyser, ifølge USA Today, at de fikk en telefon om hjelp fra en 63 år gammel mann og en 61 år gammel kvinne rundt klokken 17.30 søndag.

De to skal ha gått ut for å undersøke høylytt bråk fra gaten og her skal de ifølge politiet ha sett en gruppe mennesker ødelegge en jernport merket «Adgang forbudet» og «Privat gate».

Kvinnen og mannen skal ha fortalt politiet at de ba menneskene om å forlate stedet, men at gruppen svarte med å rope obskøne ord og trusler.

– Da ofrene observerte flere personer som var bevæpnet, bevæpnet de seg selv og kontaktet politiet, står det i oppsummeringen fra politiet.

Saken er under etterforskning.

Årsaken til demonstrasjonen var at ordfører Krewson på en livevideo på Facebook fredag ettermiddag leste opp navnene og adressene til mennesker som hadde skrevet til henne for å be henne trekke pengestøtten til politiet.

President Donald Trump retvitret filmsnutten av den bevæpnede mannen og kvinnen.

les også Trump på Twitter: Delte video med «hvit makt»-slagord

The Guardian skriver at demonstrantene ønsket en politireform og at Krewsons video ble fjernet fra Facebook, samt at hun fredag ba om unnskyldning og uttalte at hun ikke mente å vekke vonde følelser.

Avisen skriver at minst 500 personer tok seg til ordførerens bolig hvor de ropte; Trekk deg Lyda, og ta politiet med deg.

