PÅ POLITIETS SIDE: President Donald Trump er en sterk forsvarer av politiet. Foto: Jonathan Ernst / NTB scanpix

Mener Trump endret politi-tiltak som virket

Justisdepartementet i USA gikk bort fra tiltak som var effektive for å redusere maktmisbruk hos politiet, mener en av dem som ledet Ferguson-granskingen.

Nå nettopp

I en knusende rapport i 2015 konkluderte Justisdepartementet i USA (DOJ) med at både politiet og domstolene i Ferguson bedrev maktmisbruk og rasediskriminering. Granskingen ble satt i gang etter opptøyene som kom etter at 18-åringen Michael Brown ble skutt og drept.

Chiraag Bains var seniorrådgiver i Justisdepartementet under Barack Obamas tid som president. Bains var også i teamet som sto for granskingen.

- Er det noe som kom fram i deres rapport i 2015 som kan være relevant for rasisme-opprøret nå i 2020?

- Reformeringen av politiet og domstolene er en langvarig prosess. I USA har vi ikke ett felles system, vi har et føderalt system og mange lokale systemer. Det er noe sånt som 3100 kommuner og 18.000 politiavdelinger i USA, innleder Bains overfor VG.

PROTESTER: Det var massive demonstrasjoner i Ferguson etter Browns død i 2014. Her står en enslig demonstrant midt på West Florissant Avenue. Foto: Jeff Roberson / TT NYHETSBYR≈N

At han nevner domstolene, er helt naturlig. Mange steder i USA er nemlig domstolene en del av problemet.

- Det vi fant i Ferguson, var at de brukte påtaleapparatet sitt som en pengemaskin. Politiet fikk i oppgave å øke inntektene til domstolene. Denne praksisen ekspanderte etter finanskrisen i 2008, forklarer Bains, som legger til at dette er et problem i store deler av USA.

Finansierte domstolen med bøter

Under Obamas administrasjon var justisdepartementet aktive overfor byer som misbrukte politi- og rettsvesen, gjennom bruk av såkalte «consent decrees». Tallene viser at dette hadde en positiv effekt, men under president Donald Trump har DOJ gått helt bort fra dette tiltaket. Les mer om dette nederst i denne artikkelen.

les også Ny politireform i USA: Trump varsler forbud mot kvelertak

For å finansiere driften av domstolene i Ferguson, ble politiet bedt om å dele ut flere bøter og forelegg. Samtidig gikk domstolen aktivt inn for å øke bruken av administrasjonsgebyrer og avgifter.

Ferguson hentet inn 1,41 millioner dollar på dette i 2011. I 2015 var budsjettet på over tre millioner dollar – mer enn det dobbelte.

- Politibetjenter fortalte oss at de fikk beskjed om å øke «produktiviteten», altså skrive ut flere bøter. Det ble til og med hengt opp lister hver måned, med oversikt over hvilke politibetjenter som dro inn mest penger, for å henge ut dem som dro inn minst, sier Bains.

LEDET GRANSKING: Chiraag Bains og et team bestående blant annet av en pensjonert politisjef og en aktiv politisjef kom fram til at Ferguson opptrådte diskriminerende overfor innbyggerne sine. Foto: Demos.org

Mistet jobben

Et av eksemplene som trekkes fram i rapporten, handler om en 32 år gammel mann som hvilte ut i bilen sin etter en økt basketball i en park sommeren 2012.

En politibetjent parkerte bak ham og forlangte å få se mannens ID-papirer, før han beskyldte ham for å være pedofil siden det var barn i parken. Mannen nektet, med henvisning til lovverket. Da trakk politiet angivelig våpen og rettet det mot hodet hans.

32-åringen ble tiltalt for åtte lovbrudd, inkludert å oppgi falsk forklaring fordi han brukte kortversjonen av fornavnet sitt (for eksempel «Mike» i stedet for «Michael»), for å ikke bruke bilbelte, for å ha førerkort som hadde gått ut, for å ikke ha førerkort og for at bostedsadressen hans ikke var den samme som oppgitt i førerkortet.

32-åringen mistet sin jobb i en offentlig etat på grunn av disse tiltalene.

les også Trumps nye politireform får kritikk: – Som plaster på et skuddsår

- Denne personen gjorde ingenting galt. Dette var heller ikke et unntak, dette var ganske typisk for hva innbyggerne i Ferguson opplevde, sier Bains til VG.

Systematisk maktmisbruk

Bains hevder at denne praksisen gikk mer utover svarte enn hvite innbyggere, og tallene underbygger påstanden. 93 prosent av alle som ble arrestert fra 2012 til 2014 tilhørte de 67 prosentene av byen som er svarte.

- Det viktigste som kom ut av Ferguson-rapporten og lignende granskinger, er at hovedproblemet ikke er «råtne epler» som må fjernes fra politiet. Det er viktig, og råtne epler må stilles til ansvar, men det viktigste er den systematiske maktmisbruken som foregår i politiavdelinger. Enten det er rasistisk diskriminering, overdreven maktbruk, brudd på grunnleggende rettigheter eller brudd på ytringsfriheten, konstaterer Bains, som i dag er juridisk direktør i Demos.org.

Mens Obama var president i USA, gikk Justisdepartementet flere ganger i gang med granskinger av lokale politi- og påtalemyndigheter.

- Vi satte i gang 25 granskinger under Obama, og fikk i stand cirka 15 såkalte «consent decrees», forteller Bains.

Et «consent decree», en slags samtykkeresolusjon, er en avtale som DOJ kan inngå med lokale myndigheter etter en gransking. Hvis en by signerer dette, binder den seg juridisk til å gjennomføre ulike tiltak som partene er blitt enige om gjennom forhandlinger. Massive bøter venter dersom tiltakene ikke følges opp på tilfredsstillende vis.

Rodney King-reaksjon

Kongressen vedtok ordningen med «consent decree» som en reaksjon på Rodney King-opptøyene i Los Angeles i 1991. Både Detroit og Seattle har sett massive forbedringer i sine politietater etter slike resolusjoner.

Seattle har nå bedt om å bli løst fra sin avtale, fordi byen mener at betingelsene er innfridd.

- Suksessen med «consent decree»-reformene og politiets forbedringer fortjener anerkjennelse, sier byens advokater i forespørselen, ifølge Seattle Times.

I Ferguson ser også situasjonen roligere ut.

- Etter drapet på Michael Brown, har systemet blitt mye vennligere og mildere enn det var, sier Eric Banks, en advokat med årelang praksis i området, til St. Louis Public Radio.

I St. Louis County, hvor Ferguson ligger, har domstolens omsetning falt med 78 prosent. Antall saker i laveste rettsinstans har falt fra 1,6 millioner i 2014 til 966.000 i 2018.

Etter at Obama forlot Det hvite hus, forsøkte Trump-administrasjonen å annullere en «consent decree» som Justisdepartementet hadde inngått med Baltimore, men et søksmål stanset det forsøket.

- De forsøkte å trekke seg fra avtalen med Baltimore. De dumpet saken vår mot Chicago, der vi hadde dokumentert et mønster av maktmisbruk og unødvendig vold, til og med dødelig vold. Dette gir politiet et signal om at de ikke vil måtte svare for handlingene sine. Det kommer tydelig fram i president Trumps kommunikasjon, mener Chiraag Bains.

Noe av det siste Trumps første justisminister, Jeff Sessions, gjorde før han gikk av i november 2018, var å signere et memorandum som gikk imot «consent decrees» og gjorde det vanskeligere å stille politifolk til ansvar etter maktmisbruk.

President Trump annonserte 16. juni en presidentordre om politireform, som blant annet gir justisministeren i oppdrag å opprette en nasjonal database over politiansatte, slik at en politibetjent som får sparken i én delstat finner jobb i en annen. Den forbyr også kvelertak, med mindre det er nødvendig å bruke dødelig makt.

Publisert: 18.06.20 kl. 17:53

