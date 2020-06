ULIK SMITTE: Regionene i Sverige har ulike smittesituasjoner. Stockholm er ennå et av de verst rammede områdene. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Disse områdene i Sverige har mest og minst smitte nå

De fleste områdene i Sverige oppfyller ikke FHIs kriterier for inn- og utreise. Slik er smittesituasjonen i de ulike regionene i Sverige nå.

Regjeringen kunngjorde torsdag at de vil åpne for reiser til og fra Gotland i Sverige fra og med 15. juni. Flere mener det er riktig at regjeringen holder stengt for reiser uten karantene fra resten av Sverige, mens andre har tatt til orde for å åpne opp i større grad.

Hver 14. dag vil Folkehelseinstituttet (FHI) oppdatere oversikten over områder som ikke tilfredsstiller kriteriene for reise uten karantene.

Sveriges innenriksminister: – Vi vil åpne opp i hele Norden

«Store områder i Sverige oppfyller ikke disse kriteriene nå, og her vil det fortsatt være karantenekrav og begrensninger i adgangen til innreise til Norge», skriver regjeringen på sine nettsider.

I dag er det kun Gotland som oppfyller kriteriene. Regionen har kun registrert 17 nye smittede den siste uken – mot 2275 i den hardest rammede regionen nå, Västra Götaland.

les også Camilla Stoltenberg: – Jeg er lettet over at vi ikke har den situasjonen de har i Sverige

Hele Sverige

Siden utbruddets start har Stockholm hatt flest smittetilfeller. Det første tilfellet ble registrert i regionen 27. februar, og hittil er 15.844 personer registrert smittet.

Västra Götaland er den eneste regionen, i tillegg til Stockholm, som har flere enn 10.000 registrerte smittetilfeller. 13. juni står regionen oppført med 10.231 smittede.

Gotland (109), Kalmar (469) og Blekinge (357) er regionene med færrest registrert smittede.

I kartet nedenfor kan du se hvilke regioner som har hatt flest smittede siden utbruddets start.

Smitte siste uken

5. juni fikk Folkhälsomyndigheten og regionale myndigheter oppdrag om forberede seg på testing i stor skala.

– I Sverige er vi nå i en periode med kraftig økt testkapasitet og smittesporing, vår strategi er å teste og smittespore så mange som mulig med symptomer. Dette innebærer at vi kommer til å se en økning i antall smittede med milde symptomer, men det innebærer ikke økt smittespredning, sa Sveriges innenriksminister Michael Damberg til VG i fredag.

Testkapasiteten er ifølge svenske folkehelsemyndigheter økt betraktelig – noe som vil ha en innvirkning på det økte antallet smittede den siste uken. På grunn av etterregistrering kan det bli registrert flere smittede på de siste dagene.

Västra Götaland, hvor blant annet Strömstad og Göteborg ligger, har desidert flest smittede den siste uken, med 2275 nye registrerte tilfeller. Stockholm har under halvparten så mange nye tilfeller med 1091.

Gotland har færrest nye registrerte tilfeller den siste uken, med kun 17.

Så mange er registrert smittet per region den siste uken Blekinge: 78

Dalarna: 62

Gotland: 17

Gävleborg: 232

Halland: 142

Jämtland Härjedalen: 65

Jönköping: 518

Kalmar: 64

Kronoberg: 68

Norrbotten: 104

Skåne: 271

Stockholm: 1091

Sörmland: 52

Uppsala: 221

Värmland: 114

Västerbotten: 37

Västernorrland: 128

Västmanland: 282

Västra Götaland: 2275

Örebro: 135

Östergötland: 249 Kilde: Folkhälsomyndigheten Vis mer

Verst rammet

Her kan du se utviklingen av antall nye registrerte smittetilfeller per dag i de verst rammede regionene.

Siden 13. juni var en lørdag, var det færre som ble testet denne dagen. Det kan også bli etterregistrert tilfeller på datoen.

Mye smitte

I disse grafene kan du se utviklingen dag for dag i regionene som har flere enn 2000 smittede. Hvis du dobbeltklikker på regionsnavnet øverst, vil grafen for den enkelte regionen utheve seg.

Siden 13. juni var en lørdag, var det færre som ble testet denne dagen. Det kan også bli etterregistrert tilfeller på datoen.

Jönköping stikker seg ut og hadde 10. juni et hopp i antall nye smittetilfeller med 166 nye smittede. Regionen har den siste uken registrert 518 nye tilfeller.

Moderat smitte

I disse grafene kan du se utviklingen dag for dag i regionene som har mellom 1000 og 2000 smittede. Hvis du dobbeltklikker på regionsnavnet øverst, vil grafen for den enkelte regionen utheve seg.

Siden 13. juni var en lørdag, var det færre som ble testet denne dagen. Det kan også bli etterregistrert tilfeller på datoen.

Lite smitte

I disse grafene kan du se utviklingen dag for dag i regionene som har færre enn 1000 smittede. Hvis du dobbeltklikker på regionsnavnet øverst, vil grafen for den enkelte regionen utheve seg.

Siden 13. juni var en lørdag, var det færre som ble testet denne dagen. Det kan også bli etterregistrert tilfeller på datoen.

Norrbotten registrerte flest nye smittede siden utbruddets start 12. juni, med 39 nye smittede. Den siste uken har regionen registrert 104 nye tilfeller.

Statistikken er baset på tall fra Folkhälsomyndighetene lørdag 13. juni.

Publisert: 14.06.20 kl. 06:35

