NASJONAL KRISE: Presidenten la ned veto for å få bygget muren. Nå kan det virke som han får bygget store deler av den. Foto: SAUL LOEB / AFP

Har startet på muren: - Hundrevis av kilometer under utbygging

USAs president Donald Trump sier de allerede har kommet langt i byggingen av muren mot Mexico. Samtidig meldes det om rekordmange immigranter langs grensen.

– Milliarder av dollar vil være nødvendig, det er absolutt vitalt hvis du ser på hva som skjer langs grensen, sier presidenten i et intervju med Fox News.

Ifølge USAs grensekontroll har ikke så mange mennesker møtt opp ved grensekontrollen på flere tiår som de siste dagene. 4117 var det endelige tallet på personer ved grensen tirsdag.

Demokratene har prøvd å stoppe byggingen av muren i lang tid. Trump har da svart med å erklære nasjonal krise på grunn av immigrasjonen langs grensen. Dette ble derimot stemt ned av Senatet.

Dermed valgte Trump å legge ned veto, noe som betydde at Demokratene trengte to av tre stemmer for å stoppe ham.

Under voteringen på tirsdag manglet de 38 stemmer for å stoppe muren, og nå melder altså Trump at byggingen er godt igang.

– Vi bygger massive murer på mange, mange kilometer akkurat nå og vi jobber med å bygge mange flere, sier han.

Publisert: 28.03.19 kl. 11:50