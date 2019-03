NY FOLKEAVSTEMNING: Det skal ha vært seks millioner mennesker som i helgen gikk i demonstrasjonstog for at Storbritannia på ny skal holde en folkeavstemning om hvilken tilknytning britene skal ha til EU. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Storbritannia-ekspert til VG: Dette styrker Theresa Mays brexit-forslag

Theresa May har nok fått økt støtte til sitt brexit-forslag ved utspillet om å trekke seg som statsminister før opprinnelige planlagt, sier førstelektor og Storbritannia-ekspert Øyvind Bratberg til VG.

I et siste desperat forsøk på å få igjennom en forhandlet Brexit-løsning, fortalte Theresa May sine partifeller i det konservative partiet onsdag kveld at hun tilbyr seg å gå av som statsminister før tiden dersom de stiller seg bak hennes forslag til en brexit-løsning. Et forslag som ved to anledninger er blitt stemt ned med et stort flertall.

– Om Theresa Mays tilbud er nok til sikre brexit-forslaget hennes et flertall, er kanskje ikke sannsynlig, men det er likevel vanskelig å se en annen bærekraftig løsning slik situasjonen er i dag, sier Øyvind Bratberg ved Universitetet i Oslo til VG.

Alternative forslag

Onsdag kveld stemmer det britiske parlamentet over åtte forskjellige forslag til en Brexit-løsning etter at det britiske parlamentet nå har overtatt kontrollen over britenes utmelding av EU.

– Mange av disse åtte alternative forslagene overlapper hverandre, sier Bratberg som ikke tror at sist helgs store demonstrasjon for en ny folkeavstemning, hvor angivelig seks millioner mennesker deltok, vil føre fram.

– Noe er åpenbart i bevegelse, men det har vært en minimal interesse i favør av en ny folkeavstemning i den politiske eliten i Storbritannia. Om det skulle komme dit hen, ville det være en overraskende helomvending, sier Øyvind Bratberg.

Fakta: Åtte alternativer Gå ut av EU uten avtale 12. april 2019 Søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen og forhandle fram en tollunion med EU Søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen Forhandle fram en tollunion med EU Forhandle fram en tollunion med EU og sikre tett tilknytning til EUs indre marked Avlyse utmeldingen dagen før brexit hvis dette er eneste utvei for å avverge en skilsmisse uten avtale Legge utmeldingsavtalen med EU fram for folkeavstemning Ta initiativ til en toårig overgangsperiode med frihandel hvis det ikke er mulig å nå enighet om en helhetlig utmeldingsavtale Vis mer vg-expand-down

SNART SLUTT: Storbritannias statsminister Theresa May tilbyr sine konservative partifeller å gå av før tiden, om de støtter hennes løsning for en Brexit med EU. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / X90200

Norge-løsning

Seig og sta er ofte brukte karakteristikker av Storbritannias statsminister Theresa May. Nå ser det altså ut som om hun bøyer av.

Skulle det komme til en tredje avstemning i parlamentet om statsministerens brexit-forslag, forlanger statsminister May at det skjer fredag 29. mars, dagen som i utgangspunktet var satt som den historiske dagen Storbritannia skulle si farvel til den Europeiske Unionen. Eller senest mandag 1. april.

Lenge har en såkalt norsk løsning vært et tema i den britiske brexit-debatten. Et britisk medlemskap i EØS. I den senere tiden har dette oftere blitt nevnt. Men som en av ekspertene som ble intervjuet av Sky News onsdag kveld sa det:

En norsk løsning passer for et lite land med en stor grad av indre enighet. For et stort land som Storbritannia vil en slik avtale med EU, hvor medlemslandene og EU-kommisjonen fremdeles kontrollerer reglene, fortone seg uholdbar.

