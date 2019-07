FANTASTISKE MÅL: Donald Trump sparte ikke på kruttet da han mandag snakket om det han har fått til for miljøet som president. Foto: Michael Reynolds, EPA

Trump får krass kritikk for klimatale

Mandag holdt USAs president Donald Trump en tale der han gikk gjennom hva han har gjort for miljøet som president. Det får kritikere og medier til å rynke på nesen.

Oppdatert nå nettopp







– I tillegg til ren luft og rent vann skal vi være gode forvaltere av landområdene våre, prioritere å rydde opp i forurensede områder som truer våre mest sårbare innbyggere, og implementere politikk som støtter innovasjon og ny teknologi som forbedrer amerikaneres liv og miljøet. Dette er fantastiske mål, som alle i landet burde stille seg bak, sa Donald Trump innledningsvis i en tale om miljøet som ble avholdt mandag.

les også LES OGSÅ: Trump: – En dag snart skal vi plante et amerikansk flagg på Mars

Til tross for å ha varslet at USA vil melde seg ut av Parisavtalen, og omtalt global oppvarming som «et konsept skapt av Kina for å utkonkurrere USAs produksjonskapasitet», snakket han mandag om hva han har fått til for miljøet.

Klimaendringer ble riktignok ikke nevnt under talen.

Saken fortsetter under videoen.

les også Obamas klimarådgiver i Norge: USA ferdig som klima-supermakt

– Surrealistisk

Ifølge The New York Times kommer talen som følge av at Trump sliter med oppslutningen blant dem som bryr seg om miljøet. Ifølge en ny måling utført av Washington Post og ABC News er 62 prosent av amerikanerne misfornøyde med presidentens håndtering av klimakrisen.

New York Tunes har snakket med presidenthistoriker Douglas Brinkley, som mener at dette inntrykket også gjelder rundt om i verden.

– I spørsmål om miljørelatert forvaltning er Trump sett på som en Darth Vader-lignende figur (antagonisten i de originale star Wars-filmene, journ.anm.).

Brinkley mener at det er «surrealistisk» at Trump skal holde en tale om miljørelatert lederskap, gitt hans politikk på området.

– Det er en farse av presidenten å snakke om USAs miljø-lederskap når han har vært en forkjemper for forurenserne, sier historikeren.

les også Forskere: Flere enn 250.000 kan dø årlig som følger av klimaendringer

Har svekket mer enn 80 miljøtiltak

Flere andre aviser, deriblant britiske The Independent, har i forkant av talen trukket frem ting Trump har gjort for å svekke USAs innsats i kampen mot klimaendringer.

Blant annet har presidenten opphevet eller svekket 83 miljøtiltak siden han ble innsatt i januar 2017. En analyse utført av The New York Times viser blant annet at det er snakk om 22 opphevinger av tiltak mot luftforurensning og 18 som omhandler utvinning av olje og gass.

les også Obama og Clinton hyller Greta Thunberg

En annen ting som trekkes frem er at Trump har forsøkt å trekke tilbake USAs plan for ren energi (Clean Power Plan) som ble iverksatt av Trumps forgjenger Barack Obama. Planen er å erstatte den med en mindre kostbar plan som ifølge USAs miljøbeskyttelsesbyrå vil føre til mer utslipp en den opprinnelige planen.

– Fra hans første uker i jobben har presidenten gjort det til en prioritet å gå tilbake på både luftkvalitet og beskyttelse av klimaet, sier Joe Goffman, som arbeidet i USAs miljødirektorat EPA (Environmental Protection Agency) under Obama til The Guardian.

Dagens EPA-sjef Andrew Wheeler sier imidlertid at USA har gjort stor fremgang på feltet under Trump.

I tillegg har Trump annonsert at USA som eneste land har planer om å trekke seg fra den såkalte Parisavtalen, en internasjonal avtale som blant annet består av bestemmelser for reduksjoner i utslipp av drivhusgasser.

I sin tale sa Trump at han mener radikale tiltak ikke vil gjøre verden bedre:

– Vi skal forsvare miljøet, men vi skal også forsvare amerikansk suverenitet, velstand og amerikanske jobber.

Publisert: 09.07.19 kl. 02:11 Oppdatert: 09.07.19 kl. 02:36