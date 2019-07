ANKOM BEIJING: Den australske studenten Alek Sigley, som den siste uken har vært savnet i Nord-Korea, ankom Beijing i Kina torsdag. Foto: Emily Wang / TT NYHETSBYRÅN

Savnet student ute av Nord-Korea

Alek Sigley, som har vært savnet i Nord-Korea i en uke, befinner seg nå i Beijing, opplyste den australske statsministeren Scott Morrison torsdag.

– Dette resultatet viser verdien av diskret arbeid i kulissene for å løse komplekse og sensitive konsulære saker i tett samråd med andre regjeringer, heter det i en uttalelse fra Morrison, ifølge Reuters.

Tidligere torsdag brøt han inn i programmet i nasjonalforsamlingen for å informere om at den savnede statsborgeren var i god behold.

LETTET: Australias statsminister Scott Morrison informerte torsdag nasjonalforsamlingen i Canberra om Alek Sigleys løslatelse. Foto: SAM MOOY / AAP

Svensk bistand

– Svenske diplomater har møtt med høytstående nordkoreanske diplomater og tatt opp Aleks forsvinning, sa Morrison til den australske nasjonalforsamlingen, ifølge The Guardian.

Møtet mellom svenskene og nordkoreanerne fant sted onsdag, ifølge BBC. Svenskene er ett av få vestlige land som har ambassade i Nord-Korea og tar derfor noen ganger opp saker på vegne av andre stater.

Det var torsdag i forrige uke at den 29 år gamle studentens familie slo alarm om at de ikke hadde hørt fra ham på to dager. Han er vanligvis svært aktiv på sosiale medier. Det kom meldinger om at han var pågrepet i Nord-Korea, men det var det vanskelig å få bekreftet.

Sigley tar en mastergrad i koreansk litteratur ved Kim Il-sung-universitetet i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang. Han er trolig den eneste australieren som bor i landet. 29-åringen snakker mandarin og koreansk flytende, i tillegg til litt japansk.

Ved siden av studiene har han tilbudt turer for turister fra Vesten.

Statsministeren har ikke oppgitt bakgrunnen for Sigleys pågripelse.

– Enormt lettet

– Vi er blitt fortalt at Nord-Korea har løslatt ham og at han trygt har forlatt landet. Jeg kan bekrefte at han har ankommet, fortsatte Morrison.

Det er ventet at Sigley kommer til å reise videre til Tokyo torsdag, der hans kone oppholder seg.

Familien er blitt informert om at sønnen er i god behold.

– Han han har bedt meg om å meddele at han er enormt lettet og takknemlig, de takker alle som har uttrykt støtte, sier Australias utenriksminister Marise Payne om Sigleys familie.

Nord-Koreas behandling av utlendinger, særlig fra USA, har lenge vært ansett for problematisk. Noen utlendinger har sittet fengslet i årevis etter at de har tatt seg ulovlig inn i landet eller på grunn av det Nord-Korea kaller «fiendtlige kriminelle handlinger mot staten».

I 2016 ble den amerikanske studenten Otto Warmbier pågrepet i Nord-Korea, anklaget for å ha stjålet propaganda-materiale under en organisert tur.

Han satt fengslet i 17 måneder, før han ble returnert til USA i koma. Få dager etter returen døde han.

I forrige uke ble Donald Trump den første amerikanske presidenten til å sette sin fot i Nord-Korea. Se den historiske begivenheten.

