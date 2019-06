STOPPET ANGREP: President Donald Trump stoppet angrepene mot tre iranske mål natt til fredag, norsk tid. Foto: Evan Vucci / AP

Trump stoppet militært angrep: – Virker som faren har minsket betraktelig

Amerikanske bombefly ventet natt til fredag på grønt lys fra presidenten til å bombe tre iranske mål, men kort tid før avgang gjorde Trump helomvending. Ekspert mener dette roer situasjonen betraktelig.

Trump forklarer at det var antallet menneskeliv som kunne gå tapt som fikk ham til å revurdere situasjonen.

– Flyene var straks klare til avgang. De var ikke i luften, men ville ha vært det ganske snart, fortalte Trump til NBC News fredag.

Han ble bedt om å ta en avgjørelse for hva som skulle skje.

– Jeg spurte da hvor mange mennesker som ville bli drept, fortalte Trump.

Svaret han fikk fra sine militære rådgivere var at rundt 150 mennesker ville miste livet.

– Jeg tenkte på det en liten stund. De (Iran jour.anm.) skjøt ned en ubemannet drone, og her sitter vi med 150 døde mennesker, som er det som ville ha funnet sted rundt en halvtime senere hvis jeg hadde gitt klarsignal. Jeg likte det ikke. Jeg syntes ikke det var proporsjonalt, sa presidenten.

Krangler

Thomas Slensvik, orlogskaptein og hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole, mener det at Trump avblåste akjsonen førte til at den helspente situasjonen mellom Iran og USA roet seg noe.

– Det virker som faren for en aksjon og for en etterfølgende reaksjon nå har minsket betraktelig. Når Trump sier han nå har stoppet dette angrepet fordi det var fare for menneskeliv, og at det ikke var proporsjonalt med nedskytingen av dronen, så minsker også sannsynligheten for at han kommer til å gå til et nytt angrep i natt, mener Slensvik.

– Dette er et steg tilbake og roer reaksjonen betraktelig.

De to landene krangler om hvorvidt den nedskutte dronen var over iransk luftrom, eller ei. USA hevder den ikke var det. Iran påstår den var det.

AMERIKANSK DRONE: Det er en drone av denne typen, en ubemannet RQ-4 Global Hawk, som ble skutt ned torsdag. Foto: U.S. Air Force

Mindre sjanse for krig enn i går

Slensvik mener Trump nå står overfor et dilemma angående hvordan han skal svare på nedskytingen uten at situasjonen eskalerer, og sier han ikke ser noen umiddelbare løsninger for den amerikanske presidenten.

– Må Trump komme med en reaksjon?

– Ja, noe må han komme med, men det er mindre sannsynlig at det blir en direkte militær aksjon mot iranske mål i Iran.

Slensvik peker på at Trump for eksempel kan velge å innføre flere sanksjoner mot landet. Noe presidenten skiver på Twitter at han innførte senest torsdag kveld.

– Det kan selvfølgelig hende at USA finner seg andre mål som er mer formålstjenlige, men rene angrep vil nok fremprovosere en motreaksjon fra Iran, og det er noe man ikke ønsker. Da kan det eskalere fort. Det er en sjanse for at det skjer noe, men den er mindre i dag enn den var i går, mener han.

Kan ha vært psykologisk krigføring

Forskningsassistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Henriette Erstad, tror på sin side at det er en reell risiko for at konflikten eskalerer.

– Selv om faren for krig er til stede, er det likevel kanskje mer sannsynlig at dette er i form av mindre militære angrep av samme sort som det vi har sett hittil. Iran er opptatt av å vise muskler ovenfor amerikanerne, men er samtidig veldig klar over at USA er militært overlegne og ser seg ikke tjent med en krig, sier Erstad til VG.

VRAKDELER: Disse bildene frigitt av iransk statlig TV skal angivelig vise vrakrester fra den amerikanske dronen Iran skjøt ned. Foto: HO HANDOUT / IRIB TV OFFICIAL WEBSITE

Erstad vil ikke spekulere for mye i hva det vil si at Trump trakk tilbake angrepet, men viser til sin kollega Kjetil Selvik, som har uttalt at denne «ordren» kan være en form for psykologisk krigføring for å skremme Iran.

– Trump er også kjent for å handle i affekt. Det kan jo også ha spilt en rolle her, sier hun.

FN-møte

USA har bedt om et lukket møte om Iran og den siste utviklingen rundt Persiabukta og Omanbukta i FNs sikkerhetsråd mandag, opplyser diplomater.

Diskusjonene skal ifølge en ikke navngitt kilde handle både om de siste angrepene mot oljetankere, som USA beskylder Iran for å stå bak, og nedskytingen av et ubemannet overvåkingsfly.

Publisert: 21.06.19 kl. 21:33