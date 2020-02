BRUKTE BENÅDNINGSMAKTEN: USAs president Donald Trump har benådet en rekke personer som er dømt for blant annet bedrageri og korrupsjon. Foto: Stefani Reynolds / POOL / CNP POOL

USA-ekspert om Trump-benådninger: – Sender et krystallklart signal

Presidenten kunngjorde tirsdag at han vil benåde hvitsnippkriminelle og korrupsjonsdømte. – Dette kan bare være starten, sier USA-ekspert Eirik Løkke i tankesmien Civita.

En korrupsjonsdømt eksguvernør og New Yorks tidligere politimester står på listen over personer som enten har blitt benådet, eller fått redusert straff av Donald Trump.

USA-ekspert Eirik Løkke tror ikke benådningene er tilfeldige.

Blant annet var Bernard Kerik under sin tid som politimester en nær venn og samarbeidspartner av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani. Han har også uttrykt støtte for presidenten på Fox News ved flere anledninger.

– Det sender et krystallklart signal som er gjennomgående for hele Trump-perioden; at han vil belønne lojalitet og venner, og straffe sine fiender, sier han.

– Et forsøk på å normalisere

Benådningene kommer to dager før retten skal avgjøre straffeutmålingen i saken mot Trumps tidligere rådgiver Roger Stone. Saken har fått mye oppmerksomhet etter at justisdepartementet besluttet å overkjøre aktoratets anbefalte straff.

USA-eksperten tror de siste benådningene er et forsøk på å normalisere bruken av presidentens benådningsmakt.

– Hvis det blir vanlig, blir man mindre sjokkert når og hvis Stone, Michael Flynn (USAs tidligere sikkerhetsrådgiver, journ.anm.) og andre litt nærmere rådgivere blir benådet, sier Løkke og tilføyer:

– Dette kan bare være starten, etter at Trump ble frikjent i Senatet. Han tolket det som om han nærmest står fritt til å operere akkurat som han vil, uten at eget parti utfører noen som helst kritikk eller kontroll.

Da VG nylig intervjuet tre tidligere amerikanske statsadvokater, var det flere som pekte på nettopp dette: At de tror det kommer flere benådninger av personer i kretsen rundt USAs president.

– Jeg tror han vil benåde Roger Stone, Michael Flynn og Paul Manafort hvis han kan komme unna med det politisk. Og det kan han etter valget, sa tidligere føderal aktor og assisterende statsadvokat, Cynthia Alksne.

Misbruk av benådningsmakten ble ifølge Løkke drøftet av den amerikanske grunnlovens fedre, og kan i seg selv utgjøre grunnlag for riksrett. Han mener imidlertid Kongressen gjennom frifinnelsen har vist at de ikke har tenkt til å drive demokratisk kontroll.

– Det tilbakevendende uttrykket om at Trump kan gå rett ned på 5th Avenue og skyte noen, virker å bli sannere og sannere, sier Løkke.

– Nesten grenseløs

Trump beskrev tirsdag den 14 år lange straffen til eksguvernør Blagojevich som «latterlig».

Det var det samme ordet han brukte for å beskrive saken mot Stone, som er funnet skyldig i falsk forklaring til Kongressen, for å ha påvirket et vitne og for å ha motarbeidet etterforskningen etter hackingen av Demokratenes e-poster i valgkampen i 2016.

Professor Geir Stenseth ved Institutt for privatrett på Universitetet i Oslo, peker på at domstolen i USA har et system der den utøvende makt ikke uttaler seg direkte om avgjørelser.

– Det har Trump overhodet ikke forholdt seg til. Han har i sterke ordelag kritisert en rekke rettsavgjørelser, og dommere personlig, sier Stenseth.

Han viser til at «checken» på presidentens myndighet utelukkende ligger i Kongressen, og at presidenten etter nåværende praksis er unntatt tiltale for noe.

– Det eneste som kan brukes for å hindre maktmisbruk, er riksrett. Og når det ser ut til å være et ikke effektivt virkemiddel, blir presidentens makt nesten grenseløs.

