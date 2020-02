SYKEGYMNASTIKK: Pasienter med lettere symptomer på covid-19-viruset trimmer blant avlukkene på det midlertidige Fangcai-hospitalet i Wuhan i Kina. Foto: STR / AFP

Lyspunkt om coronavirus: Flere friskmeldt enn nye syke

Dødstallet har passert 2000, men onsdag var den første dagen flere ble friskmeldt enn nye smittetilfeller av covid-19-viruset registrert i Hubei-provinsen.

Utenfor provinsen som er episenteret for sykdomsutbruddet faller antall nye infeksjoner for femtende dag på rad.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at strenge reisebegrensninger som har isolert flere titall millioner kinesere, har bidratt til å begrense smitten.

– Men det vil være uklokt for noen i eller utenfor Kina å slå seg til ro med at dette er i ferd med å komme under kontroll, sier professor i virologi Malik Peiris ved Universitetet i Hongkong ifølge New York Times.

1693 nye tilfeller ble rapportert i Hubei-provinsen onsdag. Samme dag ble 1824 sykehuspasienter friskmeldt.

Tirsdag meldte kinesiske myndigheter om 1886 nye, bekreftede sykdomstilfeller det siste døgnet, onsdag om 1749. Det er første gang siden 30. januar at antallet faller under 2000, ifølge South China Morning Post.

Folkehelseinstituttet (FHI) er forsiktig med å tolke tallene.

– Det er vanskelig å si om dette er en trend eller et forbigående bilde. Vi må avvente utviklingen og trenger mer data over tid, før vi kan si om utbruddet er på retur totalt sett, sier overlege ved FHI Siri Helene Hauge.

– Mye på spill for folkehelsen

Kinas leder Xi Jinping skal i en telefonsamtale med den britiske statsministeren Boris Johnson mandag ha sagt at Kina har «synlig fremgang» i anstrengelsene for å begrense epidemien, ifølge statlige medier i Kina.

WHO mener at kinesernes mottiltak forsinker spredningen av viruset. Leder for WHOs helsekriseprogram Michael Ryan mener at Kinas strategiske og taktiske tilnærming til epidemien akkurat nå er riktig.

150 millioner kinesere har begrensede muligheter til å forlate sine hjem, ifølge New York Times.

– Du kan diskutere om tiltakene er urimelige eller begrensende for innbyggerne, men forferdelig mye står på spill for folkehelsen, ikke bare i Kina men over hele verden, uttalte Ryan tirsdag.

AVLUKKER: Pasientene ligger tett i gymnastikksalen som midlertidig er blitt sykehus for covid-19-smittede i Wuhan i Kina. Foto: STR / AFP

Professor Zhong Nanshan, en anerkjent ekspert på luftveissykdommer i Kina, venter at epidemien vil være på sitt høyeste i de sørlige regionene i siste halvdel av februar og kort etter nå toppen i resten av landet.

Over 75.000 syke

Men Verdens helseorganisasjon mener at tall som kan tyde på epidemien avtar, må «tolkes svært forsiktig». Tross enkelte lyspunkter vokser epidemien og dødstallene.

Over 75.000 sykdomstilfeller og 2012 dødsfall er registrert som følge av covid-19-viruset. Fem av dødsfallene er utenfor Kina, ett av dem i Frankrike. Viruset er påvist i 30 land utenfor Kina.

Utenfor Kina er flest tilfeller registrert i Japan. Forklaringen er cruiseskipet Diamond Princess, hvor 621 er påvist smittet. Mandag ble mer enn 300 amerikanske passasjerer fløyet til USA og satt i karantene. Om lag 500 passasjerer skulle onsdag få tillatelse til å forlate skipet, etter to uker i karantene.

FLERE SMITTET: 79 nye smittetilfeller er onsdag påvist på cruiseskipet Diamond Princess i Yokohama i Japan. Flere hundre har fått lov til å gå fra borde. Foto: FRANCK ROBICHON / EPA

Kina har mottatt 16 tonn forsyninger fra USA, inkludert beskyttelsesutstyr og ansiktsmasker. USA lovet 8. februar å gi 100 millioner dollar for å begrense epidemien.

WHO-eksperter er kommet til Kina for å samle informasjon og veilede myndighetene.

Kan gi lungesvikt

Forskere i Tyskland presenterte tirsdag beviser i New England Journal of Medicine som tyder på at mennesker som har fått viruset, kan smitte andre selv om de selv ikke har symptomer.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa, ved nysing, hosting og håndkontakt. Viruset fører til luftveisinfeksjon, feber og sår hals. Noen pasienter får lungebetennelse og alvorlig lungesvikt.

Den hittil mest omfattende analysen av epidemien viser en dødelighetsrate på 2,3 prosent. For vanlig sesonginfluensa er dødeligheten på ca. 0,1 prosent, ifølge Folkehelseinstituttet.

UD fraråder reiser til Kina som ikke er strengt nødvendige.

Kina utviste onsdag tre journalister fra Wall Street Journal etter at den amerikanske avisen publiserte en kommentar under tittelen «Kina er den virkelig syke mannen i Kina», om myndighetenes håndtering av virusutbruddet.

Publisert: 19.02.20 kl. 18:27

