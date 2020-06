MISTET MAMMA: En kvinne sitter ved siden av to av spedbarna som mistet mødrene sine under angrepet mot Dasht e-Barchi-sykehuset i Kabul 12. mai. Foto: STR / AFP

Terrorangrepet i Kabul: Hun ammet de morløse spedbarna

Firooza Omar (27) satt hjemme og ammet sin egen sønn da hun fikk høre om terrorangrepet mot barselavdelingen i Kabul. Hun bestemte seg for å hjelpe de nyfødte babyene.

Det var 12. mai at tre væpnede menn stormet barselavdelingen ved sykehuset Dasht e-Barchi i den afghanske hovedstaden. De overlevende har fortalt at terroristene gikk systematisk fra rom til rom og skjøt kvinnene i sengene deres.

En kvinne ble drept mens hun beskyttet babyen sin, som lå i kuvøse. En annen kvinne lå i fødsel under selve angrepet, men både hun og barnet overlevde.

24 mennesker ble drept den tirsdagen, blant dem en jordmor og to spedbarn. Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men IS mistenkes for å ha stått bak.

18 små jenter og gutter må nå ta fatt på livet uten mødrene sine.

Fikk dårlig samvittighet

Firooza Omar, som jobber ved Handelsdepartementet i Kabul, var hjemme med sin fire måneder gamle sønn Rayan da hun fikk høre om angrepet på barselavdelingen.

– Jeg ble veldig lei meg, og følte meg dårlig. Da jeg ammet sønnen min fikk jeg dårlig samvittighet for at han fikk være med sin mor hele dagen, mens de andre barna ikke lenger hadde noen mor.

Omar er i tillegg psykolog og aktivist for kvinner og barns rettigheter. Hun fikk et sterkt behov for å hjelpe, og skrev et innlegg på Facebook der hun tilbød seg å gi melk til babyene.

Kort tid etterpå ringte en lege fra sykehuset.









SELV NYBAKT MOR: Firooza ble mor til sønnen Rayan for fire måneder siden. Og det er nettopp fordi hun selv er mor, at hun følte hun måtte hjelpe de morsløse babyene.

Gråt i sengene sine og lette etter mamma

Firooza etterlot Rayan hos barnefaren, og tok seg til sykehuset gjennom Kabuls kveldsmørke og farlige gater, timer etter angrepet fant sted. Der ble hun møtt av spedbarn som gråt i sengene sine, og som ikke skal ha fått en dråpe melk etter at mødrene på brutalt vis ble frarøvet dem.

– Det første møtet med babyene var veldig sterkt. De gråt og lengtet etter mødrene sine. De har vært med mammaen i ni måneder, og de lette etter stemmen de har hørt hele denne tiden, uten å kunne finne den, forteller Firooza på telefon til VG.

Det var Sveriges Radio som først intervjuet henne.

– Det eneste jeg kunne gjøre var å amme dem. Da jeg holdt dem i armene mine, var det som om de så opp på meg og klaget til verden: «Hvorfor skjedde dette? Hvorfor er mammaen min tatt vekk fra meg?» Som nybakt mor til en gutt på fire måneder var dette spesielt sterkt for meg.

HER AMMER HUN BABYEN: Firooza begynte først å amme det mest urolige spedbarnet, og opplevde at babyen straks roet seg. Foto: Privat

Hylles i Kabul

I to dager ammet Firooza fire av de morsløse spedbarna. Hun opplevde at de roet seg veldig så fort de ble lagt til brystet. Også Firooza følte på en større ro, sier hun.

– I det øyeblikket jeg holdt dem, følte jeg at de var min kropp og sjel, nesten son Rayan. Å hjelpe dem gjorde meg litt gladere.

Da hun reiste hjem fra barselavdelingen skrev hun på ny på Facebook, der hun oppfordret andre ammende mødre i Kabul til å gjøre som henne. Siden har mange kvinner meldt seg til tjeneste, og Firooza har nærmest fått en heltinnestatus i Kabul.

En mors frykt i Kabul

I dag, nesten tre uker etter angrepet, er de overlevende babyene hjemme hos familiene sine. De blir ikke lenger ammet, men får morsmelkerstatning på flaske. Firooza forteller at hun og mannen har gitt flere av familiene penger til å kjøpe erstatningen og utstyr til babyene, og at andre i Kabul også har vist sin støtte.

Firooza forteller at det å være mor i Afghanistan oppleves som spesielt sårbart.

– Afghanistan er et veldig dårlig sted for kvinner, mødre og spesielt for barn. Å være mor i Afghanistan er en risiko. Moren min mistet sin sønn, jeg min bror, da han ble drept av Taliban. Du tenker hele tiden at du kan miste barnet ditt. Vi mødre er engstelige.











OVERLEVDE: Sykepleiere flaskemater to av babyene som overlevde angrepet, men som mistet mødrene sine. De ble senere overført til Atatürk barnesykehuset i Kabul.

Leger uten grenser: «Vi er i sjokk»

Mødre- og barnedødeligheten er i Afghanistan er blant verdens høyeste, og hver fødeavdelingen er kritisk. Vanligvis føder rundt 60 kvinner på Dasht-e-Barchi-sykehuset daglig, som drives av Leger uten grenser.

– Vi er i sjokk. Ingen av oss hadde trodd at barselavdelingen kunne angripes. Det afghanske folket utsettes for angrep nesten hver dag på steder der mange mennesker samles, som markeder, bønnesteder og skoler, men et kaldblodig angrep på mammaer i fødesengen kunne vi aldri forestille oss, sier Larissa Alles, som jobber for Leger uten grenser i Kabul, til Sveriges Radio.

Etter terrorangrepet har organisasjonen sett seg nødt til å stenge ned – til tross for at dette gjør at mange kvinner og barn mister nødvendig hjelp.

– Vi vet fortsatt ikke hvem som angrep sykehuset eller hvorfor de valgte seg akkurat barselavdelingen, så akkurat nå er det vanskelig å bedømme risikoen, sier Alles.

Publisert: 01.06.20 kl. 20:15

