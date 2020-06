«LEI»: Eliot Banks (t.v.) sier han er lei av hvordan politiet behandler svarte i USA. Her er han sammen med vennene Kallee Graham og Mufwaya Chishala på stedet der George Floyd døde.

Besøker minnestedet for George Floyd: – Vi blir behandlet som om vi er dyr

MINNEAPOLIS (VG) Hundrevis har vært samlet der George Floyd døde for en uke siden. Eliot Banks (27) har også fryktet for sitt eget liv fordi han er svart.

– Jeg er lei av at svarte mennesker blir drept av politiet. Dette har pågått veldig lenge, lenge før jeg ble født.

Det forteller Eliot Banks (27) til VG.

Banks besøker stedet der George Floyd døde en uke tidligere, etter å ha hatt politibetjent Derek Chauvins kne mot nakken i 8 minutter og 46 sekunder.

Nå samles hundrevis av mennesker hver dag, for å hedre Floyds minne. Et stort hav av blomster dekker både fortauet og gaten.

Banks bor i Minneapolis og forteller til VG at han selv har hatt flere ubehagelige opplevelser med politiet i byen og mener at svarte oftere blir stoppet av politiet.

Påstanden bekreftes i en studie fra Stanford University, hvor 93 millioner bilister som ble stoppet av politiet i USA mellom 2001 og 2017er analysert. Konklusjonen tilsa at det er 20 prosent mer sannsynligvis at svarte sjåfører blir stoppet av politiet enn andre.

«Blir behandlet som dyr»

– Jeg ble stoppet av to politimenn fordi jeg kjørte i et hvitt nabolag, og det var sent på kvelden. De trodde jeg hadde narkotika på meg og trakasserte meg. Hele bilen min ble gjennomsøkt, og jeg ble plassert utenfor på fortauskanten med håndjern, men jeg hadde ingen narkotika, forteller Banks til VG.

– Jeg var alene og fryktet for livet mitt. Vi blir behandlet som vi er dyr. Ingen skal måtte føle seg slik. Vi er alle mennesker.

Dødsfallet til George Floyd var dråpen, ifølge Banks. Likevel synes han det er vondt å se ødeleggelsene i byen, etter de voldsomme reaksjonene.

– Det er ikke riktig å ødelegge bygninger, starte branner og plyndre, jeg ville aldri protestere på den måten. Jeg synes at hvis du skal protestere, bør du gjøre det på en fredelig måte. Men hvis det er slik svarte mennesker føler seg for øyeblikket, så får det bli slik.

Da VG snakket med Banks var det kun den ene politimannen som var siktet for forsettlig drap. Banks håp var at alle de fire involverte skulle bli siktet. Onsdag kveld ble det kjent at de tre siste er siktet for medvirkning til drap.

– Hva tenker du om presidentenes svar på denne krisen?

– Det viser hvem han egentlig er, Trump er rasist. Det svarte samfunnet opplever større forekomst av covid-19, svarte mennesker blir drept av politiet, og byer blir ødelagt. Det har vært kaotisk siden han ble president, men han bryr seg ikke, sier Banks.

– Tror du protestene kan endre noe?

– Jeg tror dette bare er starten på noe stort, at noe godt vil komme ut av det. Endring må skje, ellers kan ting bli verre. Jeg håper for Guds skyld at det ikke blir det.

Se VGs bilder fra opptøyene i USA:















IKKE FORNØYD: Fayce Akire demonsterer.

– Må gjøre ting for å få resultater

Noen få kilometer unna går Maine (27) og Davahn (25) rundt og ser på ødeleggelsene fra protestene de siste dagene. Det var her politistasjonen og flere andre bygninger i området ble satt i brann av demonstranter torsdag kveld i forrige uke.

– Dette er hva som skjer når urettferdighet begås, du må gjøre ting for å få resultater, sier Davahn til VG.

Munnbindet som dekker halve ansiktet hans har et bilde av George Floyd og hans siste ord, skrevet om til flertall: «Vi kan ikke puste».

– Det er en gal folkemengde. De er lei av dette. Politiet har gjort dette flere ganger, mye, mer enn ofte, mer enn andre stater, mer enn folk ser. De gjør det hele tiden, sier Maine.

Maine (t.v.) og Davahn tar del i demonstrasjonene. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Har dere hatt dårlige erfaringer med politiet?

– Alltid, hver dag. Når jeg bare kjører nedover gaten, sier Maine.

– Hvis det er tre av oss i bilen, stopper de oss definitivt. De håper vi har en utløpt lisens eller prøver å finne noe annet som er galt, sier Davahn.

– Hva føler du om at protestene har spredd seg til andre byer?

– Det må til. De kommer ikke til å høre det bare fra oss, de kommer til å høre det fra overalt, og de kommer til å fortsette å høre oss til de gjør noe med det. Og hvis ingenting endres, vil protestene fortsette. Vi stopper ikke, avslutter Maine.

Fra en av ruinene kommer musikk og en stemme rapper:

– Hands up, don’t shot, nobody’s safe ohhh ...

Det er musikeren Neeno Sky som mimer til en av låtene sine mens to kameramenn filmer ham i forskjellige vinkler. De spiller inn en video for en låt om politivold som han skrev tidligere i uken. Fra bygningen ved siden av siver det fortsatt røyk fra asken.

– Det er en ny sang som handler om hva som skjer nå, sier han til VG.

– Jeg er et offer for politivold, og det handler om følelsene mine om det og det å være svart i USA.







LAGER MUSIKKVIDEO: Rapparen Neeno Sky lagde tidligere i uken en sang om politivold. Her står han i en av de bygninger som ble satt i brann under protestene.

– Jeg ble utsatt for politivold for seks år siden i sentrum av Minneapolis, sier han og utdyper:

– Jeg så en beruset fyr bli slått, og jeg prøvde å hjelpe ham.

Men da trodde vennene hans at jeg var den som slo ham. Fordi jeg var svart, antar jeg.

– Politiet kom og stoppet meg da jeg bevegde meg bort fra dem. Jeg forsøkte å forklare meg, men jeg ble sparket ned på bakken og knærne deres var på hodet mitt mens jeg lå nede. De skrek «hold kjeft, du er en trussel mot samfunnet», hevder rapperen.

– Men dagen har kommet, det er ute og hele verden ser på. Vi gir ikke opp, vi kommer til å kjempe for dette – for barna våre, sier han.

Se video av pågripelsen som førte til demonstrasjonene her:

