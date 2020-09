SKAL HA BLITT FORGIFTET: Aleksej Navalnyj. Foto: Pavel Golovkin, AP

Opposisjonslederens organisasjon: Dette skulle Aleksej Navalnyj avsløre

Aleksej Navalnyj (44) ligger fortsatt på sykehus i Berlin. Nå har korrupsjonsjegerens organisasjon avslørt hva de holdt på med.

For mindre enn 10 minutter siden

Den russiske opposisjonslederens støttespillere hevder at han ble forgiftet i Tomsk i Sibir, og legene på Charité-sykehuset i Berlin har meldt at prøver tyder på forgiftning.

Samtidig har Navalnyjs organisasjon FBK publisert en videorapport der de hevder at 18 av 50 politikere i byen Novosibirsk enten eier eller representerer eiere av byggfirmaer.

Novosibirsk, som er Russlands tredje mest folkerike by bak Moskva og St. Petersburg, opplever en byggeboom. Den inkluderer Moskva-finansierte prosjekter, og det er store penger å tjene.

Nå reiser Navalnyjs folk spørsmål om interessekonflikter blant politikerne. De oppgir også hvordan politikere i Novosibirsk bor.

– Vi må frigjøre denne byen fra okkupantene, sier Navalnyj i videoen fra FBK – og med «okkupantene» mener han Putin-partiet Forente Russland.

Mandag ble det kjent at Navalnyjs kandidat ikke får stille til valget. Det har en lokal rett bestemt.

I videoen snakker opposisjonslederen konkret om at altfor dårlig betong er brukt i nye boligblokker – i det iskalde Sibir. På den måten har utbyggerne spart penger.

– En byggemafia, og de sitter også i bystyret, hevder Navalnyj i videoen.

Beskyldningene har ikke blitt besvart.

Aleksej Navalnyj var på en rundtur nettopp i Sibir da han ble syk. Han hadde vært i Novosibirsk og i Tomsk, og var på vei tilbake til Moskva da han falt bevisstløs om på flyet, som mellomlandet i Omsk for at Navalnyj skulle komme på sykehus.

I DEMONSTRASJON: Aleksej Navalnyj i en demonstrasjon i Moskva 29. februar i år. Foto: Shamil Zhumatov, Reuters

Navalnyjs organisasjon klager nå på at den påståtte forgiftningen ikke blir skikkelig etterforsket av politiet. De meldte tirsdag saken inn til en rett i Moskva.

NATO-sjef Jens Stoltenberg og Storbritannias statsminister Boris Johnson er blant de vestlige lederne som har krevd at Navalnyj-saken må etterforskes.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov reagerer tirsdag på kravene fra Vesten.

– Vi blir beskyldt for ikke å etterforske saken. Dette er ikke sant. Fra første dag startet innenriksdepartementet forundersøkelser, og etterforskningen kan begynne når det er fastslått hva som skjedde, sa Lavrov i en tale på første undervisningsdag ved det kjente MGIMO-universitetet.

Politiet ligger under innenriksdepartementet i Russland.

– Våre vestlige kolleger laget oppstyr da han lå litt over én dag i Omsk, uten at det kom ut informasjon. Nå har han ligget over ei uke i Berlin, og tyske leger har heller ikke kommet med informasjon, sa utenriksministeren.

Den russiske riksadvokaten har bedt tyskerne om å få oversendt resultatene av analysene av Navalnyj, skriver rbc.ru. De ber også om informasjon om hvordan behandlingen går.

Spiegel skriver at Charite-sykehuset har bedt om assistanse fra det tyske forsvaret i sin jakt på å finne hvilket stoff som Aleksej Navalnyj eventuelt har blitt forgiftet med. Ifølge nyhetsmagasinet har de militære et strengt bevoktet laboratorium i nærheten av München.

De tyske legene skal også ha søkt hjelp hos et britisk senter for kjemiske våpen i Porton Down. De var involvert i Skripal-saken. Også bulgarske eksperter – som har etterforsket forgiftningen av en våpenhandler – skal være inne i bildet, ifølge Spiegel.

Publisert: 02.09.20 kl. 04:38