Drapssiktet etter raseopptøyer - dette er 17-åringen

17-åringen krysset delstatsgrensen med en halvautomatisk rifle og reiste til Kenosha i Wisconsin. Kvelden endte i tragedie med to drepte og en såret.

Nå nettopp

Byen Kenosha sør for Milwaukee i Wisconsin har vært åsted for voldsomme opptøyer flere dager på rad.

Det har skjedd etter sirkulasjonen av en video som viser at politiet skyter 29-årige Jacob Blake etter at han motsatte seg arrestasjon i byen.

Natt til onsdag endte opptøyene fatalt. To personer ble drept, og én ble såret av skuddskader. En 17-åring fra Antioch i nabostaten Illinois er arrestert.

Natt til fredag melder nyhetsbyrået Reuters at 17-åringen er siktet for totalt to drap og et drapsforsøk, i tillegg til å ha satt andre mennesker i fare. Den ene drapssiktelsen gjelder forsettlig drap, og kan gi livstid i fengsel, skriver AP.

Mye av det som skjedde under kvelden er filmet, og diskusjonene går nå hissig på sosiale medier om bakgrunnen for skytingene og hvorvidt 17-åringen handlet i nødverge.

En av videoene viser at han løper og blir jaget av flere personer, deriblant en mann med en pistol, før han snubler og skyter mot de som jager ham. Her dreper han én og skader en annen, mannen med pistolen.

De som følger etter 17-åringen jager ham etter at han har skutt og drept en annen person. Også fra denne hendelsen finnes det videoer.

Mange spør seg hvordan og hvorfor en 17-åring bevæpner seg og reiser til en by hvor det har vært opptøyer i flere dager.

Den lokale sheriffen i Kenosha David Beth har tidligere sagt at politiet i byen har vært utsatt for press fra borgervernmilitser som har ønsket å bevæpne seg for å være med på å «forsvare politiet».

ÅSTEDET: Demonstranter tilbake på åstedet hvor en person ble skutt og drept i forbindelse med demonstrasjoner i Kenosha natt til onsdag. Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Har sjekket sosiale medier

Amerikanske medier har gått 17-åringens konti på sosiale medier etter i sømmene.

Her kommer det frem at han er en våpenfantast. Han har også vist støtte for «Blue Lives Matter» en støtteorganisasjon for politifolk, skriver New York Times.

Avisen har også publisert en annen video med et intervju med 17-åringen tatt to timer før skytedramaet utspiller seg. Der blir han intervjuet sammen med flere andre bevæpnede menn hvor han forklarer at han er til stede for å beskytte forretninger som ble plyndret kvelden før, og for å hjelpe folk som er skadet.

– Folk blir skadet. Vår jobb er å beskytte denne forretningen og å hjelpe folk. Jeg må ha riflen for å beskytte meg, og jeg har også førstehjelpsutstyr, sier han.

OPPRYDNING: Folk rydder opp etter at en bygning ble totalskadet etter opptøyene denne uken i Kenosha. Foto: STEPHEN MATUREN / X07323

Han holder seg rundt forretningen, og hjelper også skadede demonstranter, skriver New York Times. Etter en stund forlater han stedet, og blir stoppet av politiet da han returnerer.

Kort tid etter blir han jaget inn på en parkeringsplass. New York Times har gjennomgått videoene herfra som viser at en person skyter i luften. 17-åringen snur seg mot lyden og skyter fire ganger, og en mann blir truffet i hodet.

Kort tid etter de siste skytingene kommer politiet, og 17-åringen går mot dem med armene hevet. Mange roper at han er skytteren, men politiet lar ham passere. Det har opprørt mange som diskuterer saken på sosiale medier.

Fox-programleder vekker oppsikt

Fox News-programlederen Tucker Carlson har tatt opp hendelsen, og går langt i å forsvare 17-åringens handlinger. Han sier ifølge Guardian at anarki har utviklet seg i Kenosha.

– Så, er vi overrasket over at plyndring og ildspåsettelser eskalerte til drap? Hvor sjokkerte er vi over at 17-åringer med rifler bestemmer seg for å gjenopprette lov og orden når ingen andre klarer det?

Robert Reich, som er tidligere arbeidsminister i USA og nå professor ved Universitetet i Berkeley, er en av flere som har reagert sterkt på Carlsons uttalelser.

– Dersom de ikke tar grep etter dette, er hver og en av redaktørene og annonsørene i Fox News delaktige i Tucker Carslsons rasistiske, morderiske tirade, skriver han på Twitter.

Publisert: 28.08.20 kl. 01:29

Fra andre aviser