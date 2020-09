PÅGREPET: Her setter politiet en spyttehette på Daniel Prude (41) under pågripelsen 23. mars i år. Foto: Rochester Police via Roth and Roth LLP

Naken mann døde etter pågripelse i USA – etterforskes som drap

Siden mai har det vært store opptøyer og demonstrasjoner mot politivold i USA. Nå skaper nok et drap i forbindelse med en pågripelse overskrifter i landet.

Hendelsen skjedde tilbake i mars, to måneder før drapet på George Floyd som satte sinnet i kok flere steder i landet. Siden den gang har flere historier der afroamerikanere har mistet livet i forbindelse med pågripelser kommet frem i lyset.

Onsdag holdt familien til fembarnsfar Daniel Prude en pressekonferanse og offentliggjorde videoen av hans pågripelse. Det førte til nye demonstrasjoner i New York.

– Hvor mange flere brødre må dø for at samfunnet skal forstå at dette må stoppe, sa Prudes bror, Joe, på pressekonferansen.

Pågrepet naken

Det hele startet 23. mars i år. Da ringte Joe Prude politiet fordi han var bekymret for sin bror Daniel, som var på besøk fra Chicago i New York-byen Rochester. Ifølge Joe Prude hadde broren forlatt huset og hadde mentale problemer, skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet fant Daniel Prude løpende naken rundt i gatene, og valgte å pågripe ham.

Prude, som ble 41 år gammel, motsetter seg ikke pågripelsen, men videobildene viser at han både roper og opptrer urolig etter politiet har satt på ham håndjern. Etter hvert begynner han også å spytte rundt seg, noe som fører til at politiet setter på ham en spyttehette – i frykt for at var smittet av coronaviruset.

41-åringen skriker og krever at de tar av ham hetten. Da ser det ut til at en politibetjent dytter hodet hans i bakken og holder det mot gaten, mens en annen politimann setter kneet i ryggen hans.

– Kom igjen, han var forsvarsløs, splitter naken og lå på bakken med håndjern, sa Joe Prude om videobildene.

HOLDT NEDE: Politiet skal ha presset Daniel Prudes hode mot bakken i drøyt to minutter. Foto: Rochester Police via Roth and Roth LLP

Etterforskes som drap

Etter hvert begynner det å renne vann ut av spyttehetten, og en av politibetjentene spør om han spyr.

Deretter stopper Prude å bevege seg, og blir liggende tilsynelatende livløs. Da har han blitt holdt nede i drøyt to minutter, skriver AP.

Da helsepersonell ankom stedet ble det gjort forsøkt på hjerte-og-lunge-redning, før han blir ført bort i ambulanse. Syv dager senere ble han erklært død.

Ifølge nyhetsbyrået etterforskes saken som drap, etter at en medisinsk undersøkelse konkluderte med at dødsårsaken blant annet skyldes kveling i forbindelse med at han ble holdt nede, samt påvirkning av PCP, eller englestøv som det ofte kalles på norsk.

Statsadvokatens kontor har etterforsket saken siden april, men det er først nå etterforskningen ble kjent.

– Jeg vil at alle skal forstår at vi ikke på noe tidspunkt har følt at dette er en sak vi ikke ønsker skal komme ut. Vi er ikke involvert så lenge statsadvokaten etterforsker saken, sier Rochester-ordfører Lovely Warren.

Familien krever at de involverte politimennene sparkes og siktes i saken.

– Den videoen er veldig urovekkende. Jeg kan ikke nekte for det, fortsetter ordføreren.

Statsadvokat Letitia James lover at saken etterforskes grundig, og at det jobbes «utrettelig» for å få svarene samfunnet fortjener.

– Daniel Prudes dødsfall er en tragedie. Jeg deler samfunnets bekymringer om å sikre rettferdighet og en uavhengig etterforskning. Jeg støtter også deres rett til å demonstrere, sier James i en uttalelse gjengitt av CBS.

DEMONSTRASJONER: Flere demonstranter var onsdag samlet nær stedet der Daniel Prude ble pågrepet. Foto: Adrian Kraus / AP

Publisert: 03.09.20 kl. 08:18 Oppdatert: 03.09.20 kl. 08:30

