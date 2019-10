TRUMP-ADVOKAT: Rudy Giuliani. Foto: John Stillwell / PA Wire

Avis: Giuliani jobbet for å utlevere Gülen

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani skal over lengre tid ha drevet lobbyvirksomhet overfor presidenten med mål om å få ham til å utlevere Fethullah Gülen til Tyrkia.

Den tyrkiske, muslimske predikanten mistenkes av Tyrkia for å stå bak kuppforsøket mot landet for tre år siden. De siste årene har han levd i eksil i USA, og Tyrkia har flere ganger bedt om å få ham utlevert.

Giuliani, da kun en nær venn av Trump, forsøkte privat å få presidenten til å etterleve Tyrkias ønske i løpet av 2017. Det skriver Washington Post, med henvisning til kilder som tidligere var ansatt i Det hvite hus.

Den tidligere New York-borgermesteren tok opp Gülen så ofte under besøk hos Trump og Det hvite hus at en av Washington Posts kilder beskriver det som «hobbyen hans».

– Det handlet om Gülen hele tiden, sier en annen kilde, som sier han var bekymret for at Giuliani gjorde dette på vegne av den tyrkiske regjeringen.

En av kildene sier at de tenkte «vi kommer ikke til å arrestere Gülen bare for å være greie med Erdogan».

– Trump likte ideen

De sier imidlertid at Trump så ut til å like tanken, og han skal ofte ha spurt om Gülens status.

En høytstående tidligere tjenestemann i den amerikanske regjeringen minnes at Trump ofte spurte hvorfor ikke Gülen kunne utleveres til Tyrkia, og at han refererte til Erdogan som «min venn».

Ellers i regjeringen var det klare flertallet imot ideen, og de skal ha fortalt Trump at å utlevere predikanten kunne vært i strid med den juridiske prosessen rundt Gülen og skadet Trump politisk.

Uklart motiv

Washington Post kjenner ikke til hva som var motivet bak Giulianis ønske om å utlevere Gülen.

I et telefonintervju med avisen har den nåværende Trump-advokaten avvist at han noen gang har representert Tyrkia. I en kommentar til Washington Posts opplysninger skriver han følgende:

– Kan ikke kommentere på det, det handler om taushetsplikten, men det høres sprøtt ut.

Giuliani har en lang klientliste selv mens han tjener USAs president. I intervjuer de siste månedene har han oppgitt å ha klienter i Romania, Brasil, Bahrain, Colombia og Ukraina.

Han har også representert en iransk dissidentgruppe som på et tidspunkt sto på det amerikanske utenriksdepartementets liste over terrorgrupper.

