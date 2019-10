En demonstrant blir tatt hånd om av politiet etter nye demonstrasjoner søndag. Foto: Esteban Felix, AP

Massive protester i Chile: Innfører nytt portforbud i hovedstaden

De voldsomme demonstrasjonene i Santiago har ført til portforbud for andre kveld på rad. To personer er døde etter protestene brøt ut.

Amalie Frøystad Nærø

NTB

For mindre enn 10 minutter siden







Dramatiske bilder fra protestene i Chile viser tog, busser og biler i full fyr. Ifølge president Sebastián Piñera er det satt fyr på minst 78 T-banestasjoner i hovedstaden.

Gater er blokkert av provisoriske sperringer, og sent søndag kveld melder flere medier at politiet har avfyrt skudd mot demonstrantene.

Natt til søndag døde to personer, etter at det brøt ut brann i et supermarked som ble plyndret under opptøyene. Myndighetene opplyste først at en tredje person døde på sykehus, men opplyser søndag kveld at vedkommende ligger på sykehus med alvorlige brannskader.

les også Soldater patruljerer i Santiagos gater

Ifølge myndighetene i landet er over 100 politifolk og minst 11 sivile skadet.

Nærmere 10.000 soldater er utplassert i gatene, blant annet for å håndheve portforbudet som er innført andre dag på rad.

– Folk bør være rolige og holde seg hjemme, sier forsvarssjef Javier Iturriaga.

Ifølge Financial Times er over 700 chilenere arrestert siden opptøyene startet. Portforbudet varer fra klokken 19 søndag kveld til solen står opp mandag morgen.

En demonstrant sender en tåregassbeholder i retur til politiet under sammenstøt i Santiago søndag. Foto: Esteban Felix, AP

President: Gode grunner til å demonstrere

Opptøyene startet fredag etter studentledede protester som ble utløst av en økning i prisen på metrobilletter. Demonstrasjonene har etter hvert gått over til å være uttrykk for økende frustrasjon over andre sosiale og økonomiske problemer.

les også En dag blant demonstrantene: «Vi har ikke andre valg enn revolusjon»

President Sebastián Piñera svarte på de voldsomme opptøyene fredag med å innføre en to uker lang unntakstilstand. Dermed patruljerer soldater i Santiagos gater for første gang siden general Augusto Pinochets militærdiktatur tok slutt i 1990.

BILLETTKONTOR: Skadene på T-banesystemet er massive etter de siste dagenes protester. Bildet viser en av mange branner i løpet av helgen. Foto: Ramon Monroy, Reuters

Piñera har erkjent at folk i gatene har «gode grunner» til å demonstrere, men maner samtidig til ro.

– De har gode grunner til å demonstrere, men ingen har rett til å handle med en slik brutalitet og kriminelle voldelige handlinger som de som har ødelagt, satt fyr på eller skadet mer enn 78 T-banestasjoner i Santiago, uttalte presidenten lørdag kveld.

MANER TIL RO: 10.000 soldater er utplassert i gatene i Santiago. Foto: Esteban Felix, AP

«Kan være for sent»

Lørdag kunngjorde myndighetene at prishoppet utsettes, men demonstrasjonene fortsatte.

Grunnleggeren av det uavhengige nyhetsnettstedet «Chile Today», Boris Van Der Spek, mener presidenten er for sent ute.

– Protestene handler om mer enn bare prisøkning. De handler om levekostnadene generelt, og de store forskjellene i landet. Misnøyen i Chile er stor. Dette kom til å skje før eller senere, sier han til AlJazeera.

TÅREGASS: En demonstrant sparker bort en gassbeholder under sammenstøt med politiet i Santiago søndag. Foto: Esteban Felix, AP

Flere har blant annet beskrevet en økende misnøye med stadig høyere priser på helse- og tjenestetilbud, lavere pensjoner og økte forskjeller. Van Der Spek mener det i beste fall vil ta år før man kan få til en forbedring.

Protestene har også ført til store materielle skader. Sjefen for T-banesystemet i hovedstaden, Louis De Grange, har anslått at det vil koste flere hundre millioner dollar å reparere skadene på undergrunnen.

Ifølge De Grange vil over to millioner mennesker få problemer med å komme seg til og fra jobb og skole på mandag.

Publisert: 21.10.19 kl. 00:12







Mer om