Kaos i Ecuador – regjeringen rømmer hovedstaden

Ecuadors president flytter regjeringskontoret fra hovedstaden på grunn av voldsomme protester over økte drivstoffpriser.

Oda Ording

NTB

Demonstrasjonene startet forrige torsdag da regjeringen kuttet subsidier til diesel og bensin, i tråd med gjeldsavtalen landet har inngått med Det internasjonale pengefondet (IMF).

På ett døgn økte diesel- og bensinprisene med henholdsvis 120 og 30 prosent – noe som utløste store og voldsomme demonstrasjoner, blant annet i hovedstaden Quito.

Protestene førte til at landets president Lenin Moreno samme kveld erklærte nasjonal unntakstilstand. Nå flytter han regjeringen til kystbyen Guayaquil for å forsvare seg mot de illsinte demonstrantene.

Tirsdag ble det også innført portforbud rundt regjeringsbygninger og andre strategiske områder mellom kl. 20 og 05, skriver Reuters.

FLAGG: En demonstrant holder det ecuadorianske flagget opp foran tusenvis av demonstranter i hovedstaden Quito tirsdag. Foto: IVAN ALVARADO / X01744

Rundt 600 demonstranter arrestert

Tirsdag barket demonstranter igjen sammen med politistyrker i Quito, og rev ned sperringer på vei mot presidentpalasset i sentrum av hovedstaden.

Ifølge Reuters er 600 mennesker arrestert siden demonstrasjonene startet.

Avtalen inngått med IMF har til hensikt å få bukt med landets skyhøye gjeld, og å stimulere til økt økonomisk vekst. Ecuadors subsidiering av drivstoff, en ordning som har eksistert i 40 år, koster landet rundt 12 milliarder kroner i året.

Avtaleinngåelsen var spesielt upopulær blant aktørene i samferdselssektoren, som svarte med å organisere de største demonstrasjonene i landet på ti år. Andre berørte grupper, som innfødte og unge mennesker, er også representert.

Med mindre de økonomiske tiltakene trekkes tilbake, blir det ingen dialog, var beskjeden i en uttalelse fra presidenten for landets forbund for innfødte.

KAOS: Det har oppstått kaos i Ecuador som en følge av motstanden mot presidentens beslutning om å fjerne drivstoffsubsidier. Foto: IVAN ALVARADO / X01744

Skylder på politisk motstander

Moreno har imidlertid vært tydelig på at han ikke kommer til å snu i beslutningen om å fjerne drivstoffsubsidier. Samtidig inviterer han demonstrantene til en såkalt «broderlig dialog».

Han har også uttalt at demonstrasjonene er organisert av landets tidligere president og hans politiske motstander Rafael Correa.

– Det som skjer i Ecuador nå er ikke et uttrykk for opinionens misnøye over regjeringens beslutning. Vandaliseringen og volden er et organisert politisk forsøk på å destabilisere regjeringen og bryte offentlig orden, sier Moreno ifølge New York Times.

Correa, som nå lever i selvvalgt eksil i Belgia, kaller anklagene fra presidenten for løgner i et intervju med Reuters. Han mener demonstrasjonene er et resultat av innstramningstiltak som går imot hans egen politikk.

– Folk klarte ikke mer, det er realiteten, sier Correa, som tidligere var Morenos mentor.

SAMMENSTØT: Tirsdag var det nye sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Ecuadors hovedstad Quito. Foto: IVAN ALVARADO / X01744

Da Moreno ble innsatt som president i 2017, var landet allerede i en gjeldskrise etter at forgjengeren hadde tatt opp enorme lån for å finansiere blant annet motorveier og skoler.

Siden da har presidenten gått vekk fra Correas venstreorienterte politikk, gjennom en reduksjon i offentlige utgifter og en opptrapping av boring etter olje i Amazonas.

Publisert: 09.10.19 kl. 03:18







