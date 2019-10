SOLDATER: Soldater fra den syriske hæren nær den tyrkiske grensebyen Ceylanpinar. Bildet er fra torsdag denne uken. Foto: STRINGER / REUTERS

Avtale mellom syriske myndigheter og kurdiske styrker

OSLO/BEIRUT (VG) Syriske myndigheter og den kurdiske SDF-militsen skal ha møttes på en russisk flybase i Syria. En avtale kan endre Syria-krigen for alltid.

Meldingen om at syriske myndigheter og den kurdiske SDF-militsen skal ha møttes, kommer fra Reuters. De har snakket med den høytstående kurdiske politikeren Ahmed Suleiman.

Like før klokken 21 melder nyhetsbyrået AFP at syriske myndigheter og SDF-militsen har inngått en avtale om at syriske militærstyrker skal bli utplassert ved grensen mot Tyrkia.

Også nyhetsbyrået AP omtaler en avtale. De skriver at kurdiske myndigheter har annonsert at de vil samarbeide med syriske myndigheter for å kunne stå imot tyrkisk invasjon.

Advarte mot allianse

Flere eksperter advarte mot at en allianse mellom syriske myndigheter og kurdere kunne skje da USAs president Donald Trump ga tyrkerne fritt spillerom nord i Syria.

Dette vil bety massive endringer i maktforholdene i Syria, noe som også vil få betydning for de titalls tusen kvinnene og barna som sitter i leirer som Al-hol-leiren.

En allianse vil dessuten være et forsøk på å unngå et ytterligere blodbad i regionen.

Syriske styrker på vei mot kurdernes hovedsete

Fra kurdernes hovedsete Qamishli meldes det om en svært dramatisk situasjon søndag kveld.

Det statlige syriske nyhetsbyrået Sana melder at syriske militæravdelinger forflytter seg nordover for å «stå opp mot den tyrkiske aggresjonen» på syrisk jord, skriver NTB. Den kurdiske administrasjonen i Nordøst-Syria sier det samme, ifølge Sky News.

– Situasjonen er svært ille nå. Jeg tror det syriske regimet kanskje vil ta kontroll i Qamishli i natt eller i morgen. Vi vet ikke hva som skjer, sier en kurdisk journalist i Syria til VG søndag kveld.

– Jeg sendte nettopp meldinger med en journalist som fortalte et reportere rømte Qamishli nordøst i Syria fordi syriske myndigheter var på vei. «Det er over», sa hun, skriver journalisten Shane Bauer på Twitter.

