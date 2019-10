VARSLER-SAKENS HOVEDPERSONER: USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under et møte i New York 25. september i år. Foto: Ukraine presidential press service / Saul Loeb /AFP/ Getty Images

Frigir toppdiplomaters Ukraina-tekstmeldinger

Amerikanske diplomater i Ukraina lurte på om Trump kun ville møte landets president Volodymyr Zelenskyj hvis sistnevnte lovte å starte en etterforskning. Det viser nylig publiserte SMS-er.

Hvem som ønskes etterforskes, nevnes ikke med navn i SMS-ene. Men selskapet Burisma, hvor Joe Bidens sønn Hunter satt i styret i fem år, blir nevnt.

Tekstmeldingene ble torsdag publisert i en pressemelding fra Representantenes hus, og har siden blitt gjengitt av flere medier, blant dem Washington Post og CNN.

Tekstmeldingene kan være skadelige for Trump, tror statsviter og USA-ekspert Vårin Alme.

– De synes å styrke anklagene om at han har lagt press på utenlandske myndigheter – og en viktig sikkerhetspolitisk relasjon – for personlig vinning, sier Alme til VG.

SMS-ene ble sendt mellom tre amerikanske diplomater, Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, og en nær rådgiver til den Ukrainske presidenten, Andriy Yermak.

Demokratene som leder riksrettsgranskingen mot Trump setter SMS-ene i sammenheng med det granskingen ønsker svar på:

Forsøkte Trump å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av sønnen til Joe Biden? Biden er en av de fremste i konkurransen om å bli Demokratenes presidentkandidat – og dermed Trumps utfordrer – i valget i 2020.

Ukrainas president Zelensky avviser å ha blitt presset, mens Trump på sin side har gått hardt ut mot riksrettsgranskingen, Demokratene og påstandene både på Twitter og på pressekonferanser.

Saken ble kjent etter at en varsler slo alarm på grunn av en telefonsamtale mellom Trump og Zelensky 25. juli. SMS-ene som nå er offentliggjort, ble sendt i forkant og etterkant av denne samtalen.

Ville spikre dato hvis Zelensky overbeviste Trump

I et brev signert tre topp-demokrater i Representantenes hus står det at utvalgte SMS-er fra materialet ble lekket til pressen, og at de derfor har valgt å offentliggjøre flere av dem for å sette ting i kontekst.

I brevet er disse SMS-ene vedlagt. Du kan lese både brevet og SMS-ene her, på nettsiden til Representantenes hus.

FØRST UT I GRANSKINGEN: Kurt Volker gikk av som spesialutsending til Ukraina 27. september etter å ha blitt bedt om å vitne i riksrettsgranskingen. Her forlater han Kongressen etter å ha forklart seg i nesten ti timer torsdag. Foto: Jose Luis Magana / FR159526 AP

Om morgenen 25. juli, dagen da Trump og Zelensky snakket på telefonen, skrev USAs daværende spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, følgende til Zelenskys rådgiver Yermak:

«Heard from the White House – assuming President Z convinces trump he will investigate/'get to the bottom of what happened' in 2016, we will nail down date for visit to Washington. Good luck!»

Oversatt:

«Hørte fra Det hvite hus – forutsatt at President Z overbeviser trump at han vil etterforske/’komme til bunns i hva som skjedde’ i 2016, vil vi spikre dato for besøk til Washington. Lykke til!»

Ifølge Washington Post var det Volker selv som ga fra seg SMS-ene i forkant av at han i ti timer – bak lukkede dører – vitnet for etterretningskomiteen torsdag. Brevet ble sendt ut i etterkant av dette møtet.

Volker trakk seg fra stillingen som spesialutsending 27. september etter å ha blitt bedt av Kongressen om å vitne.

«Politisk motiverte etterforskninger»

I brevet skriver de tre topp-demokratene at tekstmeldingene underbygger varslerens bekymring om de skadelige virkningene av å holde tilbake militærhjelp fra Ukraina, samt viktigheten av å sette opp et møte mellom Trump og Zelensky uten videre forsinkelser.

De påpeker også at varsleren selv uttrykte bekymring for at disse to tingene ble holdt tilbake for å presse Ukraina til å levere på Trumps krav om å starte «politisk motiverte etterforskninger», som det står i brevet.

Møtet mellom de to statsoverhodene ble ikke spikret. To uker etter telefonsamtalen etterlyser Zelenskys rådgiver Yermak informasjon. Han skriver til spesialutsending Volker at han tror det er mulig å komme med en kunngjøring og nevne alle disse tingene, men at det vil være logisk å gjøre det etter at de har avtalt en dato for møte mellom presidentene.

Volker svarer: «La oss lage en uttalelse og bruke den til å få en dato og så kan PreZ gå videre med den?»

Yermak svarer at de, når de har en dato, vil kalle inn til en pressekonferanse for å offentliggjøre det kommende møtet mellom de to statsoverhodene, snakke om samarbeidet mellom USA og Ukraina, inkludert blant annet Burisma og innblanding i valg i etterforskninger (« ... among other things Burisma and election meddling in investigations»).

Bidens sønn Hunter satt i styret i Burisma i fem år.

Topp-diplomat stilte spørsmål

Men møtet blir fremdeles ikke spikret.

28. august tar Yermak igjen kontakt med spesialutsending Volker og sender en link til en Politico-artikkel om at Trump holder tilbake militær hjelp til Ukraina. De to avtaler å prate sammen. Så, 30. august avlyser Trump sin tur til Polen hvor han etter planen også skulle møte Zelensky.

Dagen etter skriver toppdiplomat ved den amerikanske ambassaden i Ukraina, Bill Taylor, følgende til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland:

«Sier vi nå at sikkerhetsassistanse og møtet i WH er betinget av etterforskninger?»

WH er en forkortelse for The White House – Det hvite hus.

Svaret fra Sondland lød: «Ring meg.»

HOLDT KONTAKTEN: Andriy Yermak, nær rådgiver til den Ukrainske presidenten har hatt hyppig SMS-kommunikasjon med amerikanske toppdiplomater. Foto: VIKTOR KOVALCHUK / EPA

9. september tekstet Sondland og Taylor hverandre om at den militære hjelpen ble holdt tilbake.

Taylor skrev at det var «crazy» å holde den tilbake for å få hjelp til en politisk kampanje. Sondland svarte at han mente Taylor tok feil om Trumps intensjoner, og at presidenten hadde vært krystallklar på at det ikke skulle være noe som helst «quid pro quo» (en tjeneste for en tjeneste).

Det presidenten forsøkte å få klarhet i, var om Zelensky virkelig skulle gjennomføre det han hadde lovet i sin presidentkampanje: Transparens og reformer, utdypet Sondland i tekstmeldingen.

Statsviter Vårin Alme mener de frigitte SMS-ene viser at Trump i lengre tid har forsøkt å legge press på Ukraina.

– Dette har pågått over tid, og det omfatter en betydelig del av hans administrasjon. Tekstmeldingene er en del av en jevn strøm med informasjon og avsløringer rundt riksrettsprosessen mot Trump, sier hun.

