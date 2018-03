Martines far om å se politiets video: – Veldig utfordrende

Publisert: 14.03.18 10:27 Oppdatert: 14.03.18 12:59

LONDON (VG) Ti år etter drapet på Martine Vik Magnussen gikk britisk politi ut med en video som viser henne sammen med den mistenkte drapsmannen.

Overvåkingsvideoen er tatt opp mens Vik Magnussen og drapsmistenkte Farouk Abdulhak er på vei ut fra en nattklubb i London natt til 14. mars 2008, da 23-åringen sist ble sett i live.

– Disse bildene av Martine viser henne mens hun er ute og feirer slutten på eksamensprøver, og hun virker glad og avslappet, skriver London-politiet i en pressemelding onsdag .

Dagen etter opptakene ble gjort, ble den norske studenten meldt savnet av venner. Det gikk ytterligere én dag før hun ble funnet drept. Opptakene ble frigitt i forbindelse med at det nå er gått ti år siden drapet.

I den forbindelse er Martines far Odd Petter Magnussen i London, og onsdag formiddag holdt han en pressekonferanse sammen med politiet i hovedkvarteret Scotland Yard i London.

På spørsmål fra VG om hvordan han opplevde å se overvåkingsvideoen, svarer Magnussen:

– Det jeg så, var en fullstendig normal oppførsel for begge personene vi snakker om her, sier han og fortsetter.

– På en måte ble jeg lettet over å se det. På den andre siden er det veldig, veldig utfordrende å se henne mens hun nyter livet – hun elsket livet – bare et par timer før hun ikke lenger er med oss, sier en tydelig berørt Magnussen.

Han understreker at datteren og Abdulhak var venner og medstudenter, og ikke et par.

Magnussen fortalte også at datteren trolig hadde planer om å fortsette å bo London i en periode etter studiene, før hun ville vende tilbake til Norge.

– Hun sa til vennene sine at hun trodde hun ville søke på en jobb her, så det er det vi tror hun ville gjort, sier Magnussen i London.

Sendte beskjed til mistenkte

Vik Magnussen ble funnet drept og voldtatt i kjelleren til leilighetskomplekset hvor Abdulhak bodde.

Farouk flyktet til Jemen dagen etter 23-åringen forsvant. Storbritannia har ikke utleveringsavtale med landet og Farouk er aldri blitt stilt for retten.

På pressekonferansen henvendte Martines far seg til den mistenkte med en tydelig beskjed:

– I dag vil jeg snakke til dette individet, som har fortsatt sitt skjermede liv uten konsekvenser, mens vår familie har lidd det største tapet en familie kan oppleve, sier Magnussen og fortsetter:

– Jeg vil at han skal vite at ti år senere prøver vi fortsatt å oppnå rettferdighet for Martine. Politiet fortsetter å etterforske. Vi vil at du skal vite at denne saken aldri vil forsvinne før rettferdigheten har seiret.

Saken er løftet opp på høyeste nivå i England. Andy Partridge ved drapsavdelingen i Metropolitan Police forklarer hvorfor politiet gikk ut med videoopptakene onsdag:

– Et tiår senere er vår ambisjon fortsatt den samme - å få rettferdighet for Martine. Når disse overvåkingsbildene nå er offentlige, er vårt håp at saken ikke vil forsvinne fra den offentlige oppmerksomheten, men at søkelyset holdes på Farouk Abdulhak, sier Partridge.

Han oppfordrer Abdulhak, som ifølge politiet fortsatt lever i skjul i Jemen, til å komme tilbake til Storbritannia:

– Han var en gjest i vårt land da drapet på Martine skjedde, og jeg mener den ansvarlige tingen å gjøre er å vende tilbake, sier Partridge.

Møtte britisk minister

Tirsdag var Martines far i møte med Alistair Burt , Storbritannias minister for Midtøsten-spørsmål. Burt forsikret da om at britisk politi vil etterforske saken med mål om å få mistenkte Abdulhak stilt for retten.

– Vi har henvendt oss gjentatte ganger til hans familie med beskjed om at han bør returnere, og vil fortsette å gjøre alt vi kan for at han gjør det, sa Burt.