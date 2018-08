VAR SYK: Senatoren tok selv beslutningen om å avslutte den medisinske behandlingen. Foto: Aaron Bernstein / Reuters

John McCain (81) er død

UTENRIKS 2018-08-26T00:24:56Z

Den kreftsyke senatoren John McCain døde lørdag. «Mitt hjerte er knust», skriver kona Cindy i en uttalelse.

Publisert: 26.08.18 02:24 Oppdatert: 26.08.18 03:19

«Da han døde hadde han tjent USA trofast i 60 år», lyder pressemeldingen fra hans kontor.

I fjor sommer ble det kjent at den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten (81) er diagnostisert med en svært aggressiv form for hjernekreft , glioblastoma. Legenes prognoser for overlevelse var svært dårlige.

Avsluttet behandlingen

Tidligere denne uken bekjentgjorde McCain at han selv hadde valgt å avslutte behandlingen , selv om det lenge var håp om at han skulle overleve sykdommen.

– Sykdomsutviklingen og alderdommens ubønnhørlige fremdrift avgir sin dom. Med sin sedvanlige viljestyrke, har han nå valgt å avslutte medisinsk behandling, skrev McCains familie.

USAs president Donald Trump skriver følgende på Twitter:

Ifølge The New York Times har McCain uttalt til venner at planen er at Trump ikke skal delta i begravelsen hans. I stedet er det lagt til rette for at visepresident Mike Pence skal komme.

Tidligere president Barack Obama og hans kone Michelle har også kommet med en uttalelse om den mangeårige politikeren. «Få av oss har blitt testet på samme måte som John en gang ble, eller behøvd å vise motet som han gjorde. Men vi kan alle håpe på motet til å sette det som er det beste for fellesskapet over oss selv. På sitt beste viste John oss hva det betydde. Og for det skylder vi ham mye.»

Hans kone Cindy kom med denne uttalelsen like etter at det ble kjent at han er død.

Presidentkandidat og krigsveteran

McCain er veteran fra Vietnamkrigen og senator fra Arizona, og kanskje best kjent som presidentkandidat og Barack Obamas republikanske konkurrent under presidentvalget i 2008. Han var også George W. Bush’ største utfordrer til kandidaturet i 2000.

McCain har sittet i Senatet siden 1987, og ble sist gjenvalgt i november 2016.

McCain støttet Donald Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med upassende uttalelser om kvinner.

Veteranen trakk da støtten sin til presidentkandidaten og oppfordret til å finne en annen konservativ republikaner som ville egne seg som president.

I et memoar utgitt i mai, gjengitt av CNN , skriver han selv:

«Det har vært litt av en tur. Jeg har kjent på store lidenskaper, sett fantastiske under, kjempet en krig og hjulpet med å skape fred.»