REPRESENTERER PARTIET: Den nye valgkampanjen til Sverigedemokraterna skal representerer mangfoldigheten blant partiets medlemmer. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverigedemokraterna til kamp mot «vrangbilde»

Ingeborg Aspeli

NTB

Publisert: 08.08.18 02:34 Oppdatert: 08.08.18 04:07

UTENRIKS 2018-08-08T00:34:20Z

Én måned før svenskene går til urnene presenterte det ytterliggående høyrepartiet Sverigedemokraterna sine nye valgplakater. Der legger de politisk budskap til side til fordel for å vise «hvem som står bak meningene».

– Vi blir ofte beskrevet som et parti for unge, sinte menn, men det synes jeg ikke stemmer, sier kommunikasjonssjef i Sverigedemokraterna , Joakim Wallerstein, ifølge Aftonbladet.

Valgplakatene viser partitopper som blant andre Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson og Richard Jomshof. Men kampanjen er også prydet av mindre kjente fjes – som for eksempel Åkessons assistent Yasmine Eriksson.

– Vi vil vise at vi er en stor miks av mennesker

Ifølge partiet selv er valgplakatene et forsøk på at velgerne skal bli bedre kjent med personene bak meningene. Partiet tror velgerne allerede vet hva partiet mener i ulike saker, og at man derfor ikke trenger å løfte det fram.

Wallerstein mener mediene ofte fremstiller de med et «vrangbilde», men håper at de med lyse farger og stilrent miljø kan vise at partiet er mangfoldig.

– Vi vil vise at vi er ganske en stor miks av mennesker og at det er mange av oss. Det er lyse bilder, vi er ganske optimistiske. Delvis på grunn av vår egen utvikling, men også Sveriges utvikling med vår hjelp.

SVERIGEDEMOKRATERNA: Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men omtales som høyreradikalt og fremmedfiendtlig av motstanderne.

Grunnlagt i 1988. Blant tidligere medlemmer og grunnleggerne hadde flere bakgrunn fra høyreekstreme og rasistiske miljøer. Partiet har de siste årene gjort mye for å distansere seg fra disse, men har fastholdt at islam er en trussel mot det svenske samfunnet.

Jimmie Åkesson har vært partileder siden 2005.

SD fikk 12,9 prosent av stemmene i valget i 2014. På et gjennomsnitt av meningsmålingene nå ser partiet ut til å få 22,5 prosent av stemmene i valget 9. september.

SD er Riksdagens tredje største parti med 49 av 349 representanter. Partiet er på vippen mellom de to blokkene i Riksdagen. Ingen av de andre partiene har villet samarbeide med partiet. Kilde: NTB

Fikk du med deg (krever innlogging): Bor det 801.178 rasister i Sverige?

Kommunikasjonssjefen poengterer til Aftonbladet at antall kvinnelige medlemmer i partier har økt, og at det nå skal være opp i 50 prosent. Totalt er det imidlertid menn som dominerer medlemslisten med 75 prosent.

Slagordet som blir brukt er «SD2018». Kommunikasjonssjefen forklarer at uttrykket stammer fra sosiale medier, hvor det blir hyppig brukt av partiets sympatisører.

– «SD2018» er for oss et samlebegrep for hvordan vi ser på landet i dag, sier han.

Ser ut til brakvalg

Nå skyter valgkampen i nabolandet virkelig fart. Og det ser ut til at det omstridte partiet vil gjøre et brakvalg den 9. september .

SD har kommet som en rakett de siste to valgene og vokst fra en oppslutning på 2,9 prosent i 2006, 5,7 prosent fire år senere til 12,9 prosent i 2014. På noen meningsmålinger ligger Sverigedemokraterna an til å kunne få mellom 80 og 90 plasser av de totalt 349 i riksdagen, som vil si at de vil få mer enn 20 prosent av stemmene i år.

Sverigedemokraterna er i dag landets tredje største parti. Men får det så stor andel av stemmene, vil det gjøre det til landets nest største, rett bak Socialdemokratarna. De vil også trolig måtte samarbeide med Moderaterne.

Siden valget i 2014 har imidlertid andre partier nektet å samarbeide med det oppfatter som et høyrepopulistisk parti, eller ha noe med Sverigedemokraterna å gjøre.

Omstridte valgkampanjer

Det har tidligere vært mye rabalder rundt valgkampanjene til SD.

I 2010 presenterte de en valgfilm som fikk sterk kritikk. Den viste en eldre kvinne som løp om kapp til statskassen med en flokk kvinner i burka. Flere kanaler bannlyste partireklamen fordi de mente den var i strid med svensk lov.

Slike valgfilmer vil det ikke bli i år, ifølge kommunikasjonssjef Wallerstein. Det har imidlertid blitt oppstyr rundt en video hvor SD går hardt ut mot deres største konkurrent i valget, Socialdemokraterna.

Den over to timer lange filmen, som fremstilles som en dokumentar, skal handle om Socialdemokraternas historie. Men ifølge Aftonbladet er den misvisende og skal bestå av en rekke falske opplysninger.

Det ble klagestorm etter at Fredrik Skavlan intervjuet partileder Jimmie Åkesson i 2015: