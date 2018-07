Hetebølger, ekstremvær og skogbranner verden over: – Det vil fortsette å bli varmere

EKSTREMT: Samtlige bilder er fra Juli 2018: Øverst til venstre: Et enormt isfjell truet det lille samfunnet Innaarsuit på Grønland. Øverst til høyre: Innbyggerne i Tianjin i Kina sykler i vann etter at en tyfon førte til store oversvømmelser. Nederst til venstre: En massiv tørke traff England etter en intens hetebølge. Nederst til høyre: Skogbranner herjer i deler av Europa, her fra katastrofen i Hellas denne uken.

Foto: Reuters / AFP /Getty Images /VG