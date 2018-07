En bygning står i brann mens Carr-brannen herjer like utenfor Redding i California. Bildet er fra torsdag. Foto: AP

Ny skogbrann i California driver tusenvis på flukt

NTB

Publisert: 28.07.18 18:13

Tusenvis av mennesker i California har flyktet fra en trolig påsatt skogbrann sørøst for Los Angeles. Samtidig raser de andre brannene i delstaten for fullt.

Cranston-brannen i Sør-California, samt en annen brann i Nord-California kalt Carr-brannen, er blant de mest omfattende skogbrannene som herjer rundt om i USAs mest folkerike delstat lørdag ettermiddag. Sistnevnte har allerede krevd to brannmenns liv.

En tredje omfattende brann, Ferguson-brannen, har bevegd seg opp mot nasjonalparken Yosemite sentralt i California, og ført til at en av delstatens mest populære attraksjoner må holdes delvis stengt. Tidligere denne uken krevde den også et menneskeliv, da en brannmann som kjempet mot flammene omkom.

– Brannfaren fortsetter å øke rundt om i California. Sørg for at du selv og din familie er klare for å evakuere. Vær på vakt, heter det i en advarsel fra Californias krisemyndigheter lørdag.

Påsatt

Mer enn 1.300 brannfolk kjemper mot Cranston-brannen, som startet onsdag og fortsatt sprer seg raskt. Flere enn 7.000 mennesker er evakuert.

Faren fra Cranston-brannen og en annen skogbrann har ført til at alle landområder som tilhører US Forest Service i Santa Rosa og det nasjonale fjellmonumentet San Jacinto er stengt av.

En 32 år gammel mann er pågrepet og siktet for 15 tilfeller av brannstiftelse i Sør-California, blant annet for Cranston-brannen.

Unntakstilstand

Carr-brannen i Nord-California brøt ut allerede mandag. Torsdag nådde den byen Redding, som har rundt 92.000 innbyggere, og brannen øker fortsatt «ukontrollerbart» i størrelse.

Lørdag jobber 3.400 brannfolk intensivt med å få kontroll på brannen, som i tillegg til å kreve to menneskeliv allerede har ødelagt mer enn 500 bygninger og 194 kvadratkilometer jord.

Delstatsguvernør Jerry Brown har slått fast at dette ikke er nok, og erklært unntakstilstand i fylket Shasta og bedt om føderal hjelp.

– Vi må redde liv og beskytte eiendom, heter det i en uttalelse fra hans kontorer, der han ber om militærfly og nødhjelp og vann til de drøyt 30.000 som er evakuert i fylket.

CNN skriver at redningsarbeiderne samtidig med brannslukkingen leter desperat etter savnede, deriblant en kvinne og to små barn som ble meldt savnet i Redding tidligere denne uken.

Venter mer tørt vær

Foreløpig er det lite som tyder på at brannvesenet får hjelp fra naturens side.

– Det er fortsatt ventet varmt og tørt vær resten av helgen, med temperaturer godt over 30 grader, skriver brannvesenet i California på nettsidene sine.

– Vinder, høye temperaturer og tørr vegetasjon kan fortsatt føre til at brannene sprer seg enda raskere, skriver de videre.

Brannene skjer året etter det hittil verste skogbrann-året i California noensinne. Mer enn 40 mennesker omkom, og over 9.000 bygninger ble ødelagt som følge av branner som herjet i vinregionene Napa og Sonoma i 2017.