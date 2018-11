Utenriksministeren om brexitavtalen: – En ryddig Brexit er viktig for Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener brexitutkastet mellom EU og Storbritannia er ryddig for Norge. Hun forsikrer norsk næringsliv om at alt blir som nå i overgangsfasen, gitt at avtalen blir godkjent av begge parter.

– Det er positivt at forhandlerne på britisk side og EUs side har kommet til enighet. En ryddig Brexit er viktig for norske interesser, men det er fortsatt en mulighet at det kan ende uten en avtale, sa Søreide på et pressetreff utenfor UD torsdag formiddag.

Norge kan ikke forhandle med Storbritannia før de er ute av EU. Det er fortsatt en risiko for at det ikke blir en avtale.

– Vi er spesielt opptatt av forutsigbarhet for norske borgere og norsk næringsliv, og å fortsette et tett forhold mellom Norge og Storbritannia, sier hun.

Onsdag kveld var det klart at EU og Storbritannia har forhandlet seg fram til et utkast til brexitavtale med detaljerte bestemmelser om skilsmissen. Storbritannias statsminister Theresa May bekreftet at regjeringen har godkjent utkastet.

– Stor norsk fordel med avtale

Utkastet som forhandlerne fra EU og Storbritannia kom fram til onsdag, er avtale om vilkårene for selve skilsmissen, og ikke en avtale om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU. Forhandlingene om det fremtidige forholdet starter først når skilsmissen er et faktum .

– Hvis avtalen godkjennes, vil Storbritannia fortsette som om de var EU-medlem og dermed EØS-medlem i en periode til, men uten beslutningsmyndighet. Og da vil forholdet mellom Norge og Storbritannia være som nå i henhold til EØS-avtalen, sier Eriksen Søreide til VG.

Storbritannia går ut av EU ved midnatt norsk tid den 29. mars neste år. Dette er starten på en overgangsperiode som i utgangspunktet skal vare i 21 måneder – frem til 31. desember 2020.

I løpet av denne perioden skal Storbritannia forhandle egne avtaler med både EU og andre land, deriblant Norge. Utenriksministeren sier at man innen Eu-toppmøtet 25.november kanskje vet noe mer om hvor lang denne overgangsperioden blir.

– Jeg mener det vil være en stor fordel for Norge og norsk næringsliv hvis det blir en avtale. Vi ønsker at så mye som mulig av avtalen EU og Storbritannia til slutt inngår, skal speiles også for oss, sier Søreide.

Kaller inn til toppmøte

Torsdag morgen ble det kjent at EU kaller inn til ekstraordinært brexit-toppmøte den 25. november .

– Hvis det ikke skjer noe uforutsett, vil vi avholde et toppmøte for å ferdigstille og formalisere brexitavtalen. Det vil finne sted søndag 25. november klokken 9.30, opplyser EU-president Donald Tusk.

Tusk understreket torsdag morgen at han ikke deler Theresa May’s brexit-entusiasme.

Torsdag formiddag har Dominic Raab varslet sin avgang som brexit-minister i protest mot utkastet til avtale med EU. Det samme har Shailesh Vara, statssekretær ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor, gjort, melder han i et Twitter-innlegg .

– Det har vært politisk vanskelig med brexit-diskusjonene helt siden folkeavstemningen. Jeg tror vi skal være forberedt på at det også fremover kommer til å være ganske turbulent, sier den norske utenriksministeren.