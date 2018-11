STORE SKADER: Jhonathan Clark er tilbake for første gang etter at flammehavet raste innover byen Paradise. Foto: JAVIER TOVAR / AFP

Dødstallet stiger i California: Jhonathan (19) savner tre familiemedlemmer

Her står Jhonathan Clark (19) i det som er igjen av huset. Broren, svigerinnen og nevøen er blant over tusen personer som er savnet etter branninfernoet.

– Jeg har ikke ord. Det er vanskelig å se at alt du har vokst opp rundt forsvinner på bare noen timer, sier han.

Det er første gang 19-åringen er tilbake etter at flammene nærmest jevnet hjembyen hans Paradise til jorden da Camp-brannen brøt ut nord i California for en drøy uke siden . I ruinene av det som en gang var et hus, håper han å finne noe som kan tyde på at broren Maurice, svigerinnen og deres seks år gamle sønn fortsatt er i live.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å finne ham død eller levende, fordi det er det familien gjør, vi passer på hverandre, sier Clark til AFP.

Den 19 år gamle mannen er bare én av mange som i disse dager leter etter sine kjære. Natt til lørdag norsk tid bekreftet sheriff Kory Honea i Butte County at til sammen 1011 personer er savnet.

Sheriffen understreker imidlertid at situasjonen fortsatt er uavklart, og at det kan være at noen navn er oppført flere ganger. Han oppfordrer også folk til å se etter sitt eget navn og eventuelt melde fra om at de er i live.

Redningsmannskaper har funnet ytterligere åtte personer døde i brannruinene, og dødstallet er dermed oppe i 71. Med tre døde i Woolsey-brannen sør i delstaten, er det totale dødstallet nå oppe 74 i det som allerede er den dødeligste brannen i Californias historie.

På en drøy uke har Camp-brannen ødelagt 12.000 bygninger og drevet omtrent 50.000 personer vekk fra sine hjem. I byen Paradise med sine 27.000 innbyggere har flammene så og si jevnet byen med jorden. Lørdag skal USAs president Donald Trump besøke de rammede områdene.

Brannmannskaper har nå kontroll på omtrent halvparten av brannen, men flere steder kjemper de fortsatt mot flammene. Samtidig søker flere hundre redningsmannskaper gjennom ruinene.

– De søker i kjøretøy og boliger som har brent. Vår oppgave er å finne ofrene, hente dem ut, identifisere dem og varsle pårørende for å gi dem noen svar, sier Steve Collins i Butte-politiet.