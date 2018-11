Ekteparet George «Billy» (47) og Angela Wagner (48), og deres to sønner George (27) og Edward (26). Foto: Statsadvokaten i Ohio via AP

Familie pågrepet for drap på åtte personer

UTENRIKS 2018-11-14T03:11:28Z

I to år har politiet drevet en intens jakt på den eller de som sto bak drapene på åtte personer fra en familie i Ohio.

Publisert: 14.11.18 04:11 Oppdatert: 14.11.18 04:43

Nå mener de at de har fått et gjennombrudd i saken.

Det var i april 2016 at syv voksne og en tenåringsgutt ble funnet skutt og drept på fire ulike adresser i Pike County . Den gang beskrev politiet det som planlagte «henrettelser», og viste blant annet til at samtlige ble skutt i hodet - flere av dem mens de sov. Alle ofrene var i samme familie. Tre barn ble vitner til drapene.

Politiet har siden den gang satt inn enorme ressurser for å komme til bunns i hvem som ville ramme familien på verst tenkelig vis - og ikke minst hvorfor. I løpet av to år har de avhørt over 130 personer og undersøkt over 500 tips.

– Vi lovet dere at vi en dag ville pågripe noen for Pike County-massakren. I dag er den dagen, sa statsadvokat Mike DeWine på en pressekonferanse tirsdag.

Denne uken ble nemlig fire personer fra samme familie pågrepet for drapet: Ekteparet George «Billy» (47) og Angela Wagner (48), og deres to sønner George (27) og Edward (26). Alle fire risikerer dødsstraff. Ytterligere to personer i samme familie er siktet for å ha hindret politiets etterforskning.

Familiens forsvarer John Clark sier til avisen Cincinnati Enquirer at de er uskyldige, og at de håper de som faktisk står bak blir tatt.

Motivet for drapet er ikke kjent, men politiets teori er at omsorgsretten for en liten jente står helt sentralt i saken: Den siktede 26-åringen hadde nemlig en datter sammen med ett av ofrene - 19 år gamle Hanna Rhoden. Da drapene fant sted delte de omsorgsrett, og politiet mener dette er bakgrunnen for den brutale massakren.

– Det var en besettelse rundt omsorgen. Det var en besettelse rundt kontroll over barnet. Dette er den mest bisarre historien jeg noen gang har sett i påtalemyndigheten, fortalte statsadvokaten.

Politiet mener at de siktede brukte brukte flere måneder på å planlegge drapene, blant annet ved å studere ofrenes vaner, rutiner og ikke minst husene der de bodde. Ifølge politiet brukte de siktede også store ressurser på å forsøkte å dekke over sine spor, noe som har gjort etterforskningen til den mest omfattende i delstatens historie.

– De gjorde dette raskt, kaldt, rolig og veldig nøye, men ikke nøye nok, sa sheriff Charles Reader, og viste til at de siktede i månedene før massakren planla og kjøpte inn en rekke gjenstander som politiet knytter til drapene.

Allerede i fjor sommer fortalte politiet at de undersøkte opplysninger rundt familien som nå er siktet, og at de hadde ransaket en eiendom i Ohio som familien solgte da de flyttet til Alaska etter drapene. Den gang ble imidlertid ingen utpekt som mistenkt.

Ekteparet som nå er pågrepet fortalte da til Cincinnati Enquirer at de ikke hadde noe med drapene å gjøre. I en e-post skrev de at de var knust, og at Hanna Rhoden var som en datter for dem.