Ekspert: – En unik politisk krise i svensk politikk

Sannsynligheten for at det blir nyvalg i Sverige har blitt større, mener norsk ekspert.

Det er snart ti uker siden høstens valgthriller begynte, og for tredje gang har sonderingene rundt hvem som blir landets nye statsminister strandet.

Sentralt i regjeringsfloken står det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, som fikk stor nok oppslutning til å blokkere ethvert regjeringsalternativ fra høyre- og venstresiden. Samtidig vil ingen av de øvrige partiene samarbeide med dem.

– Sverigedemokraternas store oppslutning er den direkte årsaken til at regjeringsforhandlingene drar ut i tid, konstaterer førsteamanuensis Terje Knutsen ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til VG.

Tre svenske partiledere har ledet sonderingene: Ulf Kristersson (M), Stefan Löfven (S) og Annie Lööf (C). Samtlige har mislyktes.

Den svenske stortingspresidenten har fire forsøk på å danne regjering. Dersom forhandlingene mislykkes for fjerde gang, må det svenske folket avgi sine stemmer i et helt nytt valg. Det har aldri skjedd i moderne tid – sist var i 1958.

– Dette er en unik politisk krise i svensk politikk, sier Knutsen ved UiB.

Et nyvalg må finne sted innen tre måneder etter at et fjerde forsøk eventuelt mislykkes.

– Hvem tror du blir den fjerde personen som skal lede forhandlingene?

– Norlén begynner å gå tom for kandidater. Det blir nok sannsynligvis Socialdemokraterna eller Moderaterna som skal forsøke seg en gang til, mener han.

– Når får vi vite svaret?

– Det blir bare spekulasjoner, men i løpet av en ukes tid vil nok en ny person få et oppdrag, og vedkommende vil måtte bruke tid på sonderinger. Nå går vi jo mot desember og juletider, så når det eventuelt blir et nyvalg, er usikkert.

– Et nyvalg vil ikke løse noe

Eksperten tror imidlertid ikke at et eventuelt nyvalg vil løse situasjonen.

– Problemet med den fastlåste situasjonen i Sverige , er at et nyvalg sannsynligvis ikke vil løse noen ting. Det vil sannsynligvis gi den samme oppslutningen som man har i Riksdagen i dag.

To alternativer

Slik den politiske situasjonen er i Sverige nå, ser eksperten kun to alternativer for å få en levedyktig regjering:

– Det ene alternativet er en storkoalisjon mellom Socialdemokraterna og Moderaterna. Det vil sitte langt inne, sier Knutsen og viser til at det ville ha vært som at norske Arbeiderpartiet og Høyre skulle ha gått i regjering sammen.

Ulempen ville imidlertid ha vært at Sverigedemokraterna, som det eneste reelle opposisjonspartiet, ville fått mye medieoppmerksomhet, ifølge eksperten.

– De ville ha blitt sett på som det eneste reelle alternativet til regjeringen.

Det andre alternativet, ifølge Knutsen, er at høyresiden av svensk politikk bestemmer seg for å snakke med Sverigedemokraterna og gi dem en viss form for innflytelse.

– Det har de fleste borgerlige partiene sagt at de ikke vil gjøre, og da må de i så fall bryte det valgløftet. I en eventuell ny valgkamp vil de kanskje moderere seg.