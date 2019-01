PRESIDENT: Venezuelas president Nicolás Maduro avbildet etter å ha blitt tatt til ed for en ny periode. Foto: AP / NTB scanpix

USA krever ny regjering i Venezuela

UTENRIKS 2019-01-13T05:51:50Z

Få dager etter at Venezuelas president Nicolás Maduro ble tatt til ed for en ny seksårsperiode, krever USA at landet får en ny regjering.

NTB

Publisert: 13.01.19 06:51

Det amerikanske utenriksdepartementet sier de støtter uttalelsene til den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingens leder Juan Guaido, som fredag ba om drahjelp fra folket, hæren og verdenssamfunnet til å velte Maduro.

– Venezuela fortjener å leve i frihet i et demokratisk samfunn styrt på lovlig vis, sier talsperson Robert Palladino i utenriksdepartementet i en uttalelse.

Palladino sier USA skal fortsette å legge økonomisk og diplomatisk press på den sittende regjeringen.

– Det er på tide å begynne å kreve en ny regjering. Vi støtter nasjonalforsamlingens ønske om at alle venezuelanere skal jobbe sammen, på fredelig vis, om å endre regjeringen og skape en bedre framtid, sier han.

Brasil-støtte

USAs utenriksminister Mike Pompeo snakket tidligere denne uken med Guaido om situasjonen i landet. Ministeren, som denne uken blant annet har vært i De forente arabiske emirater, sa til journalister som fulgte ham på reisen at USA vil fortsette å jobbe for å «gjenopprette demokratiet» i Venezuela.

Uttalelsene fra USA kommer samme dag som også nabolandet Brasil kommer med støtte til nasjonalforsamlingens leder.

Regjeringen i Brasil sier i en uttalelse at de anerkjenner Guaido som landets president, ikke Maduro, skriver Reuters .

Utfordrer Maduro

Fredag talte Guaido til opposisjonelle på en avstengt gate i Caracas. Der sa han at grunnloven gir ham legitimitet til å overta vervet som landets president og utlyse nyvalg, men sa at de trenger støtte fra borgerne før dette kan skje.

Guaido representerer sentrum-venstrepartiet Voluntad Popular, som er medlem i Sosialistinternasjonalen. Partiet ble grunnlagt i 2009 av daværende borgermester i Chacao, Leopoldo López, som for tiden sitter i husarrest.

Den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen i landet fikk i realiteten fratatt sin makt da Maduro i juli 2017 innførte en såkalt grunnlovsforsamling som fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen. Valget Maduro vant, ble boikottet av opposisjonen og bredt avvist av verdenssamfunnet.