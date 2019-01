PÅGREPET: En sveitsisk statsborger er pågrepet i Marrakech i forbindelse med dobbeltdrapet i Imlil, melder marokkansk politi. Foto: Tamedia

Sveitsisk konvertitt kommuniserte med IS i Syria og drapsmennene i Marokko

Ved hjelp av den russiske meldingstjenesten Telegram skal den sveitsiske konvertitten ha kommunisert med IS i Syria. Han skal ha brukt den samme meldingstjenesten til å kommunisere med drapslaget i Marokko.

Det bekrefter sjefen for Marokkos svar på FBI, BCIJ, Abdelhak Khiame til den sveitsiske avisen Tribune de Geneve. Sveitseren skal ha blitt pågrepet lørdag før nyttår i Marokko.

Den 25 år gamle sveitseren kaller seg «Abu Yahia» eller «Abdulah», men blir av sveitsiske medier kalt K.Z. Han skal ifølge Khiame ha konvertert til islam i Petit-Saconnex-moskeen nær Geneve i 2011.

Konverteringen skal ha skjedd i en moské hvor blant annet to franske konvertitter skal ha fungert som imamer. Franskmennene skal senere ha blitt kastet ut av moskeen som følge av at de oppfordret til Jihad.

Ifølge avisen skal K.Z. ha planlagt å rane en gullsmed for å finansiere en reise til Syria, men han skal istedenfor ha valgt å reise til Marokko hvor han skal ha blitt ytterligere radikalisert.

Møtte en fra drapslaget i moské

Ved en moské i en forstad til Marrakech skal han ha møtt nå 25-årige Abdessamad Ejjoud. Ejjoud pekes ut som lederen for terrorcellen som mistenkes for drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Marokko.

Det skal ha blitt holdt flere hemmelige møter og sammen skal de ha sett på IS-propaganda på nett. Sveitseren skal ikke ha vært direkte involvert i drapene på de skandinaviske studinene.

Ifølge Khiame skal sveitseren ha vært i direkte kontakt med personer fra IS som han tidligere hatt møter i Sveits, men som nå oppholdt seg i Syria. Denne kontakten skal ha blitt holdt gjennom meldingstjenesten Telegram.

Mistenkt for å ha planlagt angrep i Marokko

Ifølge BCIJ-sjefen skal sveitseren ha planlagt terrorangrep på marrokansk jord, rettet mot sikkerhetsstyrker og turistindustrien.

I tillegg er sveitseren mistenkt for å blant annet ha lært bort kommunikasjonsmetoder gjennom moderne applikasjoner, bedt dem drive skytetrening, samt rekruttering av marokkanske og afrikanske borgere fra sør for Sahara til terrorvirksomhet i Marokko, hevder marrokansk politi.

Han skal også ha radikalisert sin egen bestemor, to onkler og sin egen søster, skriver den marrokanske avisen. Han skal i tillegg rekruttert ekstremister i Sveits og England for IS.