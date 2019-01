Politiet har startet etterforskning etter at en kvinne i «koma» fødte

UTENRIKS 2019-01-06T00:19:34Z

En kvinnelig pasient i Arizona som skal ha vært i vegetativ tilstand i nær et tiår, fødte et barn i julen. Nå etterforskes saken.

Publisert: 06.01.19 01:19 Oppdatert: 06.01.19 01:32

Det var på pleiesenteret Phoenix Hacienda HealthCare de noen dager etter julaften merket at kvinnen var i ferd med å føde, melder blant andre Washington Post og AP .

En politibetjent i Phoenix opplyser til avisen at saken etterforskes, men vil ikke kommentere detaljene i saken.

Hacienda HealthCare, der kvinnen var pasient med tilsyn døgnet rundt, har gitt to uttalelser.

«Som organisasjon går Hacienda HealthCare fullt og helt inn for å finne ut hva som har skjedd i denne saken, som for oss er uten presedens», sa talspersonen David Leibowitz til ABC News .

Han sier også at de allerede er i gang med en grundig intern gjennomgang av «metoder, regelverk og mennesker for å sikre at samtlige Hacienda-beboere er trygge og får best mulig pleie. Alt annet er uakseptabelt (...)»

I en annen uttalelse sa de at de nylig «hadde blitt klar over en svært opprørende hendelse som gjaldt helsen og sikkerheten til en av Haciendas beboere.», og at de samarbeider med politiet og alle nødvendige instanser.

Kilder oppgir til lokale nyhetskanalen KPHO at kvinnen skal ha vært en pasient for minst ti år, etter det som skal ha vært en drukningsulykke. Etter dette har hun vært i en vegetativ tilstand. Babyen hun fødte 29. desember skal være frisk.

Minimal bevisst tilstand

Ifølge Norsk Helseinformatikk er vegetativ tilstand en tilstand der en pasient med alvorlig hjerneskade har våknet opp fra koma, men ikke viser tegn til bevissthet om seg selv eller omgivelsene.

De skriver vider at «en pasient i minimalt bevisst tilstand viser sikre tegn til bevissthet, men disse er ofte svært lavfrekvente og de kommer og går.»

– Ingen av de ansatte var klar over at hun var gravid før hun omtrent var midt i fødselen, sier en kilde til KPHO.

– Det jeg har blitt fortalt er at hun stønnet og at de ikke visste hva som var galt med henne.

Delstaten følger opp

Helsedepartementet i delstaten Arizona bekreftet til KNXV fredag at Phoenix Hacienda HealthCare har fått beskjed om å få på plass flere retningslinjer, deriblant styrket sikkerhet, at flere ansatte er til stede når pasientene får tilsyn og bedre overvåkning av områdene der pasientene får pleie. Alle mannlige ansatte har fått påbud om å kun undersøke kvinnelige pasienter med en annen person til stede.

Guvernør i Arizona, Doug Ducey, har også kommet med en uttalelse om at han er informert om hendelsen ved pleieinstitusjonen, og at han synes det er svært opprørende. I uttalelsen fra guvernørens kontor sies det også at de vil gjennomgå delstatens kontrakter med og myndighet over institusjonen, og at de samarbeider tett med statlige etater for å sikre at nødvendige sikkerhetstiltak er på plass.

Ifølge Washington Post er ingen så langt pågrepet i forbindelse med saken, og det vites ikke om politiet har noen mistenkte.