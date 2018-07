FLYTTES: De reddede skoleguttene flyttes fra et militærhelikopter til en ventende ambulanse på en militærflyplass i Chiang Rai i Thailand mandag. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS

Fem sitter fortsatt fanget i grotten - tirsdag kan alle bli reddet

Publisert: 10.07.18 03:46

UTENRIKS 2018-07-10T01:46:37Z

Åtte gutter har så langt blitt reddet ut fra grotten i Thailand. På tirsdag risikerer fotballtreneren å bli sittende igjen alene.

Fire gutter og fotballtreneren deres sitter fortsatt innesperret rundt fire kilometer inn i den oversvømmede Tham Luang-grotten i Thailand , hvor de har vært i over to uker.

Etter en pause på 20 timer, for å forberede en ny redningsaksjon, settes arbeidet i gang igjen tirsdag. Det er imidlertid svært usikkert om redningsoppdraget vil fullføres på en dag.

Planen er nemlig å redde fire stykker per aksjon, og treneren risikerer dermed å bli sittende igjen alene mens de fire siste barna reddes ut.

Provinsguvernøren i Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, som leder redningsoperasjonen, forteller at det vil bli lagt en plan for tirsdag som skal gjøre at redningsarbeidet blir enda bedre.

– Vi var bedre i dag enn i går. I dag brukte vi ni timer, mens vi brukte elleve timer i går. I kveld vil det bli lagt en plan, som skal være bedre enn tidligere, uttalte han på en pressekonferanse mandag kveld.

Slik foregår redningsaksjonene

Oppgaven med å redde fotballaget blir beskrevet som et redningsteknisk mareritt .

Hver person som blir reddet blir koblet fast i to dykkere med en line, for å unngå flest mulig risikoer.

Ettersom det er en såpass lang vei ut, er det også plassert oksygentanker på strategiske steder på ruten, i tilfelle noe går galt.

Ved redningen blir guttene iført heldekkende ansiktsmasker, og skal være pakket inn i flere lag av våtdrakter for å unngå varmetap.

Dessuten skal de ha fått beroligende midler for å hindre at de får panikk underveis.

Må få riktig helsehjelp

Osottanakorn opplyser at alle guttene som ble reddet ut mandag er trygge og ved bevissthet, og at de hadde bedre helse enn dem som ble reddet søndag.

Redningsaksjonen består imidlertid ikke bare av å få guttene trygt ut av grotten: de må også få riktig helsehjelp i ettertid.

Etterhvert som guttene kommer seg ut, sjekkes oksygennivåene og pusten deres. Før helgen var oksygennivået i grotten falt fra 21 til 15 prosent, noe brannmann og grottedykker Ronny Arnesen beskriver som «ned mot menneskets smertegrense» .











1 av 4 PRESSEKONFERANSE: Provinsguvernøren i Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, holdt mandag kveld lokal tid en pressekonferanse hvor de bekreftet at åtte personer så langt er reddet ut av grotten. Cicilie S. Andersen

Guttene blir også sjekket for andre fysiske ting som underernæring og dehydrering.

Leger frykter at guttene kan ha pådratt seg en rekke sykdommer. Deres helsetilstand vil bli vurdert ut fra flere faktorer, som pust og symptomer på hypotermi, eller nedkjøling. Ved utgangen står ambulanser parat til å frakte overlevende til en helikopterlandingsplass i nærheten av grotten, skriver Bangkok Post .

Derfra vil været avgjøre den videre reisen. Fire helikoptre står klare til frakte guttene videre til sykehuset Chiang Rai Prachanukroh i Muang-distriktet. Skulle været bli dårlig er alternativet å kjøre guttene den drøyt 70 kilometer lange turen i ambulanse. Leger og sykepleiere på sykehuset er i beredskap.

Sykehuset er forberedt på at guttene kan ha pådratt seg en rekke sykdommer og infeksjoner under oppholdet i grotten. Deriblant en type lungesykdom kjent som «grottesyken», som er forårsaket av flaggermus- og fugleekskrementer. I tillegg kan insekter i grotten være bærere av en rekke sykdommer.

Legen Marc Siegel skriver i et innlegg på Fox News at guttene mest sannsynlig har blitt underernærte og dehydrerte i grotten. Han mener guttene kan få senskader av underernæringen og av å ha drukket vann fra stalkittene i grotten. Han skriver også at legene må sjekke leverfunksjonen, blodprosenten og elektrolytt-nivåene.

– Ekstremt viktig at de får gode nyheter

Guttene har også vært utsatt for en omfattende psykisk påkjenning.

Psykolog og dykker Carole Lieberman sier til CNN at helsepersonellet også må sjekke guttene for post-traumatisk stress og andre psykiske plager.

– Mangelen på oksygen i grotten gjør at folk blir mindre på vakt. Det får dem til å bevege seg mindre. Noen beskriver det som å være beruset, og de blir i dårlig humør, sier hun.

Hun mener derfor at det er ekstremt viktig at guttene som fortsatt er i grotten får gode nyheter om de andre guttenes vellykkede redningsoperasjoner.

– Det vil være en enorm selvtillitsboost.

Musk på plass med miniubåt

Tesla-sjef Elon Musk skriver natt til tirsdag at han har ankommet grotten i Thailand og har med seg en miniubåt som han har stilt til disposisjon for redningsledelsen.

Musk skriver på Twitter at han har vært nede ved grotten, og at miniubåten er klar til bruk dersom det skulle bli nødvendig.

Natt til mandag delte han videoer av testen av miniubåten .