Ny redningsaksjon i gang: – Foreldrene er bekymret

Publisert: 09.07.18 08:51 Oppdatert: 09.07.18 10:03

MAE SAI (VG) Den dramatiske redningsaksjonen for å få ut de ni gjenværende i grotten i Thailand er gjenopptatt mandag. Guttenes foreldre er bekymret for den vanskelige ferden ut av grottekomplekset.

– De er bekymret for både redningsmannskapenes og guttenes sikkerhet. De er samtidig veldig takknemlige for arbeidet redningsmannskapet gjør, sier Suwicha Jitbarn til VG.

Han er teknologilærer på skolen hvor noen av guttene er elever, og har hatt daglig kontakt med flere av foreldrene.

Bekymret for barnas helse

Redningsmannskapet ble møtt med jubel utenfor Tham Luang Nang Non-grotten søndag kveld lokal tid, da det ble kjent at fire personer fra fotballaget var reddet ut etter 16 dager.

Familiene og lokalbefolkningen i Mae Sai frykter nå det verste med tanke på de ni som fremdeles sitter innesperret.

Redningsaksjonen ble søndag satt på vent i påvente av nye flasker med oksygen, men er gjenopptatt mandag. VGs reporter er på stedet, og melder om mye aktivitet og sirener i morgentimene norsk tid.

Det er de sterkeste guttene som skal berges først ut av grotten, ifølge Reuters , som har snakket med faren til en av dem som er innesperret. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Foreldrene er ifølge Jitbarn bekymret for den vanskelige veien ut av grotten, som inneholder trange passasjer og krever at guttene må dykke i til sammen én kilometer.

– De er også bekymret for helsen til barna, sier teknologilæreren. Foreldrene skal ha brukt mye av tiden på å be utenfor grotten, samt å besøke helligdommer.

Thailands innenriksminister bekrefter at dykkerne som reddet ut fire personer søndag, også vil delta i dagens redningsaksjon, skriver The Independent .

På en pressekonferanse mandag formiddag lokal tid opplyser redningsledelsen at arbeidet med å tømme grotten for vann fortsetter, og at de har kontroll.

Forbereder guttenes hjemkomst

Mandag møtte lærere og elever ved den mangespråklige skolen Prasitsart i Mai Sai pressen.

Hele 3000 elever, fra elleve stammer, både fra Thailand og Myanmar, går på skolen hvor seks av guttene fra grotten er elever.

Lærerne fortalte at elever ved skolen har fått helseoppfølgning. De informerte også om hvilke forberedelser som er gjort til guttenes hjemkomst. Ved skolen er det blant annet hengt opp et banner hvor det står «Du vet aldri når du får behov for engelsk».

En av de tolv guttene viste seg nemlig å være svært så språkdyktig da dykkere fikk kontakt med dem for første gang. Han fortalte at de var 13 i tallet, og spurte om hvordan de skulle komme seg ut.

– Kan hjelpe til med leksene

Det er fremdeles ikke kjent hvem som ble reddet ut av grotten. Noen lokale medier melder at fotballtreneren Ekapol Chantawong var en av dem, mens andre melder at det var fire gutter fra fotballaget «Wild Boars».

– Både lærere og elever følte på en enorm glede da de ble funnet. Det brøt ut spontan nynning over hele skolen, sier engelsklærer Anton Nicholas til VG.

Han sier at flere av elevene drar til grotten etter skoletid for å hjelpe til.

Kittichok Kankeaw, en lagkamerat av Nuttawut Takamai, en av guttene i grotten, sier ifølge The Guardian at han vil hjelpe vennen med å ta igjen tapt skolearbeid.

– Jeg kan hjelpe ham med hjemmeleksene, sier Kankeaw.

Lærer Thongyaud Kejorn, som underviser flere av guttene som er fanget i grotten, sier at de ikke trenger å ta eksamen neste uke.

Kan ha pådratt seg sykdommer

De fire personene som ble reddet ut søndag, er nå på sykehuset i Chiang Rai, hvor hele åttende etasje er satt av til fotballaget og treneren.

De fire må få behandling og overvåkes i minst 24 timer, før de får møte familiemedlemmer. Hvis sykehuset konkluderer med at de er friske, vil de skrives ut etter fem dager.

Selv om helsen til de som er reddet ut av grotten virker god, får ikke besøkende ha nærkontakt før resultatene fra blodprøvene er klare, ifølge The Guardian .

Sykehuset er forberedt på at personene kan ha pådratt seg en rekke sykdommer og infeksjoner under oppholdet i grotten. Deriblant en type lungesykdom kjent som «grottesyken», som er forårsaket av flaggermus- og fugleekskrementer. I tillegg kan insekter i grotten være bærere av en rekke sykdommer.

De fire har også vært utsatt for en omfattende psykisk påkjenning, skriver NTB.

