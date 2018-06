Ungdommer fanget i grotte – pårørende gir ikke opp håpet

Pårørende og redningsmannskapene tror fortsatt at ungdommene som har vært innesperret i en grotte i Thailand siden lørdag er i live, men redningsarbeidet betegnes som ekstremt vanskelig.

De 12 unge guttene og treneren deres skal ha befunnet seg i Tham Luang Nang Non-grotten i Chiang Rai-provinsen lørdag ettermiddag, da inngangen til grotten plutselig ble blokkert etter et kraftig regnvær.

Dykkere har siden natt til søndag søkt etter guttene, men så langt har alle forsøk på å lokalisere gruppen vært mislykket. Dykkere forsøkte mandag å ta seg frem til et stort kammer, dypt inne i grotten, der redningsmannskapene tror at gruppen kan befinne seg. Kammeret ligger rundt fire kilometer fra grotteåpningen.

Har fortsatt håp

Utenfor grotten har pårørende samlet seg for å følge redningsarbeidet, og be for sine kjære. Namhom Boonpiam savner sin 13 år gamle sønn Mongol. Søvn har det blitt lite av siden hun fikk den dramatiske meldingen. Fortsatt nekter hun å gi opp håpet.

– Jeg håper alle kommer trygt ut. Min sønn er sterk. Jeg har fortsatt håp, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Pumper vann

Også redningsmannskapene jobber ut fra teorien at de savnede ungdommene fremdeles er i live, men at gruppen er fanget innerst i grotten bak vannmassene.

Tirsdag morgen melder Bangkok Post at spesialsoldater skal gjenoppta søket. De skal angivelig ta seg inn åtte kilometer inn i grotten. 17 marinesoldater startet søket klokken 06 mandag morgen, og redningsmannskapet har satt igjen mat og vann i det første kammeret de tok seg fram til. Det er også sagt at de skal igangsette pumping av vann fra et reservoar under grotten for å senke vannivået.

– Vi tror fortsatt de er i live, sier visestatsminister Prawit Wongsuwon.

Natt til tirsdag har mannskapene fått trukket en strømkabel rundt en kilometer inn i grotten som gir lys og ventilasjon til dykkerne.

Vannet stiger

Løytnant Naponwath Homsai i den thailandske marinen sier dykkere i løpet av tirsdag vil forsøke å finne en passasje under vann, som forhåpentligvis vil lede til andre kammeret.

Australske Nine News melder tirsdag morgen at stigende vannivå i grotten hindrer redningsarbeidet. Helikoptre søker også i området etter andre innganger til grotten.

Selv om redningsmannskapene skulle klare å lokalisere guttene, vil de fortsatt stå overfor en svært krevende operasjon for å få dem ut av grotten. Ifølge AP kan de bli nødt til å lære ungdommene grunnleggende dykkeferdigheter. I verste fall må de få inn mat og vann slik at de kan overleve til vannet synker igjen.

Flere spor

Guttene er mellom 11 og 16 år gamle, og var sammen med sin 25 år gamle fotballtrener. Guttenes ryggsekker og sykler skal ha blitt funnet utenfor grotten. Inne i grotten har redningsmannskapene funnet fot- og håndavtrykk som trolig stammer fra guttene.

følge politiets talsmann, Chote Narin, har personer som tidligere har vært innesperret i grotten blitt reddet ut etter at vannet trakk seg tilbake.

– Akkurat nå håper vi at barna er samlet i en gruppe, at de er trygge og venter på redningsmannskapene, sier Noppadol Kantawong, faren til en av de savnede guttene, til Thai PBS.