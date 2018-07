VIL HA RUSSLAND I TALE: Den britiske innenriksministeren Sajid Javid, her avbildet i Parlamentet torsdag, da han ga en oppdatering om det britiske paret utsatt for nervegass. Foto: HO / PRU

Par forgiftet med nervegass: – Russland bruker Storbritannia som avfallsplass for gift

Publisert: 05.07.18 19:19

Storbritannias innenriksminister, Sajid Javid, beskylder Russland for å bruke landet som avfallsplass for gift, etter at to briter ble utsatt for den svært dødelige giften Novitsjok.

– Det er fullstendig uakseptabelt for vårt folk å være enten overlagte eller tilfeldige mål, eller for våre gater, våre parker, våre byer, å være avfallsplass for gift, sier Javid ifølge BBC .

Lørdag ble et britisk par i 40-årene, bosatt i Amesbury, sendt til sykehus etter å ha kollapset . Onsdag ble det bekreftet at paret var utsatt for en av verdens dødeligste gifter, Novitsjok.

I mars ble den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter funnet forgiftet av den samme giften i en park i den nærliggende byen Salisbury. Begge overlevde, men Skipals datter Julia har uttalt at giften forårsaket store smerter, og at det har tatt tid å bli bedre.

Fortsatt kritisk

Ifølge The Guardian bekrefter sjef for antiterrorpolitiet, Neil Basu, at det er 44 år gamle Dawn Sturgess fra Salisbury og 45-årige Charlie Rowley som er blitt utsatt for nervegiften.

På en pressekonferanse torsdag opplyser en talsperson ved Salisbury District Hospital at tilstanden til paret fortsatt kategoriseres som kritisk.

Ifølge politiet skal paret ha blitt eksponert for Novitsjok etter å ha håndtert et objekt utsatt for giften, skriver Sky News.

Politiet vurderer den totale trusselen mot den britiske befolkningen som lav, og oppfordrer folk til å leve som normalt.

På pressekonferansen torsdag kveld sier politiet at paret sannsynligvis er blitt utsatt for nervegiften et annet sted enn der opprydningsarbeidet etter Skripal-forgiftningen har foregått.

– Det er nå på tide at den russiske stat kommer frem og forklarer akkurat hva det er som har funnet sted, sier innenriksminister Javid, ifølge BBC.

Politiet har i etterkant av lørdagens sykehusinnleggelser sperret av fem steder i byen de mener er særlig interessante i saken. Deriblant to bostedaresser.

Russisk ambassade: Aldri under fotball-VM

De nye beskyldningene rettet mot Russland har fått russere til å reagere.

– Dette kan se ut som et forsøk på ødelegge det positive inntrykk som britiske fotballturister har fått av Russland i forbindelse med fotball-VM, sier visepresidenten i det russiske parlamentet Dumaen Sergej Zjeleznjak til statlig russisk TV ifølge NRK .

Giftangrepet mot Skripal og hans datter utløste i vår diplomatisk krise, etter at britiske myndigheter beskyldte Russland for å stå bak angrepet . Et samlet Vesten stilte seg etter hvert bak Storbritannia, og ba russerne om et svar.

Krisen førte til at 23 russiske diplomater ble utvist fra Storbritannia, og andre land, deriblant Norge, fulgte senere opp med lignende tiltak.

Russland har hele tiden avvist Storbritannias anklager om å ha noe med giftangrepet å gjøre. Russiske myndigheter hevder også at de ikke har blitt informert om det nye tilfellet av nervegassen.

– Vi har ikke informasjon om hva slags stoff som ble brukt, og hvordan det ble brukt, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov, ifølge NTB.

I uttalelsen fra Moskva heter det også at britiske myndigheter ikke har vist noen interesse for å gjennomføre felles gransking med Russland.

– Hvor dumme kan de være som igjen tror at Russland har brukt det såkalte Novitsjok? heter det i en uttalelse fra den russiske ambassaden i Nederland, der Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) holder til.

Videre skriver de at det ikke gir noen mening at Russland skulle benyttet seg av kjemiske våpen, samtidig som de er vertsland for fotball-VM.

Politiet kan ikke bekrefte at nervegiften de to britene er utsatt for er fra samme parti som Skripal og datteren ble utsatt for, men sannsynligheten for at hendelsene har en sammenheng etterforskes.

Det er det britiske antiterrorpolitiet leder etterforskningen av saken, etter at det onsdag ble kjent at paret var utsatt for nervegift.

Foreløpig er det «ikke noe i deres bakgrunn» som tilsier at paret var utpekte mål, sier politiet.